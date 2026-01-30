Spis treści: Pensje w wojsku rosną. Na taką podwyżkę można liczyć Zarobki żołnierzy w Polsce 2026. Od szeregowego do generała Co jeszcze wlicza się do pensji żołnierza? Podstawowe uposażenie to nie wszystko Ile zarabiają żołnierze WOT i DZSW?

W 2026 roku budżet na obronność wzrośnie do rekordowego poziomu 200,1 mld zł, co będzie stanowiło 4,81 proc. PKB. O ile w związku z tym będą wyższe pensje żołnierzy?

Pensje w wojsku rosną. Na taką podwyżkę można liczyć

Tegoroczny budżet przewiduje waloryzację uposażeń w całej sferze budżetowej, co bezpośrednio wpływa na pensje żołnierzy zawodowych. Od stycznia kwota bazowa, będąca podstawą wyliczania uposażenia, wzrosła o 3 proc. - z 2193,21 zł do 2259,01 zł brutto. Dla porównania w 2025 roku wskaźnik ten podniesiono o 5 proc.

Obecnie zarobki w wojsku (w zależności od zajmowanego stopnia) kształtują się w przedziale od 6489 zł do 22609 zł brutto.

Zarobki żołnierzy w Polsce 2026. Od szeregowego do generała

Wyższe stawki w wojsku weszły w życie od 1 stycznia 2026 roku, ale zostaną one wypłacone dopiero w lutym, wraz z wyrównaniem za styczeń. Najniższe uposażenie w wojsku (dla szeregowych) wzrosło z 6300 zł do 6489 zł brutto (podwyżka o 189 zł).

Dla oficerów starszych uposażenie wzrosło od 315 zł do 659 zł brutto, w zależności od stopnia (najwyższa podwyżka dla stopnia generała). Dla oficerów młodszych uposażenie wzrosło o 265 zł do 271 zł brutto. Z kolei dla podoficerów starszych będzie wyższe o 246 zł do 252 zł brutto.

Dla podoficerów młodszych uposażenie wzrosło o 218 zł do 233 zł brutto, zaś dla szeregowych od 189 zł do 205 zł brutto.

Ile zarabiają żołnierze Wojska Polskiego? Grupa uposażenia Wynagrodzenie brutto w 2026 roku Szeregowy (0) 6489 Starszy szeregowy (1) 6705 Starszy szeregowy specjalista (1A) 7035 Kapral (2) 7468 Starszy kapral (3) 7571 Plutonowy (4) 7684 Sierżant (5) 7787 Starszy sierżant (6) 7900 Młodszy chorąży (7) 8003 Chorąży (8) 8436 Starszy chorąży (9) 8549 Starszy chorąży sztabowy (10) 8652 Podporucznik (11) 9085 Porucznik (12 / 12A) 9198 / 9301 Kapitan (13 / 13A / 13B) 9414 / 9517 / 9631 Major (14 / 14A / 14B / 14C) 9847 / 9950 / 10166 / 10382 Podpułkownik (15 / 15A / 15B / 15C) 10815 / 11031 / 11248 / 11974 Pułkownik (16 / 16A / 16B/ 16C) 12545 / 13091 / 13627 / 14276 Generał brygady (17 / 17A / 17B) 15254 / 15687 / 16223 Generał dywizji (18 / 18A / 18B) 16871 / 17417 / 18066 Generał broni (19 / 19A / 19B) 18818 / 19467 / 20116 Generał (20) 22609 Źródło: Polska Zbrojna, Defence 24

Co jeszcze wlicza się do pensji żołnierza? Podstawowe uposażenie to nie wszystko

Żołnierze zawodowi mogą liczyć na sporo dodatkowych świadczeń finansowych. System w Wojsku Polskim uwzględnia m.in. doświadczenie, zaangażowanie oraz specyfikę pełnionych obowiązków. Poza uposażeniem zasadniczym żołnierzom przysługują:

dodatek motywacyjny;

dodatek służbowy;

dodatek specjalny;

dodatek za długoletnią służbę wojskową;

dodatkowe uposażenie roczne (tzw. trzynastka);

dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych;

gratyfikacja urlopowa;

nagrody jubileuszowe - wypłacane po 20 i więcej latach służby;

nagrody uznaniowe i zapomogi.

należności za podróże służbowe;

świadczenie motywacyjne;

świadczenie teleinformatyczne;

świadczenie za długoletnią służbę wojskową

zasiłek na zagospodarowanie.

System ten uzupełniają także świadczenia osłonowe, takie jak zasiłki pogrzebowe (4000 zł), odprawy pośmiertne oraz wsparcie finansowe dla żołnierzy kształcących się w uczelniach wojskowych.

Ile zarabiają żołnierze WOT i DZSW?

Żołnierz WOT (Wojska Obrony Terytorialnej) otrzymuje miesięczny dodatek za gotowość bojową w wysokości 10 proc. uposażenia zasadniczego szeregowego zawodowego. W 2026 roku kwota ta wynosi 648,90 zł (wzrost z 630 zł w 2025 roku).

Żołnierz Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW) otrzymuje miesięczne wynagrodzenie równe najniższemu uposażeniu żołnierza zawodowego, czyli 6489 zł brutto. Zakończenie tej służby gwarantuje również pierwszeństwo w rekrutacji do armii zawodowej oraz określonych stanowisk w administracji publicznej.

Źródła: Polska Zbrojna, Defence 24

