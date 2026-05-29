Przypomnijmy, że do ataku doszło podczas zmasowanego ostrzału Ukrainy w nocy z 24 na 25 maja, kiedy to Rosja zdecydowała się nawet na użycie dwóch pocisków systemu "Oriesznik", bo… pierwszy nie zadziałał prawidłowo. W sieci opublikowano nagranie z kamery, które zarejestrowało rozmieszczenie rakiety "Oriesznik", a specjaliści od białego wywiadu zdołali potwierdzić, że przedstawia ono niedokończone centrum handlowe Rose Park w Doniecku.

Oriesznik umie tylko straszyć

Oznacza to, że pocisk najpewniej został odpalony, ale nie zadziałał prawidłowo i najprawdopodobniej spadł na przedmieściach Doniecka. Po tym nieudanym pierwszym starcie nastąpił drugi, który uderzył w Białą Cerkiew, ale już z analiz krateru uderzeniowego wyłaniał się obraz znacznie mniej spektakularnego pocisku niż w rosyjskim przekazie propagandowym o "przełomowej broni kinetycznej, zdolnej do niszczenia głęboko ukrytych celów przy użyciu wolframowych penetratorów".

Jak potwierdził rzecznik ukraińskich sił powietrznych, Jurij Ihnat, rakieta została wystrzelona z poligonu Kapustin Jar i było to trzecie użycie systemu Oriesznik w warunkach bojowych, po wcześniejszych uderzeniach na Dniepr i w obwodzie lwowskim. Szybko dowiedzieliśmy się jednak, że nie odnotowano żadnych ofiar, co z miejsca wzbudziło pytania o rzeczywisty charakter użytej broni.

Atrapy zamiast głowic

Ukraińscy śledczy zdołali pozyskać szczątki pocisku, a dziś opublikowali szczegółowe ustalenia z jego analizy. Wnioski? W znalezionych szczątkach zidentyfikowano m.in. moduł rozdzielania głowic, który potwierdza konfigurację złożoną z sześciu głównych segmentów i tłumaczy charakterystyczny wzór wielu punktów uderzenia widoczny na nagraniach z ataków, a do tego… atrapy głowic bojowych.

Ten Oriesznik nie przenosił klasycznych głowic bojowych, ale ciężkie bloki metalu i betonu pozbawione materiałów wybuchowych. Odnaleziono także elementy systemu naprowadzania oraz okablowania, a daty produkcji części elektronicznych wskazują na komponenty wytwarzane nawet kilka lat temu. Co ciekawe, komponenty elektroniczne są produkcji głównie rosyjskiej i białoruskiej, co jest sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę dotychczasowe analizy rosyjskiego uzbrojenia, które ujawniały wiele komponentów pochodzenia zachodniego.

To odkrycie potwierdza wcześniejsze przypuszczenia - Oriesznik w obecnej formie pełni rolę demonstracyjnego narzędzia polityczno-wojskowego. Efekt? Uderzenia zostawiają kratery o średnicy kilku metrów, ale bez zniszczeń typowych dla eksplozji. Analiza porównawcza z wcześniejszymi uderzeniami nie wykazała żadnych "ponadstandardowych" zdolności penetracyjnych, o których mówiła rosyjska propaganda.





