W skrócie Niezidentyfikowany obiekt spadł w pobliżu miejscowości Chmielek, a służby ostrzegają przed zbliżaniem się do niego ze względu na trwający pożar.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o podejrzeniu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty.

W związku z zagrożeniem ewakuowano wieżę kontroli lotów w Jasionce, a mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB.

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Nie wiadomo jeszcze, czym dokładnie jest obiekt, który spadł w pobliżu miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim. Wiadomo natomiast, że sytuacja na miejscu jest poważna. Cały czas płonie, dlatego służby mają utrudniony dostęp do niego. Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenia, aby nie zbliżać się do miejsca zdarzenia.

Obiekt pod Chmielkiem nadal płonie. Służby nie mogą do niego podejść

O sprawie poinformował w piątek rano dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nadinsp. Dariusz Działo. W rozmowie z TVN24 przekazał, że na razie nie wiadomo, z jakim obiektem mają do czynienia służby. Problemem jest przede wszystkim ogień, który wciąż się utrzymuje i uniemożliwia bezpieczne dotarcie do znaleziska.

Teren wokół miejsca upadku został już wygrodzony. Przedstawiciel urzędu zaapelował również, aby nikt nie próbował samodzielnie sprawdzać, co spadło w okolicy Chmielka.

- Wręcz kategorycznie sugerujemy, żeby nie zbliżać się do tego obiektu dotąd, dopóki specjaliści nie sprawdzą, z czym mamy do czynienia, czy to jest rakieta, czy to jest dron, czy posiadała ze sobą jakieś substancje, które mogą zagrażać jeszcze życiu i zdrowiu osobom, które się zbliżą do danego obiektu - podkreślił Dariusz Działo.

Nagranie pokazuje eksplozję. Alert RCB objął dwa województwa

W piątek rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o podejrzeniu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne. Rzecznik DORSZ ppłk Jacek Goryszewski przekazał w rozmowie z TVN24, że mogło dojść do upadku jednego z nich w okolicy Chmielka, niedaleko Nowego Lipowca.

W sieci pojawiło się także nagranie, które opublikował serwis Rzeszów Info. Widać na nim prawdopodobną eksplozję. Według informacji przekazanych przez portal obiekt miał spaść w Lipowcu, a na miejscu rozpoczęły pracę służby.

Poranne wydarzenia wiązały się również z alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. SMS-y ostrzegające przed zagrożeniem atakiem z powietrza otrzymali mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie odwołano około godz. 7:30.

Ewakuowano wieżę kontroli lotów w Jasionce

Środki ostrożności objęły także lotnisko Rzeszów-Jasionka. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że ze względu na zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej ewakuowano tam wieżę kontroli lotów.

W doraźnym miejscu schronienia znalazło się dziewięć osób, w tym sześciu pracowników personelu operacyjnego. Jak przekazał minister, była to pierwsza taka sytuacja w Jasionce. Wcześniej dwukrotnie ewakuowano pracowników wieży kontroli lotów na lotnisku w Lublinie.

Na razie najważniejsze pozostaje ustalenie, czym jest obiekt, który spadł w okolicy Chmielka. Dopóki nie zostanie zbadany przez specjalistów, służby apelują o zachowanie bezpiecznej odległości.

Źródła: PAP, Interia Geekweek



