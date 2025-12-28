Polska armia przechodzi jedną z największych modernizacji w historii, napędzaną wzrostem wydatków na obronność. Do końca 2026 roku Wojsko Polskie znacząco wzmocni swoje zdolności. Szczególnie odbędzie się to dobrze widoczne w wojskach lądowych, a stanie się to dzięki dostawom nowoczesnych czołgów, artylerii, śmigłowców, samolotów i systemów obrony powietrznej.

Kluczowe kontrakty z USA i Koreą Południową uczynią Polskę jedną z najsilniejszych armii lądowych w NATO. Do końca 2026 roku w służbie będzie ponad 800 nowoczesnych czołgów, ponad 300 haubic samobieżnych, co najmniej 5 myśliwców F-35 oraz dziesiątki śmigłowców Apache, a wielowarstwowa obrona powietrzna osiągnie początkową gotowość operacyjną.

Wojska pancerne - pancerna pięść wschodniej flanki NATO

Do końca 2026 roku Polska będzie dysponować około 800-900 nowoczesnymi czołgami podstawowymi, co uplasuje ją w czołówce NATO pod względem sił pancernych.

M1A2 SEPv3 Abrams (250 sztuk, dostawy zakończone w 2026): Masa bojowa ok. 70 ton, armata gładkolufowa 120 mm M256, pancerz kompozytowy z modułami Depleted Uranium (ekwiwalent >900 mm RHA na wieży). Napęd: turbina gazowa 1500 KM, prędkość max. 67 km/h. Wyposażony w system ochrony aktywnej Trophy.

K2 Black Panther (ok. 180-360 sztuk z pierwszych partii, w tym K2GF): Masa ok. 55 ton, armata 120 mm L/55 z automatem ładującym (załoga 3 osoby). Napęd diesel 1500 KM, prędkość max. 70 km/h, hydropneumatyczne zawieszenie. Wysoka mobilność i systemy aktywnej ochrony.

Leopard 2PL/2PLM1 (ok. 233 sztuki po modernizacji): Masa ok. 60 ton, armata 120 mm L/44 lub L/55, wzmocniony pancerz modułowy, nowoczesne systemy celownicze.

Te czołgi zastąpią większość poradzieckich T-72 i PT-91, zapewniając znaczną przewagę w ochronie, mobilności i sile ognia.

Artyleria - wzrost siły ognia na dalekie dystanse

W 2026 roku przewidywane są kolejne dostawy najnowszej i najpotężniejszej artylerii, która odgrywa największą rolę w wojnie. Wojsko Polskie może spodziewać się wdrożenia setek sztuk tej broni.

K9A1 Thunder / K9PL (setki sztuk, dostawy kontynuowane, produkcja polska od 2026): Haubica 155 mm/52 kal., masa ok. 47 ton, zasięg do 40-60 km. Szybkostrzelność 6-8 strz./min, napęd diesel, prędkość max. 67 km/h. Wysoka automatyzacja i mobilność.

HIMARS (Homar): Wyrzutnie kołowe z rakietami GMLRS (zasięg do 300 km) lub PrSM. Precyzyjne uderzenia na duże odległości.

Te systemy zapewnią Polsce dominację w ogniu pośrednim.

Lotnictwo - nowe śmigłowce i samoloty

W 2026 roku w siłach powietrznych pojawią się myśliwce F-35A Lightning II i śmigłowce AH-64E Apache, które pozwolą nam zwalczać zagrożenia w postaci rakiet czy dronów.

AH-64E Apache (dostawy rozpoczynające się w 2026, docelowo 96): Armata 30 mm, rakiety Hellfire i Hydra, silniki 2000 KM każdy, prędkość max. ok. 300 km/h. Radar Longbow i zdolność integracji z dronami.

F-35A Lightning II (pierwsze dostawy w 2026, 32 zamówione): Myśliwiec stealth V generacji, prędkość Mach 1.6, uzbrojenie wewnętrzne (działko 25 mm, bomby i rakiety). Zaawansowana fuzja sensorów.

Uzupełniają je FA-50 i F-16.

Obrona powietrzna - programy Wisła i Narew

W 2026 roku wielowarstwowa tarcza przeciwlotnicza osiągnie kluczowy etap gotowości.

Program Wisła (Patriot): Dwie pierwsze baterie (8 wyrzutni każda) w pełnej gotowości operacyjnej od 2025/2026, zintegrowane z IBCS. Rakiety PAC-3 MSE (hit-to-kill, zasięg do 160 km przeciw balistycznym). Radar dookólny. Kolejne baterie (docelowo 8) z radarami LTAMDS od 2026-2029.

Program Narew: Elementy pomostowe ("Mała Narew") w służbie, główne dostawy (ponad 1000 rakiet CAMM-ER, 138 wyrzutni iLauncher) od 2026/2027. Zasięg do 45 km, mobilne, skuteczne przeciw samolotom, dronom i pociskom manewrującym. Integracja z IBCS.

Razem z Pilica+ tworzą zintegrowaną obronę.

Inne kluczowe elementy uzbrojenia

Potężne wzmocnienie otrzyma również piechota. Żołnierze będą mogli bezpieczniej i na większą skalę przemieszczać się Borsukami i Rosomakami oraz bronić się za pomocą karabinków Grot.

Piechota: BWP Borsuk (amfibijny, wieża ZSSW-30 z armatą 30 mm, ppk Spike), Rosomaki z ZSSW-30. Karabinki Grot w masowej służbie.

W 2026 roku Polska armia będzie jedną z najsilniejszych w Europie, z nowoczesnym sprzętem zapewniającym skuteczne odstraszanie i obronę. Dalsza modernizacja po 2026 roku umocni tę pozycję na dekady i będzie jasnym sygnałem dla Rosji, że ewentualna agresja nie będzie się opłacać.

