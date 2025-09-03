Podczas dzisiejszych obchodów 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Pekinie, Kim Dzong Un, przywódca Korei Północnej, spotkał się z Władimirem Putinem. Wydarzenie to przyciągnęło uwagę nie tylko ze względu na geopolityczne znaczenie, ale także z powodu niezwykłych działań północnokoreańskiej delegacji.

Nagranie wideo ujawniło, że służby specjalne Kima skrupulatnie niszczyły wszelkie ślady jego obecności po negocjacjach, co wzbudziło zainteresowanie międzynarodowych mediów. Celem tych działań było zapobieżenie pozostawieniu jakichkolwiek próbek DNA przywódcy, co rzuca światło na obsesję reżimu na punkcie bezpieczeństwa.

Ochrona Kim Dzong Una usuwa ślady DNA

Zgodnie z doniesieniami białoruskiego serwisu Zerkalo, pracownicy delegacji Kim Dzong Una dokładnie czyścili lub usuwali przedmioty, z którymi miał kontakt, od krzeseł po inne powierzchnie. Siergiej Gonczarow, były funkcjonariusz FSB, wyjaśnił, że takie procedury są standardem w Korei Północnej.

"Koreańczycy uważają, że nie można zostawić niczego, co mogłoby zostać wykorzystane przeciwko ich przywódcy" - stwierdził. Obawy te wynikają z możliwości użycia DNA do analiz biologicznych, które mogłyby posłużyć np. do stworzenia broni biologicznej lub innych wrogich działań wobec Kima.

Paranoiczna obsesja reżimu w Pjongjangu

Te niezwykłe środki ostrożności odzwierciedlają paranoiczne podejście reżimu w Pjongjangu, który od lat pozostaje w stanie napiętych relacji z wieloma krajami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową. DNA może ujawnić informacje o stanie zdrowia przywódcy lub zostać wykorzystane w celach szpiegowskich.

Takie dane stanowią potencjalne zagrożenie w oczach północnokoreańskich służb. Tego rodzaju działania wskazują na głęboko zakorzenioną nieufność, nawet wobec sojuszników takich jak Chiny, gdzie miało miejsce spotkanie. To pierwszy taki przypadek udokumentowany na materiale filmowym.

Kim Dzong Un boi się broni biologicznej

Spotkanie w Pekinie było częścią strategicznych rozmów mających na celu wzmocnienie sojuszu między Koreą Północną, Chinami i Rosją w obliczu globalnej dominacji Stanów Zjednoczonych. Jednak nawet w tak przyjaznym środowisku służby Kima nie pozostawiły niczego przypadkowi. To bardzo ciekawa sytuacja, która również nie została przeoczona przez chińskich komentatorów.

Eksperci tłumaczą, że precyzja, z jaką zacierano ślady, świadczy o wysokim poziomie dyscypliny i organizacji w otoczeniu przywódcy. Nagranie tych działań stało się symbolem izolacji i ostrożności, które charakteryzują reżim Kim Dzong Una. Nagranie wywołało falę komentarzy w mediach międzynarodowych, gdzie analitycy postrzegają je jako dowód na obsesję Pjongjangu na punkcie bezpieczeństwa. Niektórzy widzą w tym demonstrację siły i niezależności, inni, oznakę braku zaufania nawet do najbliższych sojuszników.

Chiny, jako gospodarz, nie skomentowały tych wydarzeń, ale eksperci sugerują, że Pekin może być coraz bardziej poirytowany nieprzewidywalnymi działaniami Korei Północnej. Procedura zacierania śladów po Kim Dzong Unie podkreśla, jak daleko posunie się reżim, by chronić swojego przywódcę. Wódz Korei Północnej nie jest jednak w tych kwestiach odosobniony. Podobne praktyki mają miejsce od dekad u Władimira Putina. Mówi się, że jego ochrona nawet chodzi z nim do toalety, by zabezpieczyć jego ekskrementy.

