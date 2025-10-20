Opracowali robotyczne ramię dla wojska. Może łapać drony w locie

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Podczas tegorocznych targów AUSA 2025 w Waszyngtonie uwagę wojskowych i inżynierów przykuło niepozorne urządzenie zamontowane na boku pojazdu GM Defense ISV-U, które wyglądało jak połączenie robotycznego ramienia i katapulty. I jak się okazuje, Ralar Modular Mission Payload (MMP) zaprojektowany przez firmę Target Arm Inc. tym właśnie jest - to pierwsze na świecie ramię, które potrafi wystrzeliwać i przechwytywać drony.

Ralar to zapowiedź przyszłości, w której pojazdy bojowe stają się mobilnymi bazami dla dronów
Ralar to zapowiedź przyszłości, w której pojazdy bojowe stają się mobilnymi bazami dla dronówTargetArm (screen z nagrania)materiały prasowe

System zaprojektowano z myślą o środowiskach, w których zatrzymanie się oznacza narażenie na ogień przeciwnika. Robotyczne ramię "Ralar" eliminuje ten problem - pozwala jednostkom naziemnym i powietrznym korzystać z dronów rozpoznawczych, uderzeniowych lub logistycznych bez konieczności zatrzymywania się i wystawiania operatorów na zagrożenie.

To pierwsza publiczna prezentacja systemu Ralar i ogromny krok w naszej współpracy z liderami innowacji obronnych. Możliwość wystąpienia u boku GM Defense podczas obchodów 250-lecia Armii Stanów Zjednoczonych to wyjątkowy kamień milowy - poinformowała firma Target Arm w komunikacie.

Robotyczne ramię, które myśli szybciej niż operator

Ralar działa jak precyzyjny automat: jego czujniki i system pozycjonowania Trimble Inc. synchronizują ruch pojazdu z trajektorią lotu drona z dokładnością poniżej jednego milimetra. Gdy bezzałogowiec zbliża się do pojazdu, ramię "łapie" go w locie i bezpiecznie przyciąga do platformy, eliminując potrzebę lądowania na ziemi.

Cała operacja trwa zaledwie kilka sekund, a co najważniejsze może odbywać się w ruchu, nawet przy prędkościach powyżej 100 km/h. To czyni Ralar przełomem w koncepcji mobilnych systemów dronowych (sUAS), szczególnie w kontekście walki w rejonach przyfrontowych, gdzie mobilność i czas reakcji decydują o przeżyciu.

Platforma, która nie zna ograniczeń

Jak podkreśla producent, Ralar może być montowany nie tylko na pojazdach taktycznych, ale również na robotach naziemnych, statkach powietrznych, okrętach, a nawet w przyszłości w systemach orbitalnych. Modułowa budowa pozwala na łatwą integrację z istniejącym sprzętem oraz aktualizację oprogramowania bez konieczności przebudowy konstrukcji. Co więcej, Target Arm nie poprzestaje na jednym systemie. Ralar współpracuje z całym zestawem narzędzi cyfrowych:

  • TRACKR - system fuzji czujników do śledzenia dronów,
  • TurboFly - autopilot umożliwiający sterowanie dronami bez klasycznego kontrolera,
  • Maestro - oprogramowanie do zarządzania misjami i koordynacji kilku dronów jednocześnie.

W połączeniu z tymi rozwiązaniami, Ralar może w przyszłości stanowić podstawę autonomicznych rojów dronów, zdolnych do samodzielnych operacji zwiadowczych lub uderzeniowych.

Zobacz również:

Polscy czołgiści szkolą się na nowych czołgach K2. Ciągle nie mają jednego istotnego elementu
Militaria

Ćwiczenia polskich czołgów K2. Ich załogi nie mają ważnej ochrony

Marcin Jabłoński
Marcin Jabłoński

    Technologia zrodzona z doświadczenia wojny

    Target Arm, założony przez weterana USAF Jeffa McCandlessa, rozwija swoje systemy w ramach programów SBIR Army i współpracuje z Pentagonem oraz partnerami przemysłowymi, takimi jak GM Defense czy Trimble.

    Firma niedawno uzyskała kontrakt o wartości 2,04 mln dolarów na rozwój kolejnej fazy projektu Arsenal-MMP, obejmującej autonomiczne mechanizmy podawania dronów i magazynowania ich w pojazdach bojowych.

    Celem jest stworzenie systemu, który pozwoli jednostkom polowym posiadać własny miniaturowy arsenał dronów - gotowych do natychmiastowego startu, odzysku i ponownego użycia bez zatrzymywania kolumny czy kontaktu z przeciwnikiem.

    "Wydarzenia": Eksplozja w szkole. Zawiniła bateria telefonuPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
    Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

    Najnowsze