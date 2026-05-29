Oriesznik pod lupą. Szczątki rosyjskiego pocisku ujawniają niewygodną prawdę

Daniel Górecki

Ukraińscy śledczy zajrzeli do wnętrza jednej z "cudownych broni Putina", która niedawno spadła na Białą Cerkiew i przekonują, że z ich analiz wyłania się obraz daleki od propagandowych deklaracji Moskwy - zamiast realnej siły rażenia widać tu raczej precyzyjnie zaplanowaną demonstrację możliwości.

Rosyjski system Oriesznik
Oriesznik, który spadł na Białą Cerkiew nie miał głowic bojowych, ale ich atrapyRosyjskie Ministerstwo Obronymateriały prasowe

Przypomnijmy, że do ataku doszło podczas zmasowanego ostrzału Ukrainy w nocy z 24 na 25 maja, kiedy to Rosja zdecydowała się nawet na użycie dwóch pocisków systemu "Oriesznik", bo… pierwszy nie zadziałał prawidłowo. W sieci opublikowano nagranie z kamery, które zarejestrowało rozmieszczenie rakiety "Oriesznik", a specjaliści od białego wywiadu zdołali potwierdzić, że przedstawia ono niedokończone centrum handlowe Rose Park w Doniecku.

Oriesznik umie tylko straszyć

Oznacza to, że pocisk najpewniej został odpalony, ale nie zadziałał prawidłowo i najprawdopodobniej spadł na przedmieściach Doniecka. Po tym nieudanym pierwszym starcie nastąpił drugi, który uderzył w Białą Cerkiew, ale już z analiz krateru uderzeniowego wyłaniał się obraz znacznie mniej spektakularnego pocisku niż w rosyjskim przekazie propagandowym o "przełomowej broni kinetycznej, zdolnej do niszczenia głęboko ukrytych celów przy użyciu wolframowych penetratorów".

Jak potwierdził rzecznik ukraińskich sił powietrznych, Jurij Ihnat, rakieta została wystrzelona z poligonu Kapustin Jar i było to trzecie użycie systemu Oriesznik w warunkach bojowych, po wcześniejszych uderzeniach na Dniepr i w obwodzie lwowskim. Szybko dowiedzieliśmy się jednak, że nie odnotowano żadnych ofiar, co z miejsca wzbudziło pytania o rzeczywisty charakter użytej broni.

Atrapy zamiast głowic

Ukraińscy śledczy zdołali pozyskać szczątki pocisku, a dziś opublikowali szczegółowe ustalenia z jego analizy. Wnioski? W znalezionych szczątkach zidentyfikowano m.in. moduł rozdzielania głowic, który potwierdza konfigurację złożoną z sześciu głównych segmentów i tłumaczy charakterystyczny wzór wielu punktów uderzenia widoczny na nagraniach z ataków, a do tego… atrapy głowic bojowych.

Ten Oriesznik nie przenosił klasycznych głowic bojowych, ale ciężkie bloki metalu i betonu pozbawione materiałów wybuchowych. Odnaleziono także elementy systemu naprowadzania oraz okablowania, a daty produkcji części elektronicznych wskazują na komponenty wytwarzane nawet kilka lat temu. Co ciekawe, komponenty elektroniczne są produkcji głównie rosyjskiej i białoruskiej, co jest sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę dotychczasowe analizy rosyjskiego uzbrojenia, które ujawniały wiele komponentów pochodzenia zachodniego.

To odkrycie potwierdza wcześniejsze przypuszczenia - Oriesznik w obecnej formie pełni rolę demonstracyjnego narzędzia polityczno-wojskowego. Efekt? Uderzenia zostawiają kratery o średnicy kilku metrów, ale bez zniszczeń typowych dla eksplozji. Analiza porównawcza z wcześniejszymi uderzeniami nie wykazała żadnych "ponadstandardowych" zdolności penetracyjnych, o których mówiła rosyjska propaganda.

