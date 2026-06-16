Położono stępkę pod przyszły HMCS Fraser

Nowe jednostki River-class Destroyer (RCD) powstają w ramach wielkiego programu modernizacji floty o nazwie Canada Surface Combatant (CSC). Program dostawy nowych okrętów jest największym i najbardziej złożonym przedsięwzięciem w kanadyjskim przemyśle okrętowym od czasów II wojny światowej, a koszty kontraktu szacowane są na miliardy dolarów kanadyjskich. Oficjalnie położono stępkę pod pierwszy okręt z serii.

- To wielki dzień dla Royal Canadian Navy, ponieważ stanowi ważny kamień milowy w produkcji niszczycieli, których kanadyjska marynarka pilnie potrzebuje, aby chronić wody i interesy terytorialne Kanady i interesy kraju w coraz bardziej nieprzewidywalnym i pełnym niebezpieczeństw świecie - powiedział admirał floty Angus Topshee, dowódca Royal Canadian Navy.

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River-class Destroyer. Nowoczesne jednostki dla kanadyjskiej marynarki wojennej

RCD bazuje na brytyjskim projekcie wielozadaniowych fregat typu 26 (City), jednak m.in. ze względu na potężne uzbrojenie przeciwlotnicze został sklasyfikowany przez Kanadę jako niszczyciel. Przeznaczeniem nowych jednostek będzie obrona powietrzna, zwalczanie okrętów podwodnych oraz uderzenia dalekiego zasięgu.

Długość okrętu to ok. 151 m, wyporność pełna ma sięgać ok. 8 tys. ton, prędkość maksymalna 27 węzłów, a zasięg ok. 7 tys. mil morskich. Za ZBiAM: Podstawowym systemem radiolokacyjnym statku ma być radar Lockheed Martin AN/SPY-7(V)3. Uzbrojenie obejmie m.in. armatę BAE Systems Mk45 Mod 4 kaliber 127 mm oraz dwie armaty MSI-DS Mk38 Mod 4 kalibru 30 mm. Główną bronią ofensywną mają być kierowane pociski przeciwokrętowe Kongsberg NSM. Ogłoszono też instalację trzech ośmiokomorowych systemów VLS Mk41 Strike Lengthk zdolnych pomieścić pojemniki transportowo-startowe dla pocisków manewrujących typu BGM-109 Tomahawk. Ponadto przewidziano rozbudowane systemy obronne. Na rufie ma się znaleźć lądowisko i hangar dla śmigłowca.

Największy taki program Kanady od czasów II wojny światowej

Pierwszą blachę pod HMCS Fraser pocięto w stoczni Irving Shipbuilding w kwietniu 2025 r., a 12 czerwca 2026 r. oficjalnie położono stępkę. Podczas wydarzenia przyspawano symboliczną ceremonialną monetę. Tym samym rozpoczął się okres produkcji na pełną skalę. Kanadyjskie niszczyciele otrzymają nazwy od ważnych szlaków wodnych. Pierwsza jednostka zyskała nazwę od rzeki Fraser - najdłuższej rzeki w Kolumbii Brytyjskiej. Kolejne to HMCS Saint-Laurent oraz HMCS Mackenzie.

Docelowo Kanada chce pozyskać 15 niszczycieli typu River. Jednostki te mają zastąpić wysłużone fregaty typu Halifax i wycofane kilka lat temu niszczyciele typu Iroquois. Firma Ultra Maritime zapewni kompleksowe wsparcie dla niszczycieli typu River na mocy długoterminowych umów z Lockheed Martin.

Planowany termin pierwszych dostaw okrętów to początek lat 30. XXI wieku. Ostatni okręt z serii ma wejść do służby do 2050 roku, podaje Navy Lookout.





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