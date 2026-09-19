Pierwsze międzynarodowe ćwiczenia polskich FA-50. Sztab Generalny ujawnia

- W ramach ćwiczenia "Nieustraszony Orzeł" polskie FA-50 i francuskie Rafale wykonują wspólne zadania obronne. Piloci ćwiczą wykrywanie i rozpoznawanie zagrożeń, ich przechwytywanie, wzajemną osłonę oraz ochronę przestrzeni powietrznej. Współpracują z samolotami wczesnego ostrzegania, które zapewniają szerszy obraz sytuacji w powietrzu i pomagają kierować działaniami myśliwców - opisał ćwiczenia Sztab Generalny RP.

W tym samym czasie Francuskie Ministerstwo Sił Zbrojnych poinformowało o tych manewrach w swoim raporcie operacyjnym obejmującym okres od 10 do 17 września 2026. Wskazało, że ich celem było szybkie przegrupowanie samolotów, personelu i kluczowych zasobów technicznych w odpowiedzi na zagrożenia związane z pociskami balistycznymi lub dronami. Ćwiczenie miało na celu zapewnienie możliwości przeprowadzania lotów bojowych z rozproszonych lokalizacji przy jednoczesnym ograniczeniu zależności od stałej infrastruktury.

Warto dodać, że to pierwszy przypadek od wdrożenia FA-50 do naszej armii, kiedy te samoloty współpracują na ćwiczeniach z innymi maszynami NATO.

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FA-50GF - Gap Filler. Szybkie zapełnienie luki

Polska zamówiła łącznie 48 lekkich samolotów szkolno-bojowych FA-50 od południowokoreańskiej firmy Korean Aerospace Industry (KAI) na mocy dwóch umów wykonawczych z 16 września 2022 o łącznej wartości ok. 14,6 mld złotych. Do tej pory otrzymaliśmy 12 samolotów FA-50GF (Gap Filler), które są koreańską wersją Block 10 i stanowią wersję przejściową dla polskiej armii. Dwa pierwsze FA-50GF trafiły do Polski w ekspresowym tempie już 9 lipca 2023 roku. FA-50GF mają przede wszystkim utrzymać szkolenie pilotów oraz zapełnić lukę po samolotach MiG-29, które wysłaliśmy Ukrainie i Su-22, które w zeszłym roku wycofano ze służby.

Pod względem arsenału dostarczone FA-50GF z zasobów mogą przenosić uzbrojenie powietrze-ziemia m.in. bomby lotnicze Mk 82, pociski powietrze-ziemia naprowadzane laserowo AGM-65 Maverick oraz pociski powietrze-powietrze AIM-9L. Ponadto wykorzystują działko kalibru 20x102 mm.

FA-50PL - Polski. Opóźnione wzmocnienie

Pozostałe 36 samolotów FA-50 ma zostać dostarczonych w znacznie ulepszonej wersji PL, czyli dostosowanych do naszych wymagań koreańskiego Block 20. Mają mieć ulepszoną awionikę, w tym radar AESA PhantomStrike oraz możliwość przenoszenia nowocześniejszego uzbrojenia, jak rakiety powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM czy krótkiego zasięgu AIM-9X.

Niemniej program FA-50PL już napotkał duże opóźnienia. Według pierwotnego harmonogramu producenta FA-50PL miał zostać oblatany już w 2025 roku, a do tej pory to się nie stało. Na początku 2026 roku Agencja Uzbrojenia podpisała z KAI aneks do umowy, wedle którego pierwszy FA-50PL ma zostać dostarczony w połowie 2027 roku. Opóźnienia mają dotyczyć przede wszystkim procesu uzyskiwania zgód Departamentu Stanu USA w procedurze FMS na sprzedaż i integrację części systemów i uzbrojenia, jakie mają znaleźć się na FA-50PL, m.in. radar PhantomStrike. Przy tym czas pochłaniają badania w locie i testy integracji amerykańskich systemów jak wspomniane pociski AIM-120 AMRAAM i AIM-9X.