Nowy czołg USA zaprezentowany

M1A3 to amerykański czołg nowej generacji, mający być największym krokiem w rozwoju rodziny Abrams od ponad 30 lat. Łączyć ma dotychczasową siłę ognia i silne opancerzenie z zaawansowanymi nowymi technologiami i napędem hybrydowym. Do tego M1A3 ma mieć mniejszą masę bojową około 60 ton. Za jego rozwój odpowiada General Dynamics Land Systems, który ma rozpocząć produkcję seryjną M1A3 do 2030 roku.

Do sieci trafiły zdjęcia M1A3, zaprezentowanego na Detroit Auto Show. Ten konkretny model to pierwszy przedprototyp, który ma stanowić demonstrator technologii. W grudniu 2025 trafił już w ręce żołnierzy do testów, które mają pokazać dalszy kierunek rozwoju i pomóc pozbyć się problemów prototypu.

Co wiemy o nowym Abramsie?

M1A3 będzie miał trzyosobową załogę ze względu na wprowadzenie automatu ładowania. Na samym czołgu można zauważyć brak standardowych peryskopów, a widok ma zapewniać połączona sieć kamer oraz czujników. M1A3 ma charakteryzować się naszpikowaniem nową technologią, która ma podnieść efektywność załogi i ułatwić jej pracę. Jak pokazała telewizja Fox News, kierowca M1A3 może nim operować swoistym padem, stworzonym na wzór tych z konsol do gier. Zamysłem tego rozwiązania było zbudowanie kontrolera, który od razu będzie znajomy dla przyszłych załogantów.

Na pokazach przy M1A3 zaprezentowano także nową, hybrydową jednostkę napędową czołgu. Na zdjęciach możemy zobaczyć przekładnię SAPA Advanced Combat Transmission ACT1075 oraz silnik wysokoprężny Caterpillar. Nowy Abrams pozostaje przy armacie M256 kalibru 120 mm.

Internauci nie są zachwyceni

Patrząc na same zdjęcia, można wysnuć wniosek, że nowy Abrams "schudł" i "zmalał" w porównaniu do wcześniejszych wersji M1A1 i M1A2. Wizualnie wydaje się niższy, co może wynikać z hydropneumatycznego zawieszenia. Sama wieża, mimo że podobna do tych z wcześniejszych Abramsów, została wyraźnie przemodelowana, nadając jej bardziej smukły wygląd.

Wielu internautów zaczęła wręcz wyśmiewać wygląd nowego Abramsa. Pojawiają się komentarze, że jeden z najpotężniejszych czołgów świata stracił swój pazur. Jednak fotografie same w sobie nie oddają prawdy o tym, że patrzymy na razie tylko na przedprototyp, który na pewno przejdzie jeszcze bardzo dużo zmian. Podkreśla to sam autor zdjęć, były czołgista amerykańskiej armii oraz popularyzator nt. broni pancernej, Theodore Moran.

Moran zwraca uwagę, że ze względu na przedprorotypowy status prezentowanego czołgu M1A3, nie powinno przykładać się tak dużej uwagi na jego szczegóły w praktycznie każdym miejscu. Przykładem może być zdalnie sterowana stacja uzbrojenia, na której w prezentowanym modelu zamontowano zarówno karabin maszynowy, jak i granatnik oraz wyrzutnię pocisków przeciwpancernych Javelin. Nie pokazuje to, że taką konfigurację dodatkowego uzbrojenia będą miały nowe Abramsy, ale wskazuje, że Amerykanie stawiają na modułowość takiej stacji na nowym czołgu. To też tłumaczy, dlaczego na prezentowanym modelu nie ma jeszcze planowanych rozwiązań jak nowe systemy antydronowe, które mogą być jeszcze opracowywane.

- Chociaż rozumiem, dlaczego jest to statyczna i zamknięta ekspozycja, to jednak trzeba przyznać, że na zdjęciach wygląda to nieco rozczarowująco. Najciekawsze rzeczy znajdują się pod maską, a prezentowany czołg jest świetnym tematem do rozmów dla osób, które są bardzo podekscytowane ostatecznym projektem. Moglibyśmy rozmawiać o tym godzinami. Inżynierowie będą bardziej podekscytowani niż miłośnicy czołgów, ponieważ jest to naprawdę ogromny krok naprzód pod względem możliwości. Obietnica, jaką ten pojazd daje, aby utrzymać pozycję M1 jako "największego drapieżnika na polu bitwy", jest pewna, nawet jeśli ci, którzy chcą już teraz zobaczyć ostateczną, niskoprofilową, 60-tonową wersję pojazdu, są rozczarowani. Doskonałość wymaga czasu - podsumował na platformie X Theodore Moran.

