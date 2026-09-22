W skrócie Stany Zjednoczone, Dania i Grenlandia podpisują porozumienie o bezpieczeństwie, które zakłada reaktywację bazy w Narsarsuaq oraz utworzenie placówki w Mestersvig.

Umowa zakłada przekazanie nadzoru nad bezpieczeństwem Arktyki sojuszowi NATO, co ma ograniczyć wpływy państw trzecich, w tym Rosji i Chin, w tym strategicznym regionie.

Porozumienie obejmuje także blokadę inwestycji zagranicznych w sektor wydobycia minerałów oraz zakazuje tworzenia przyczółków wojskowych przez nieakceptowane przez NATO państwa.

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Stany Zjednoczone planują powrót na Grenlandię

Stany Zjednoczone planują ponowne uruchomienie bazy wojskowej z czasów zimnej wojny na południu Grenlandii oraz utworzenie kolejnego posterunku na jej wschodnim wybrzeżu.

Przyszła baza na wschodzie mieści się w lokalizacji wykorzystywanej obecnie przez duński patrol psich zaprzęgów. Porozumienie w tej sprawie ma zostać podpisane we wtorek (22 września) przez przedstawicieli USA, Danii i Grenlandii, o czym donoszą źródła zaznajomione ze sprawą.

Trójstronne podpisanie umowy zaplanowano na godzinę 10:30 czasu lokalnego (16:30 czasu polskiego) podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ h w Nowym Jorku. Do podpisania dokumentu ma dojść w trakcie spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z premierką Danii Mette Frederiksen i premierem Grenlandii Jensem-Frederikiem Nielsenem. Szczegóły ustaleń nie zostały dotąd oficjalnie opublikowane.

Amerykanie zajmą dwie bazy wojskowe na wyspie

Planowane inwestycje dotyczą dwóch konkretnych lokalizacji na wyspie. Pierwszą z nich jest Narsarsuaq na południu, gdzie populacja skurczyła się do kilkudziesięciu mieszkańców po tym, jak Amerykanie zamknęli tamtejszą bazę Bluie West One w latach 50. XX wieku. Drugim miejscem jest Mestersvig na wschodnim wybrzeżu, stanowiące bazę wojskową używaną przez Patrol Psich Zaprzęgów Sirius, wysoce wyspecjalizowaną duńską jednostkę sił specjalnych.

Przedstawiciele Białego Domu odmówili szczegółowego komentarza przed uroczystością, powtarzając jedynie wcześniejszy komunikat. "Trzej przywódcy sformalizują nowe porozumienie, które zabezpieczy i obroni bezpieczeństwo Grenlandii i Stanów Zjednoczonych" - skomentował urzędnik Białego Domu.

Inicjatywa ta stanowi odpowiedź na narastającą presję Waszyngtonu. Sekretarz stanu USA Marco Rubio apelował do partnerów z regionu arktycznego, w tym z Kanady, Danii, Grenlandii, Norwegii i Szwecji, o podniesienie wydatków na obronność oraz rozbudowę suwerennych zdolności wojskowych i infrastruktury.

NATO przejmuje nadzór nad bezpieczeństwem Arktyki

Duński minister spraw zagranicznych Lars Lokke Rasmussen zwrócił uwagę na fakt, że nowa umowa przekazuje nadzór nad bezpieczeństwem Arktyki w ręce całego sojuszu północnoatlantyckiego, a nie pozostawia go jedynie w gestii Waszyngtonu i Kopenhagi. Dodał też, że w przeważającym stopniu "to NATO będzie dbać o Arktykę".

"Wygląda na to, że wykorzystujemy ten kryzys, aby spróbować wzmocnić spójność NATO poprzez Grenlandię" - zauważył Ulrik Pram Gad, badacz z Duńskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych. Ekspert przypomina historię z 1951 r., kiedy to zawarto umowę wiążącą amerykańską obecność wojskową z istnieniem NATO, oraz ocenia, że Dania i Grenlandia nie podpisałyby nowego porozumienia bez zachowania tej klauzuli.

Reakcje z samej Grenlandii pozostają mieszane. "Czuję się uspokojony i nie jestem zaniepokojony" - napisał na Facebooku opozycyjny polityk z Grenlandii, Erik Jensen, po przeczytaniu projektu dokumentu. Wcześniej sondaże pokazywały, że przytłaczająca większość mieszkańców wyspy, licząca niemal 100 proc. badanych w niektórych grupach, sprzeciwiała się pomysłom przejścia pod amerykańską kontrolę.

Nowa umowa ma powstrzymać zapędy Rosji i Chin

Zainteresowanie USA Grenlandią sięga II wojny światowej, gdy w 1941 r. zbudowano tam pierwsze lotniska i stacje pogodowe, a liczba personelu sięgnęła 5,5 tys. osób. W czasie zimnej wojny USA posiadały na wyspie 17 instalacji wojskowych i ponad 10 tys. żołnierzy. Obecnie jedynym aktywnym punktem pozostaje baza kosmiczna Pituffik, w której stacjonuje ok. 150 amerykańskich wojskowych.

Nowe ustalenia mają zapobiegać obecności w Grenlandii sił państw spoza NATO, w szczególności Rosji i Chin. Zapisy obejmują zakaz tworzenia przyczółków wojskowych przez nieakceptowane państwa i blokadę inwestycji w kluczowy sektor wydobycia minerałów. Jak informowaliśmy wcześniej w GeekWeeku, topniejąca pokrywa lodowa Grenlandii odsłania cenne złoża, otwiera się w nowym oknie i otwiera nowe szlaki żeglugowe, co przyciąga uwagę mocarstw.

Mimo że Donald Trump twierdził w mediach społecznościowych, iż umowa zapewnia Stanom "stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami w Grenlandii", Dania i Grenlandia podkreślają, że porozumienie chroni ich suwerenność. Władze w Kopenhadze przyznały przy tym, że przez dekady przeznaczały zbyt mało środków na obronę wyspy i zadeklarowały zwiększenie obecności wojskowej.



