Zamiast kolumn żołnierzy i ciężkiego sprzętu na ulicę Chreszczatyk wyjechały naziemne platformy robotyczne. Po Dnieprze przepłynęły bezzałogowe jednostki nawodne, natomiast nad stolicą pojawiły się różnego rodzaju drony. W pokazie uczestniczyły również załogowe samoloty ukraińskich Sił Powietrznych.

Roboty zamiast czołgów

Podczas parady zaprezentowano dziesiątki naziemnych systemów robotycznych przeznaczonych do różnych zadań. Wśród nich znalazły się Rys Pro i TerMIT, a także platformy transportowe, systemy ewakuacyjne oraz konstrukcje bojowe. Niektóre z prezentowanych robotów wyposażono w wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe.

Był to pokaz technologii wykorzystywanych przez ukraińskie wojsko do wykonywania zadań bojowych, rozpoznawczych, logistycznych i ewakuacyjnych. Organizatorzy zaprezentowali zarówno systemy opracowane w Ukrainie, jak i konstrukcje zagraniczne używane przez ukraińskie wojsko.

Drony na niebie i Dnieprze

Nad Kijowem przeleciały grupy bezzałogowców różnych typów. Wśród pokazanych konstrukcji znalazły się SHARK, P1-SUN, ciężkie drony bombowe oraz bezzałogowce przechwytujące, których zadaniem jest zwalczanie celów powietrznych.

Po Dnieprze przepłynęły natomiast morskie systemy bezzałogowe wykorzystywane podczas ukraińskich operacji specjalnych. Pokazano między innymi MAGURA i Sea Baby, a także warianty rozpoznawcze oraz jednostki wyposażone w pociski przeciwlotnicze. W powietrznej części wydarzenia pojawiły się również F-16 i Mirage 2000.

W jednym miejscu zebrano więc systemy, które pokazują, jak bardzo zmieniło się ukraińskie podejście do wykorzystania bezzałogowców. Drony, które początkowo pełniły głównie funkcje pomocnicze, stały się głównymi narzędziami wykorzystywanymi do walki, rozpoznania, transportu, ewakuacji i działań na morzu. Warto też przypomnieć, że od 2022 roku Ukraina nie organizuje tradycyjnych parad wojskowych z okazji Dnia Niepodległości - w poprzednich latach w Kijowie prezentowano między innymi zniszczony rosyjski sprzęt wojskowy, a tym razem centralne miejsce zajęły nowoczesne technologie, które się do tego przyczyniają.



