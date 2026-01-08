Państwa Europy jednoczą siły w stworzeniu broni antydronowej
Brytyjska firma Babcock zapowiada stworzenie specjalnej wyrzutni dla pocisków antydronowych we współpracy z estońskim startupem Frankenburg Technologies. Współpraca ma przynieść Europie nowy i tani system do zwalczania niewielkich dronów. Szczególnie na tym może skorzystać Polska, która chce wybrać pociski estońskiej firmy jako nową broń antydronową.
Nowe pociski antydronowe do ochrony kontynentu. Szansa dla Polski?
Babcock i Frankenburg podpisały memorandum w sprawie zbadania możliwości opracowania nowego i przystępnego cenowo morskiego systemu obrony przeciwdronowej, nad którym prace miałyby być prowadzone w Wielkiej Brytanii. Frankenburg twierdzi, że jego celem jest opracowanie systemów rakietowych, które będą dziesięciokrotnie tańsze i sto razy szybsze w produkcji niż obecne rozwiązania dostępne w branży.
Według firm wspólnie opracowane zdolności w zakresie obrony powietrznej zapewnią bardziej przystępne cenowo rozwiązania, mające chronić personel wojskowy i infrastrukturę krytyczną w całej Europie. Firmy twierdzą również, że współpraca otworzy możliwości eksportowe na całym świecie.
Bazujący w Tallinie startup Frankenburg już opracował pocisk Mark 1, mierzący tylko 60 centymetrów i napędzany na paliwo stałe. Charakteryzuje się taniością w produkcji, gdyż wykorzystuje ogólnodostępne komponenty. W grudniu Frankenburg ogłosił pierwsze udane przechwycenie celu przez Mark 1, podczas testów w bazie Ādaži na Łotwie.
Warto dodać, że kooperacja Babckoka oraz Frankenburg może mieć ważne przełożenie na polską obronność. W listopadzie poprzedniego roku Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała ogólne warunki porozumienia z estońską firmą na integrację jej pocisków z polskimi platformami oraz możliwe przeniesienie produkcji do Polski z wydajnością do 10 tys. pocisków rocznie.
Europa szuka broni antydronowej
Sukces estońskiej firmy przekonał Babckock do większej inwestycji. Decyzja ta ma miejsce w obliczu coraz większego zagrożenia w Europie z wykorzystaniem niewielkich dronów, szczególnie po serii incydentów wtargnięcia na teren baz wojskowych. Chociażby 6 stycznia nad jedną z niemieckich baz niezidentyfikowane drony przelatywały nad tajnymi systemami obrony powietrznej Arrow-3. Dronów nie udało się zestrzelić.
Mark 1 od Frankenburg jest jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań antydronowych w Europie, ze względu na łączenie niskich kosztów, jak i opracowania go z założeniem jak największej produkcji. W październiku rząd Estonii wybrał Frankenburg do otwarcia zakładu produkcyjnego w nowym Parku Przemysłu Obronnego, z planami osiągnięcia w pierwszej fazie zdolności produkcyjnej wynoszącej 100 pocisków dziennie.