Nowe Herculesy trafiły do Polski. To one mogą holować potężne Abramsy

Agencja Uzbrojenia oraz wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda ujawnili, że do Polski trafiła nieokreślona liczba nowych wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. To maszyny specjalnie zaprojektowane do wsparcia czołgów serii Abrams, które są jednymi z najcięższych maszyn wojskowych.

Kolejne Herculesy, które dotarły do Polski, zostały zakupione w ramach umowy z grudnia 2022. Agencja Uzbrojenia podpisała do tej pory trzy umowy na łącznie 49 wozów M88A2 Hercules.

Co potrafi M88A2 Hercules

M88A2 Hercules został stworzony jako bezpośrednie wsparcie czołgów Abrams. Jego silnik diesla AVDS-1790-8CR, wspierany dwoma turbosprężarkami, generuje aż 1050 koni mechanicznych. Wytwarza odpowiednią ilość momentu obrotowego, aby pociągnąć czołgi Abrams, które ważą ponad 60 ton.

M88A2 Hercules służy też jako polowy warsztat. Wóz ma cały zestaw, który pozwala na rozkręcenie najważniejszych elementów czołgu w terenie, umożliwiając naprawy. Mowa tu m.in. o wysięgniku mającym udźwig 35 ton, mogącym podnieść całą wieżę. Dodatkowo Hercules może posłużyć jako wóz inżynieryjny, tworząc umocnienia.

Herculesy i Abramsy mają obronić wschodnią granicę Polski

Polskie siły pancerne wyrastają na jedne z największych i najnowocześniejszych w Europie. Jednym z ich podstawowych czołgów będą amerykańskie Abramsy, których do końca 2026 roku będzie aż 337 sztuk w dwóch wersjach - M1A1 FEP oraz M1A2 SEPv3. Te maszyny nie będą jednak wykorzystane w pełni, jeśli nie powstanie dookoła nich cały system wsparcia w postaci m.in. pojazdów zabezpieczenia technicznego jak M88A2 Hercules czy czołgi saperskie M1150 ABV, o których pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Czołgi Abrams i towarzyszące im wozy wchodzą na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej, której jednostki mają za zadanie bronić wschodnich regionów Polski. Zapewniają modernizację techniczną polskich sił pancernych oraz pozwalają na zapełnienie luki po ciężkim sprzęcie, który Polska wysłała na Ukrainę w ramach pomocy militarnej.

