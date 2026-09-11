Turecki pojazd opancerzony Kobra II, wykorzystywany przez ukraińską jednostkę specjalną "Artan", przetrwał podczas działań bojowych eksplozje pięciu min oraz trzy ataki rosyjskich dronów FPV. Jak informuje serwis ArmyInform, mimo poważnych uszkodzeń, w tym utraty dwóch przednich kół, kierowca zdołał wyprowadzić maszynę w bezpieczne miejsce, umożliwiając załodze i przewożonym żołnierzom opuszczenie strefy zagrożenia.

Straciła dwa koła, ale pojechała dalej

Kobra II to kołowy pojazd opancerzony w układzie 4×4, opracowany przez turecką firmę Otokar. Producent określa go jako modułową platformę taktyczną, którą można dostosowywać do różnych zadań. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu ochrony przed ostrzałem, minami i improwizowanymi ładunkami wybuchowymi, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej mobilności.

Ochrona i mobilność

Właśnie to połączenie jest jedną z największych zalet Kobry II. Pojazd ma niezależne zawieszenie wszystkich kół, automatyczną skrzynię biegów oraz system centralnego pompowania opon. Standardowe wyposażenie obejmuje również wkładki typu run-flat, które pozwalają utrzymać mobilność po uszkodzeniu ogumienia. I przypadek ukraińskiego egzemplarza pokazuje, że deklarowane przez producenta właściwości faktycznie mają przełożenie na intensywne działania bojowe.

W zależności od wersji Kobra II może mieć masę całkowitą sięgającą 14,5 tony i przewozić do 11 osób, wliczając kierowcę i dowódcę. Według danych producenta pojazd ma 6,4 m długości, 2,5 m szerokości i 2,3 m wysokości, a jego prześwit wynosi 400 mm. Za napęd odpowiada turbodoładowany silnik Diesla o mocy 360 KM, współpracujący z automatyczną skrzynią biegów.

Modułowa platforma do wielu zadań

Kobra II może osiągać na drodze prędkość do 110 km/h, a deklarowany zasięg wynosi około 700 km. Pojazd może pokonywać wzniesienia o nachyleniu do 60 proc., brodzić w wodzie o głębokości do 1 m oraz pokonywać przeszkody pionowe o wysokości do 0,5 m.

Modułowa konstrukcja pozwala zaś wykorzystywać Kobry II w wielu rolach, w zależności od konfiguracji mogą pełnić funkcję transportera żołnierzy, pojazdu rozpoznawczego, wozu dowodzenia, platformy dla uzbrojenia, pojazdu ewakuacji medycznej czy maszyny przeznaczonej do rozpoznania skażeń.



