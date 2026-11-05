Choć legenda pierwszych miesięcy wojny w Ukrainie rzadko gości ostatnio w doniesieniach medialnych, Kijów regularnie wykorzystuje Bayraktary TB2 do monitorowania ruchów rosyjskich wojsk, a turecki producent nieustannie rozwija swój bezzałogowiec, dostosowując go do zmieniających się warunków prowadzenia działań wojennych.

I właśnie dostaliśmy kolejny przykład, bo jak poinformował Baykar, maszyna wystartowała z centrum szkoleniowo-testowego w Keşan, zabierając na pokład 16 dronów FPV Skydagger. Po dotarciu na wyznaczony obszar prób wypuściła dwa z nich, a bezzałogowce uderzyły w wyznaczone cele z dużą precyzją. Opublikowane nagranie pokazuje moment uwolnienia dronów i ich atak na cele naziemne.

Dron-matka zwiększy zasięg maszyn FPV

Najciekawszym elementem testu jest jednak nie sama możliwość przenoszenia kilkunastu niewielkich bezzałogowców, lecz sposób zapewnienia im łączności. Bayraktar TB2 działał jako powietrzny przekaźnik sygnału, za pośrednictwem którego operatorzy mogli kontrolować drony FPV. Dzięki temu mniejsze maszyny nie muszą utrzymywać bezpośredniego połączenia radiowego z operatorem znajdującym się na ziemi.

To istotne ograniczenie współczesnych dronów FPV. Są one stosunkowo tanie, niewielkie i trudne do wykrycia, dlatego stały się jednym z najczęściej wykorzystywanych środków ataku podczas wojny w Ukrainie. Ich możliwości ogranicza jednak przede wszystkim zasięg łączności. Według prezesa Baykara Haluka Bayraktara standardowo wynosi on około 15 km.

Wykorzystanie większego bezzałogowca jako platformy transportowej i przekaźnika sygnału może znacząco zwiększyć odległość, z jakiej drony FPV będą mogły razić cele. Bayraktar wspominał nawet o możliwości osiągnięcia zasięgu liczonego w tysiącach kilometrów. Tak daleko idąca deklaracja zależy jednak od możliwości samego TB2 oraz zastosowanych systemów łączności, w tym ewentualnych połączeń satelitarnych.

Producent nie przedstawił dotąd szczegółowych parametrów operacyjnych nowego rozwiązania. System nosi nazwę DAGGER POD i został opracowany przez firmę Skydagger. Jego modułowa konstrukcja pozwala dostosowywać go do różnych platform, a w przypadku Bayraktara TB2 umożliwia podwieszenie maksymalnie 16 dronów FPV, po osiem pod każdym skrzydłem.

Bayraktar TB2 otrzymuje nowe zadania

Wykorzystanie większych bezzałogowców jako nosicieli mniejszych maszyn nie jest zupełnie nowym pomysłem. Tak zwane drony-matki są już wykorzystywane w wojnie w Ukrainie, gdzie pomagają dostarczać drony FPV bliżej celów i utrzymywać z nimi łączność na większych dystansach. Baykar rozpoczął prace nad integracją takich systemów z TB2 w 2024 roku, nawiązując współpracę z chorwacką firmą ORQA.

Dotychczas Bayraktar TB2 był kojarzony przede wszystkim z przenoszeniem niewielkich bomb kierowanych laserowo i prowadzeniem rozpoznania. Maszyna zdobyła międzynarodową rozpoznawalność na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, gdy ukraińskie egzemplarze skutecznie atakowały rosyjskie kolumny wojskowe. Rozwój rosyjskiej obrony przeciwlotniczej ograniczył jednak możliwości wykorzystywania stosunkowo wolnych TB2 w pobliżu linii frontu.

Integracja z dronami FPV może otworzyć przed tą konstrukcją nowe możliwości. Zamiast samodzielnie wlatywać w strefę silnej obrony przeciwnika i atakować cele przy użyciu własnego uzbrojenia, TB2 może przenosić znacznie mniejsze maszyny, które wykonają uderzenie.

Dla Baykara rozwijanie nowych zdolności ma również wymiar finansowy. Firma poinformowała, że w 2025 roku osiągnęła eksport o wartości 2,2 mld dolarów, a 90 proc. jej przychodów w ostatnich latach pochodziło z zagranicy. Producent podpisał umowy eksportowe na Bayraktary TB2 z 36 państwami, a na cięższe bezzałogowce AKINCI z 16 krajami.