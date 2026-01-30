Pensje w wojsku rosną. Ile zarabia szeregowy, a ile generał?
W 2026 roku uposażenie podstawowe żołnierzy w Polsce wzrośnie nawet o ponad 600 zł brutto miesięcznie. Pensja jest uzależniona od stopnia wojskowego. Ponadto żołnierze mogą liczyć na szereg świadczeń dodatkowych, w tym nagrody jubileuszowe czy dodatki motywacyjne. Jak kształtują się zarobki żołnierzy w 2026 roku?
Spis treści:
- Pensje w wojsku rosną. Na taką podwyżkę można liczyć
- Zarobki żołnierzy w Polsce 2026. Od szeregowego do generała
- Co jeszcze wlicza się do pensji żołnierza? Podstawowe uposażenie to nie wszystko
- Ile zarabiają żołnierze WOT i DZSW?
W 2026 roku budżet na obronność wzrośnie do rekordowego poziomu 200,1 mld zł, co będzie stanowiło 4,81 proc. PKB. O ile w związku z tym będą wyższe pensje żołnierzy?
Pensje w wojsku rosną. Na taką podwyżkę można liczyć
Tegoroczny budżet przewiduje waloryzację uposażeń w całej sferze budżetowej, co bezpośrednio wpływa na pensje żołnierzy zawodowych. Od stycznia kwota bazowa, będąca podstawą wyliczania uposażenia, wzrosła o 3 proc. - z 2193,21 zł do 2259,01 zł brutto. Dla porównania w 2025 roku wskaźnik ten podniesiono o 5 proc.
Obecnie zarobki w wojsku (w zależności od zajmowanego stopnia) kształtują się w przedziale od 6489 zł do 22609 zł brutto.
Zarobki żołnierzy w Polsce 2026. Od szeregowego do generała
Wyższe stawki w wojsku weszły w życie od 1 stycznia 2026 roku, ale zostaną one wypłacone dopiero w lutym, wraz z wyrównaniem za styczeń. Najniższe uposażenie w wojsku (dla szeregowych) wzrosło z 6300 zł do 6489 zł brutto (podwyżka o 189 zł).
Dla oficerów starszych uposażenie wzrosło od 315 zł do 659 zł brutto, w zależności od stopnia (najwyższa podwyżka dla stopnia generała). Dla oficerów młodszych uposażenie wzrosło o 265 zł do 271 zł brutto. Z kolei dla podoficerów starszych będzie wyższe o 246 zł do 252 zł brutto.
Dla podoficerów młodszych uposażenie wzrosło o 218 zł do 233 zł brutto, zaś dla szeregowych od 189 zł do 205 zł brutto.
Grupa uposażenia
Wynagrodzenie brutto w 2026 roku
Szeregowy (0)
6489
Starszy szeregowy (1)
6705
Starszy szeregowy specjalista (1A)
7035
Kapral (2)
7468
Starszy kapral (3)
7571
Plutonowy (4)
7684
Sierżant (5)
7787
Starszy sierżant (6)
7900
Młodszy chorąży (7)
8003
Chorąży (8)
8436
Starszy chorąży (9)
8549
Starszy chorąży sztabowy (10)
8652
Podporucznik (11)
9085
Porucznik (12 / 12A)
9198 / 9301
Kapitan (13 / 13A / 13B)
9414 / 9517 / 9631
Major (14 / 14A / 14B / 14C)
9847 / 9950 / 10166 / 10382
Podpułkownik (15 / 15A / 15B / 15C)
10815 / 11031 / 11248 / 11974
Pułkownik (16 / 16A / 16B/ 16C)
12545 / 13091 / 13627 / 14276
Generał brygady (17 / 17A / 17B)
15254 / 15687 / 16223
Generał dywizji (18 / 18A / 18B)
16871 / 17417 / 18066
Generał broni (19 / 19A / 19B)
18818 / 19467 / 20116
Generał (20)
22609
Źródło: Polska Zbrojna, Defence 24
Co jeszcze wlicza się do pensji żołnierza? Podstawowe uposażenie to nie wszystko
Żołnierze zawodowi mogą liczyć na sporo dodatkowych świadczeń finansowych. System w Wojsku Polskim uwzględnia m.in. doświadczenie, zaangażowanie oraz specyfikę pełnionych obowiązków. Poza uposażeniem zasadniczym żołnierzom przysługują:
- dodatek motywacyjny;
- dodatek służbowy;
- dodatek specjalny;
- dodatek za długoletnią służbę wojskową;
- dodatkowe uposażenie roczne (tzw. trzynastka);
- dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych;
- gratyfikacja urlopowa;
- nagrody jubileuszowe - wypłacane po 20 i więcej latach służby;
- nagrody uznaniowe i zapomogi.
- należności za podróże służbowe;
- świadczenie motywacyjne;
- świadczenie teleinformatyczne;
- świadczenie za długoletnią służbę wojskową;
- zasiłek na zagospodarowanie.
System ten uzupełniają także świadczenia osłonowe, takie jak zasiłki pogrzebowe (4000 zł), odprawy pośmiertne oraz wsparcie finansowe dla żołnierzy kształcących się w uczelniach wojskowych.
Ile zarabiają żołnierze WOT i DZSW?
Żołnierz WOT (Wojska Obrony Terytorialnej) otrzymuje miesięczny dodatek za gotowość bojową w wysokości 10 proc. uposażenia zasadniczego szeregowego zawodowego. W 2026 roku kwota ta wynosi 648,90 zł (wzrost z 630 zł w 2025 roku).
Żołnierz Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW) otrzymuje miesięczne wynagrodzenie równe najniższemu uposażeniu żołnierza zawodowego, czyli 6489 zł brutto. Zakończenie tej służby gwarantuje również pierwszeństwo w rekrutacji do armii zawodowej oraz określonych stanowisk w administracji publicznej.
Źródła: Polska Zbrojna, Defence 24