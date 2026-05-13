Polsko-słowacki Borsuk zaprezentowany. Ukraiński portal podważa jego szanse na rynku

Polska Grupa Zbrojeniowa po raz pierwszy pokazała eksportowego Borsuka na trwających targach zbrojeniowych IDEB na Słowacji. Wóz stanowi połączenie polskiej Uniwersalnej Modułowej Platformy Gąsienicowej z bezzałogowym systemem wieżowym TURRA 30, produkcji słowackiej firmy EVPÚ a.s. Ta konfiguracja jest przewidziana dla zagranicznych klientów, gdzie polski Borsuk posiada krajowy system wieżowy ZSSW-30, co opisywaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Model eksportowego Borsuka wzbudził szerokie zainteresowanie wśród miłośników militariów. Opisał ukraiński portal branżowy Defence Express. Podważył możliwe szanse wozu na rynku zbrojeniowym i potencjalny wybór klientów.

Eksportowy Borsuk na targach IDEB Polska Grupa Zbrojeniowa materiał zewnętrzny

Ukraińcy o Borsuku. Dziwny kierunek oferty

Defence Express przypomina, że według planów eksportowy Borsuk miałby być oferowany Słowacji. Donosił o tym portal Defence24 na początku marca podczas forum Polsko-Słowackiego Dialogu Obronno-Przemysłowego. Dobór słowackiej wieży na platformę miałby przy tym nie być przypadkowy.

Niemniej ukraiński portal podkreśla, że w 2022 roku Słowacja podpisała umowę z firmą BAE Systems Hägglundsna dostawę 152 wozów bojowych CV90 MkIV za prawie 1,7 mld euro. W styczniu tego roku oficjalnie zaprezentowano pierwszy wyprodukowany model dla Słowacji. Defence Express twierdzi, że jeśli eksportowa wersja Borsuka miałaby być oferowana Słowacji, byłoby to dziwne, gdyż Bratysława już zapewniła sobie nowy wóz bojowy.

Jak Borsuk poradzi sobie na rynku?

Niemniej polsko-słowacki Borsuk oferowany ma być na szerszy rynek. Poniekąd sugeruje to nawet piaskowy kamuflaż pojazdu, który wskazuje na chęć zaoferowania go klientom azjatyckim, szczególnie w rejonie Bliskiego Wschodu. Portal ZbIAM zauważa, że EVPÚ a.s. posiada silną pozycję na rynkach arabskich i ma nawet zakład produkcyjny w Arabii Saudyjskiej. Może to zapewnić łatwiejszą drogę przy tworzeniu potencjalnych ofert.

Według Defence Express jednak nie gwarantuje to sukcesu, gdyż Borsuk na rynku zbrojeniowym będzie musiał rywalizować z wieloma konstrukcjami, z których część już posiada wyrobioną opinię na rynku za sprawą wielkich zamówień oraz wykorzystaniu w boju. Ponadto według Ukraińców na ten moment zdolności do wytwarzania Uniwersalnej Modułowej Platformy Gąsienicowej mają być niewielkie ze względu na to, że produkcja Borsuka dopiero się zaczęła.

Warto jednak pamiętać, że zarówno Polska Grupa Zbrojeniowa oraz EVPÚ a.s. pewnie zdają sobie sprawę z wyzwań, jak i trudności w rywalizacji na rynku bojowych wozów piechoty. Niemniej Borsuk dalej ma charakterystykę wyróżniającą go na tle innych pojazdów (m.in. zdolność pływania), która może czynić go atrakcyjnym pojazdem, a planowane kolejne zamówienia w Polsce mogą wspomóc w rozkręceniu produkcji.

