Polski moździerz postawiony na kontenerze

Fotografię wykonał Dawid Łukasik, autor w serwisie Echo Dnia. Cały system ma być prezentowany na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach. Od razu wzbudził duże emocje wśród komentatorów militariów i analityków wojskowych. Podstawowe pytanie brzmi: po co stworzono taką konstrukcję?

Podobnym rozwiązaniem na rynku jest np. fiński system moździerzowy NEMO 120 mm postawiony na standardowym kontenerze. Takie rozwiązanie może być montowane na różnych platformach. Dzięki temu może być łatwiej przemieszczane, stanowiąc rozwiązanie do ochrony obozów wojskowych, wojsk zmechanizowanych, a także jednostek morskich. Założeniem takiej konstrukcji jest elastyczność, mobilność i niski koszt.

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Rozwój polskiego moździerza na przestrzeni lat

Zamontowana wieża na kontenerze ze zdjęcia to system moździerzowy M120 Rak produkcji Huty Stalowej Woli i WB Electronics, znany z mobilnych wozów o tej samej nazwie na bazie platformy KTO Rosomak. Jako uzbrojenie wykorzystuje moździerz MAHSW kalibru 120 mm. Zastosowano w nim Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ, który wykonuje obliczenia balistyczne wystrzeliwanych pocisków. Jego szybkostrzelność wynosi 6-8 pocisków na minutę.

Warto zaznaczyć, że Huta Stalowa Wola opracowuje nowe wersje systemu. Na targach w Kielcach w 2024 roku został zaprezentowany na platformie gąsienicowej ulepszony system wieżowy o oznaczeniu MSSW-120/M69 z wydłużoną lufą moździerza. Według deklaracji producenta posiada zwiększoną szybkostrzelność do 10-12 pocisków na minutę. Cały moduł uzbrojenia MSSW-120/M69 ma być zdalnie sterowany i posiada inne rozmieszczenie załogi.

Wcześniej portal Defence24 ujawnił, że na tegorocznym MSPO Huta Stalowa Wola ma zaprezentować kolejną wersję systemu moździerzowego z nowym automatem ładowania. Co ciekawe, zaprezentowany ma być właśnie na kontenerach, więc możliwe, że to, co widać na zdjęciu, to właśnie nowa wersja. Docelowo ulepszone wieże mają trafić na 64 nowe mobilne moździerze na platformach KTO Rosomak, zakontraktowanych dla polskich sił lądowych w ramach pożyczek z programu SAFE.