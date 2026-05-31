W skrócie Korea Aerospace Industries rozwija nowy morski śmigłowiec szturmowy MAH, przeznaczony dla południowokoreańskiej piechoty morskiej.

Marine Attack Helicopter przeszedł już testy z użyciem broni oraz sprawdziany powietrzne.

Zakończenie prac rozwojowych planowane jest na sierpień 2026 roku, z rozpoczęciem produkcji seryjnej w 2027 roku.

Kluczowa faza prac nad Marine Attack Helicopter

Południowokoreański koncern lotniczy Korea Aerospace Industries (KAI) wszedł w kluczową fazę prac nad nowym morskim śmigłowcem bojowym - Marine Attack Helicopter (KAI MAH-1).

Nowy śmigłowiec bazuje na śmigłowcu MUH-1 Marineon - morskiej wersji śmigłowca wielozadaniowego KUH-1 Surion.

Podstawowym zadaniem MAH będzie wspieranie piechoty morskiej Korei Południowej, operującej z okrętów desantowych, takich jak ROKS Dokdo i ROKS Marado.

Maszyna pomyślnie zaliczyła już liczne testy i próby lotnicze, w tym sprawdziany z użyciem broni, poinformowała południowokoreańska rządowa Administracja Programu Zamówień Obronnych DAPA.

Pierwszy opracowany w Korei śmigłowiec z takimi możliwościami

W oświadczeniu agencja podała, że MAH udowodnił w testach swoją skuteczność w neutralizowaniu celów w powietrzu - radził sobie z zagrożeniami takimi jak wrogie śmigłowce szturmowe oraz bezzałogowce, jednocześnie osłaniając transportowe śmigłowce.

DAPA twierdzi, że MAH może poszczycić się czterema głównymi typami uzbrojenia głównego. Jak podaje serwis Konflikty.pl, nowy śmigłowiec został zintegrowany z:

trzylufowym działkiem kalibru 20 milimetrów montowanym pod nosem śmigłowca,

wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych Cheongeom,

kierowanymi rakietami kalibru 70 milimetrów

pociskami powietrze-powietrze krótkiego zasięgu MBDA Mistral.

MAH jest pierwszą opracowaną w Korei maszyną tego typu, która może przenosić kierowane uzbrojenie powietrze-powietrze.

- Jest to pierwszy przypadek, kiedy wyprodukowany w kraju śmigłowiec wojskowy wykazał zdolność do przenoszenia i odpalania pocisków kierowanych powietrze-powietrze. Oczekuje się, że znacząco zwiększy to możliwości Korpusu Piechoty Morskiej w zakresie operacji desantowych - podaje DAPA.

MAH ma trafić do seryjnej produkcji w 2027 r.

Marine Attack Helicopter został po raz pierwszy zaprezentowany w październiku 2021 roku, podczas odbywającej się w Seulu wystawy ADEX.

W 2024 roku ukończono budowę trzech prototypów i rozpoczęto próby naziemne pierwszego z nich. W grudniu 2024 r. maszyna po raz pierwszy wzbiła się w powietrze - na 20 minut. Lot obejmował wykonanie podstawowych manewrów w powietrzu, mających za zadanie sprawdzenie reakcji maszyny na działanie systemów sterujących.

Prowadzono dalsze prace nad śmigłowcem, które obecnie znajdują się w kluczowej fazie. DAPA przewiduje, że prace rozwojowe nad nową maszyną mają zostać zakończone w sierpniu 2026 r., natomiast seryjna produkcja miałaby ruszyć w 2027 roku.





© 2026 Associated Press