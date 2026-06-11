Drony od lat pomagają wojsku obserwować teren, śledzić ruchy przeciwnika czy patrolować morza. Teraz po raz pierwszy poinformowano o wykorzystaniu autonomicznej jednostki pływającej do ratowania ludzi. U wybrzeży Omanu bezzałogowa łódź amerykańskiej marynarki wojennej odnalazła i podjęła z wody dwóch pilotów po katastrofie śmigłowca AH-64 Apache.

Ratunek po katastrofie w pobliżu Cieśniny Ormuz

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w rejonie Cieśniny Ormuz, jednego z najważniejszych szlaków żeglugowych świata. Według amerykańskiego Centralnego Dowództwa wojskowego (CENTCOM) dwóch członków załogi śmigłowca zostało odnalezionych po około dwóch godzinach od znalezienia się w wodzie. Ich stan określono jako stabilny.

Wydarzenie szybko przyciągnęło uwagę opinii publicznej. Prezydent Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych, że śmigłowiec został zestrzelony przez siły irańskie podczas patrolu. Dodał również, że Stany Zjednoczone przeprowadziły uderzenia na cele znajdujące się na terytorium Iranu.

Bezzałogowa łódź przejęła zadanie ratowników

Kluczową rolę w akcji odegrała autonomiczna jednostka Corsair (patrz zdj. główne) należąca do Task Force 59. To działająca na Bliskim Wschodzie grupa amerykańskiej marynarki wojennej, której zadaniem jest wdrażanie systemów autonomicznych do codziennych operacji wojskowych.

To pierwszy znany przypadek wykorzystania takiej platformy w rzeczywistej wojskowej operacji poszukiwawczo-ratowniczej. Dotąd podobne zadania wykonywały głównie śmigłowce, okręty lub wyspecjalizowane zespoły ratowników.

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Korsarz pokazuje nowe możliwości dronów

Corsair (tłum. Korsarz) został zaprojektowany przez firmę Saronic Technologies z Teksasu. Jednostka ma długość około 7 metrów i przypomina szybką motorówkę. Może pokonać ponad 1000 mil morskich (ok. 1,9 tys. km) bez uzupełniania zapasów, przewozić ładunek o masie do 453 kilogramów i rozwijać prędkość 35 węzłów (ok. 65 km/h)

Amerykańska marynarka wykorzystuje takie systemy na Bliskim Wschodzie od końca marca. Dotychczas służyły głównie do obserwacji i działań związanych z bezpieczeństwem.





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