Belgijska marynarka wojenna zyskała nową jednostkę. Niszczyciel min Oostende

24 czerwca 2026 r. w Ostendzie w Belgii miejsce miała uroczystość chrztu nowoczesnego okrętu przeciwminowego, który otrzymał nazwę Oostende. To pierwsza belgijska jednostka programu rMCM, która rozpoczęła służbę w Marinecomponent. Program rMCM (Replacement Mine CounterMeasures) to wspólny projekt obronny Belgii i Holandii, którego celem jest wymiana i modernizacja przestarzałych systemów obrony przeciwminowej

- Oostende, okręt przeciwminowy nowej generacji, stanowi przykład ewolucji belgijskiej marynarki wojennej, łączącej innowacyjność, technologię i doskonałość operacyjną w celu sprostania wyzwaniom przyszłości - czytamy na X The Belgian Navy.

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Niszczyciel min Oostende (M940) typu City. Okręt-matka

Niszczyciel min Oostende (M940) typu City jest pierwszym z sześciu tego typu okrętów, zamówionych dla belgijskiej marynarki wojennej. Holandia również zamówiła sześć jednostek. Za ich budowę odpowiada konsorcjum Belgium Naval & Robotics.

Okręt ma długość 82,6 metra, szerokość 17 m i wyporność pełną ok. 2800 ton. Jego zasięg wynosi ponad 3500 mil morskich. Jednostki typu City pełnią rolę "okrętów-matek" przenoszących zestaw bezzałogowców nawodnych, podwodnych oraz powietrznych, co pozwala załodze wykrywać, klasyfikować i neutralizować miny z bezpiecznej odległości.

Głównym czujnikiem jest tu radar AESA typu Thales NS50, który pracuje w paśmie I/J. Okręt posiada też radary nawigacyjne i radar o niskim prawdopodobieństwie wykrycia (LPI). Uzbrojenie ma obejmować m.in. działo Bofors 40 Mk4 kal. 40 mm z amunicją programowalną 3P oraz karabiny maszynowe MAG kal. 7,62 mm.

- Okręt ten wprowadza nowe podejście do prowadzenia operacji zwalczania min na morzu, oparte na wykorzystaniu bezzałogowych pojazdów na powierzchni wody, pod wodą i w powietrzu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych, załoga oraz liczni goście - podaje w komunikacie Ministerstwo Obrony Belgii.

Holandia też odebrała pierwszą jednostkę programu rMCM. Przyszły Zr.Ms. Vlissingen (M840) wkrótce rozpocznie służbę w Koninklijke Marine.

Oostende wszedł do służby w Belgii. Polskie akcenty

Nie zabrakło polskich akcentów. Według milmag.pl część kadłuba okrętu Oostende powstała w stoczni Crist w Gdańsku. To właśnie w tej polskiej stoczni 17 lipca 2021 roku pocięto pierwsze blachy przeznaczone na budowę prototypowego okrętu. Stępkę tej jednostki położono 30 listopada 2021 roku w stoczni Piriou, mieszczącej się w bretońskim Concarneau, a wodowanie odbyło się 29 marca 2023 roku.

Natomiast wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej z Gdyni miał dostarczyć podsystem trałowy elektromagnetyczny MLM-3100 (Modular Lightweight Minesweep; MLM-EEG/S).



