Państwa Europy jednoczą siły w stworzeniu broni antydronowej

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

Brytyjska firma Babcock zapowiada stworzenie specjalnej wyrzutni dla pocisków antydronowych we współpracy z estońskim startupem Frankenburg Technologies. Współpraca ma przynieść Europie nowy i tani system do zwalczania niewielkich dronów. Szczególnie na tym może skorzystać Polska, która chce wybrać pociski estońskiej firmy jako nową broń antydronową.

Rakieta startująca z wyrzutni na tle otwartego terenu i lasu, z wyraźnym śladem dymu unoszącym się za pociskiem pod chmurami.
Europa rozwija nową broń przeciw dronom. Może być produkowana w Polsce@FrankenburgTechmateriał zewnętrzny

Nowe pociski antydronowe do ochrony kontynentu. Szansa dla Polski?

Babcock i Frankenburg podpisały memorandum w sprawie zbadania możliwości opracowania nowego i przystępnego cenowo morskiego systemu obrony przeciwdronowej, nad którym prace miałyby być prowadzone w Wielkiej Brytanii. Frankenburg twierdzi, że jego celem jest opracowanie systemów rakietowych, które będą dziesięciokrotnie tańsze i sto razy szybsze w produkcji niż obecne rozwiązania dostępne w branży.

Według firm wspólnie opracowane zdolności w zakresie obrony powietrznej zapewnią bardziej przystępne cenowo rozwiązania, mające chronić personel wojskowy i infrastrukturę krytyczną w całej Europie. Firmy twierdzą również, że współpraca otworzy możliwości eksportowe na całym świecie.

Bazujący w Tallinie startup Frankenburg już opracował pocisk Mark 1, mierzący tylko 60 centymetrów i napędzany na paliwo stałe. Charakteryzuje się taniością w produkcji, gdyż wykorzystuje ogólnodostępne komponenty. W grudniu Frankenburg ogłosił pierwsze udane przechwycenie celu przez Mark 1, podczas testów w bazie Ādaži na Łotwie.

Warto dodać, że kooperacja Babckoka oraz Frankenburg może mieć ważne przełożenie na polską obronność. W listopadzie poprzedniego roku Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała ogólne warunki porozumienia z estońską firmą na integrację jej pocisków z polskimi platformami oraz możliwe przeniesienie produkcji do Polski z wydajnością do 10 tys. pocisków rocznie.

Europa szuka broni antydronowej

Sukces estońskiej firmy przekonał Babckock do większej inwestycji. Decyzja ta ma miejsce w obliczu coraz większego zagrożenia w Europie z wykorzystaniem niewielkich dronów, szczególnie po serii incydentów wtargnięcia na teren baz wojskowych. Chociażby 6 stycznia nad jedną z niemieckich baz niezidentyfikowane drony przelatywały nad tajnymi systemami obrony powietrznej Arrow-3. Dronów nie udało się zestrzelić.

Mark 1 od Frankenburg jest jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań antydronowych w Europie, ze względu na łączenie niskich kosztów, jak i opracowania go z założeniem jak największej produkcji. W październiku rząd Estonii wybrał Frankenburg do otwarcia zakładu produkcyjnego w nowym Parku Przemysłu Obronnego, z planami osiągnięcia w pierwszej fazie zdolności produkcyjnej wynoszącej 100 pocisków dziennie.

Zobacz również:

Brytyjczycy pokazali swój potężny laser bojowy, który może niszczyć roje dronów
Militaria

Europa ma potężny laser do strącania dronów, który niedługo wejdzie do służby

Marcin Jabłoński
Marcin Jabłoński
    ''Wydarzenia'': E-rejestracja już działa. Na razie zapisy na kardiologię, cytologię i mammografięPolsat NewsPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
    Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

    Najnowsze