Plecak zamiast radaru. Vision Guard zmieni walkę z dronami na froncie

Australijski program Land 156 to jedno z najbardziej ambitnych przedsięwzięć obronnych w regionie Azji i Pacyfiku. Rząd przeznaczy ok. 1,3 mld dolarów w perspektywie 10 lat, aby stworzyć wielowarstwowy system wykrywania i neutralizacji bezzałogowych statków powietrznych.

W ramach programu testowanych jest ponad 120 różnych technologii: od radarów, przez systemy akustyczne, aż po rozwiązania kinetyczne. Za integrację całości odpowiada Leidos Australia, a sama struktura projektu opiera się na elastycznym modelu kontraktów i ciągłych testów.

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Vision Guard, czyli cyfrowa zasadzka

Vision Guard ma pełnić rolę wczesnego systemu ostrzegania, który OpenWorks określa mianem "tripping wire", czyli cyfrowej "linki alarmowej" dla żołnierzy piechoty. System wykorzystuje panoramiczne, stałe monitorowanie przestrzeni powietrznej zamiast ręcznego skanowania otoczenia.

Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji i fuzji danych potrafi wykrywać, śledzić i identyfikować niewielkie drony na dużych dystansach, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Co istotne, system można konfigurować z różnymi sensorami: radarami, modułami akustycznymi czy czujnikami pasywnymi, dostosowując go do warunków misji, od gęstej zabudowy miejskiej po otwarte pustkowia.

Mobilność i szybkość działania

Jednym z najważniejszych atutów Vision Guard jest jego kompaktowość. Cały system zaprojektowano zgodnie z zasadą SWaP (Size, Weight and Power), co oznacza minimalne wymagania dotyczące rozmiaru, masy i zużycia energii. Sprzęt mieści się bowiem w standardowym plecaku wojskowym i może zostać uruchomiony w mniej niż dwie minuty.

Dzięki temu niewielkie oddziały piechoty mogą posiadać własne "oczy na niebie", bez konieczności polegania na dużych radarach czy stacjonarnych systemach obrony. OpenWorks podkreśla, że Vision Guard nie jest technologią eksperymentalną - system był już wykorzystywany przez klientów w Europie i USA, a także w ramach projektu Vanaheim, wspólnej inicjatywy badawczej USA i Wielkiej Brytanii dotyczącej interoperacyjnych systemów antydronowych.

To istotne w kontekście rosnącego zagrożenia ze strony tanich i masowo wykorzystywanych dronów, które stały się jednym z kluczowych elementów współczesnych konfliktów zbrojnych. A że Vision Guard nie jest systemem przeznaczonym do neutralizacji dronów, lecz ich wykrywania, to w portfolio OpenWorks obok niego znajduje się m.in. SkyWall, czyli system fizycznego przechwytywania dronów za pomocą siatek. Właśnie takie rozdzielenie funkcji (wykrywania i neutralizacji) stanowić ma fundament nowoczesnych systemów antydronowych, które mają tworzyć elastyczną, wielowarstwową ochronę.





Gen. dyw. Molenda w "Gościu Wydarzeń": Mamy swoich cyberkomandosów Polsat News