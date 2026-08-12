[Aktualizacja]

ORP Wicher został ochrzczony. Wodowanie pierwszego Miecznika zaplanowano na 13 sierpnia br.

Wodowanie ORP Wicher. Pierwsza jednostka programu "Miecznik"

ORP Wicher to polska fregata, która powstała w Gdyni w ramach programu "Miecznik", historycznego projektu budowy trzech nowoczesnych wielozadaniowych fregat dla Marynarki Wojennej RP.

Chrzest i nadanie imienia jednostce odbywa się dziś, 12 sierpnia 2026 roku na terenie PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. W uroczystej ceremonii zaplanowanej na 11:30 udział biorą m.in. premier Donald Tusk, wicepremier oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z sekretarzami stanu w MON Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką i Pawłem Bejdą i prezydent Karol Nawrocki. Agata Ziemiańska, małżonka wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego - Inspektora Marynarki Wojennej, została matką chrzestną okrętu. Właściwe wodowanie pierwszej fregaty wielozadaniowej programu "Miecznik" - ORP Wicher zaplanowano natomiast na 13 sierpnia 2026 roku na Zatoce Gdańskiej.

Rozwiń

Realizowany od 2021 r. program "Miecznik" jest największym od 1989 roku przedsięwzięciem modernizacyjnym polskiej Marynarki Wojennej. Powstający od 2023 r. w PGZ Stoczni Wojennej przyszły ORP Wicher to pierwszy z nowoczesnych okrętów w ramach tego kontraktu. Druga jednostka, budowana od maja 2025 r. to ORP Burza, a trzecia, której blachy uroczyście pocięto w kwietniu 2026 r., to ORP Huragan. Nowe okręty stanowią rewolucję technologiczną w porównaniu do fregat używanych do tej pory - "Mieczniki" mają zastąpić przestarzałe jednostki typu Oliver Hazard Perry z lat 70. ubiegłego wieku.

Skomplikowana operacja wodowania. Boabarge 33 to największa taka barka

Uwagę przykuwa nie tylko chrzest i wodowanie pierwszego Miecznika, ale i sam sprzęt, który zostanie wykorzystany w tym procesie.

Okręt został już przetransportowany z hali na specjalną barkę przy użyciu platformy składającej się z 278 osi i ważącej około 1250 ton. Według "Portalu Stoczniowego" barka Boabarge 33 mierzy 140 m długości, ma nośność 30 200 ton i 5800 m2 powierzchni pokładu. Z montażem wież stabilizujących jej szerokość przekroczy 60 metrów. Łączna pojemność zbiorników balastowych barki to 37 750 metrów3. System pomp jest w stanie przetłaczać do 10 tys. m3 wody na godzinę. Norweski armator BOA Offshore AS podaje, że Boabarge 33 to największa na świecie półzanurzalna barka tego typu i przeznaczenia.

13 sierpnia br. barka z kadłubem zostanie odholowana na Zatokę Gdańską, gdzie nastąpi stopniowe, przerywane kontrolami szczelności zanurzenie, aż fregata samodzielnie osiądzie na wodzie.

Po zakończeniu wodowania przyszły ORP Wicher zostanie przejęty przez holowniki i odprowadzony do nabrzeża PGZ Stoczni Wojennej. Operacja transportu i wodowania okrętu należy do najbardziej złożonych i wymagających zadań technicznych w polskim sektorze stoczniowym, podały władze PGZ Stoczni Wojennej.

Rozwiń

ORP Wicher, ORP Burza, ORP Huragan. Parametry i misja

ORP Wicher i pozostałe "Mieczniki" opierają się na brytyjskim projekcie Arrowhead 140. Wszystkie trzy fregaty zostaną wyposażone w zaawansowane systemy radiolokacyjne, artyleryjskie oraz rakietowe. Okręty mają otrzymać m.in. pionowe wyrzutnie Mk 41, wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych NSM, armaty OTO Melara Super Rapid kalibru 76 mm, polskie systemy OSU-35K, wyrzutnie lekkich torped i wielokalibrowe karabiny maszynowe. Ponadto na fregatach mają zostać zainstalowane radary dalekiego i średniego zasięgu, systemy walki radioelektronicznej i stacje hydrolokacyjne.

Nowe jednostki będą wykonywać różnorodne zadania na wodach terytorialnych Polski oraz w kooperacji z sojusznikami NATO podczas wspólnych misji, operacji i ćwiczeń. Do zadań fregat należeć będą m.in. ochrona morskich szlaków żeglugowych, obrona polskiego wybrzeża oraz zabezpieczanie strategicznej infrastruktury krytycznej - poprzez odpieranie ataków i niszczenie celów.

Podstawowe parametry "Mieczników" wg. komunikatu Ministerstwa Obrony Narodowej:

Długość całkowita - ok. 138 m,

Szerokość maksymalna - ok. 20 m,

Wysokość - ok. 10 m (1 pokład),

Wyporność maks. (łącznie z wyposażeniem dodatkowym i poszyciem) - ok. 7 tys. t.,

Zasięg - ok. 8 tys. mil morskich,

Prędkość maks. - 28 węzłów,

Napęd - 4 silniki tłokowe wysokoprężne w układzie CODAD, 2 śruby nastawne,

Załoga - 120 osób + ok. 60 osób dodatkowego personelu.

Wszystkie trzy fregaty programu "Miecznik" mają wejść do służby w latach 2029-2032 i znajdą się na wyposażeniu 3. Flotylli Okrętów. Przekazanie pierwszej jednostki Marynarce Wojennej ma nastąpić w 2029 roku.



