Pierwszy atomowy lotniskowiec USA do rozbiórki. Jego stal posłuży do budowy kolejnych okrętów

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych wybrała firmę NorthStar Maritime Dismantlement Services do przeprowadzenia demontażu lotniskowca USS Enterprise (CVN-65) w ramach kontraktu o wartości 418,5 mln dolarów. Rozbiórka okrętu odbędzie się w porcie Mobile w stanie Alabama. Marynarka Wojenna przewiduje, że prace zakończą się do września 2030 roku. Części USS Enterprise zostaną poddane recyklingowi, a odpady niebezpieczne, w tym materiały o niskim poziomie radioaktywności, przetransportują do licencjonowanych zakładów utylizacji.

Co ciekawe NorthStar otrzymał kontrakt na rozmontowanie USS Enterprise po raz drugi. W zeszłym roku wydawało się, że firma zajmie się realizacją projektu po wygraniu kontraktu o wartości 536,7 mln dolarów w ramach przetargu. Niemniej inny oferent argumentował, że awaria federalnego systemu zamówień publicznych uniemożliwiła dostarczenie jego oferty do Marynarki Wojennej przed upływem terminu. Federalny Sąd Roszczeń Stanów Zjednoczonych uznał, że kwestia ta zasługuje na ponowne rozpatrzenie, gdzie ponownie wybrano NorthStar.

USS Enterprise wypływający z zatoki San Francisco nieopodal Golden Gate w 1982 roku. PHAN WATTS Wikimedia Commons

Relikt przeniesiony do nowych czasów

USS Enterprise wszedł do służby w 1961 roku i był pierwszym lotniskowcem w historii, wykorzystującym napęd atomowy w postaci ośmiu reaktorów A2W. W 1964 roku był jednym z trzech okrętów, biorącym udział w operacji Sea Orbit, czyli 64-dniowego rejsu dookoła świata, bez zatrzymywania się w porcie.

Enterprise brał udział w kryzysie kubańskim, Wojnie w Wietnamie, operacji Iraqi Freedom oraz operacji w Afganistanie. Został wycofany ze służby w 2012 roku, a pięć lat później Marynarka Wojenna wypompowała z niego paliwo nuklearne. Obecnie okręt znajduje się w stoczni Newport News Shipbuilding w Wirginii, gdzie został skonstruowany.

Według szacunków około 35 tys. ton stali pochodzącej z recyklingu okrętu Enterprise może zostać wykorzystane przy budowie kolejnego lotniskowca...również nazwanego Enterprise (CVN-80). Nowa jednostka ma być trzecim okrętem klasy Gerald R. Ford, który przeniesie tę słynną nazwę do kolejnej generacji.