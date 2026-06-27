Po co taki kraj jak Polska ma wydawać miliardy na podniebne tankowce?

Spis treści: Założenia podniebnych tankowców a Polska Świat linii na mapie kontra rzeczywistość Realne znaczenie tankowców dla Polski Sztuka rozwiązania dylematów No ale po co nam kolejne drogie cele Po co kupować, jak sojusznicy dadzą A dlaczego właściwie A330 MRTT?

Założenia podniebnych tankowców a Polska

Co zapewniają podniebne tankowce? Od razu można odpowiedzieć - zdolność pozostawania dłużej w locie dla innych samolotów, co pozwala podstawowo na pokonywanie dalszych dystansów. No ale Polska to nie Rosja i nie leży w kilku strefach czasowych, a do potencjalnych wrogów ma "rzut beretem", czytaj blisko własnych granic. Nie budujemy też armii ekspedycyjnej, aby latać jak Amerykanie na drugi koniec świata i szerzyć demokrację.

Sam zasięg F-16 i F-35 może pozwolić na pokrycie naszej przestrzeni. W dodatku jak zaznaczył poseł i były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak obok mamy sojuszników NATO z własnymi flotami tankowców. Co więcej, te tankowce pojawiają się nad naszym niebem, zapewniając tankowanie naszym samolotom wojskowym.

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Świat linii na mapie kontra rzeczywistość

Te argumenty, jak widać przedstawiane także przez osoby mające doświadczenie w kierowaniu obronnością państwa, wskazują, jakoby pozyskanie przez Polskę podniebnych tankowców to zwykła fanaberia za miliardy złotych, które może kosztować kontrakt nawet na cztery takie samoloty. Jednak patrząc na sprawę dokładniej, takie podejście jest dalekie od prawdy.

Aby wytłumaczyć znaczenie podniebnych tankowców nawet dla takich państw jak Polska, najpierw należy pochylić się nad kwestią zasięgu samolotów. Dla przykładu skupmy się tylko na naszych myśliwcach F-16 oraz F-35A. Chcąc obalić potrzebę podniebnych tankowców, podaje się wartości około 3200 kilometrów dla F-16 oraz 2200 kilometrów dla F-35A na jednym tankowaniu, przy wykorzystaniu tylko wewnętrznych zbiorników paliwa. Warto jednak pamiętać, że to tzw. ferry range, czyli odległość, do jakiego punktu samolot może dolecieć, zanim będzie musiał wylądować. Jednak faktyczne zdolności bojowe otrzymamy, gdy podzielimy te wartości na pół, uzyskując promień działania - obszar który samolot może "pokryć", czyli dolecieć do jego maksymalnego punktu i wrócić do miejsca startu. Dla F-16 wychodzi więc około 1550 kilometrów, a dla F-35A - 1100.

Wartości te dalej mogą robić wrażenie, zwłaszcza przy naszej geografii, bo sięgają aż na obszar zachodniej Rosji. Trzeba jednak pamiętać, że stanowią zapisy ogólnodostępnych broszur technicznych i mało co mają się do praktycznego zastosowania. Podają zdolności danego samolotu w najkorzystniejszych warunkach do osiągnięcia ich maksymalnej wartości. W przypadku parametru zasięgu jest to sytuacja, gdy samolot przenosi minimalny ładunek uzbrojenia do misji przeciwlotniczych, bo taki zwyczajnie stanowi najmniejsze obciążenie. W praktyce zaś to jak daleko samolot może dolecieć "na jednym baku", zależy od wielu czynników np. jak dużo ładunku zabiera, jak wysoko leci, jak szybko. W praktyce więc te wartości zawsze będą mniejsze, często znacząco przy ładunku uzbrojenia do wykonania misji.

Realne znaczenie tankowców dla Polski

Niemniej w dyskusji o przydatności podniebnych tankowców dla takich krajów jak Polska clue sprawy nie leży w tym, jak bardzo taki tankowiec może wydłużyć dystans latających samolotów. Tak naprawdę chodzi o wydłużenie czasu, jaki mogą spędzić w powietrzu. F-16 czy F-35 w praktycznym załadunku operacyjnym na własnym paliwie mogą patrolować powietrze przez może 2-3 godziny. Jednak standardowe patrole przestrzeni powietrznej trwają znacznie dłużej, zwłaszcza jeśli dotyczą nagłych i potencjalnie eskalujących sytuacji. Tuż po wybuchu wojny na Ukrainie francuskie myśliwce Rafale wykonywały blisko 9-godzinne misje, których głównym celem było patrolowanie nieba nad Polską. Po incydentach z wlotem dronów do naszego kraju, dwa brytyjskie myśliwce Eurofighter Typhoon brały udział we wspólnej misji zwiadowczej NATO, trwającej aż 12 godzin. W obu przypadkach mogły pozostać w powietrzu dzięki tankowcom. A mówimy tu o standardowej misji patrolowej w czasach pokoju, a nie o działaniach w warunkach konfliktu. Latające cysterny sprawiają, że czas spędzony w powietrzu dla samolotów wojskowych determinuje już tylko wytrzymałość pilota i wymogi misji.

Brytyjski Eurofighter Typhoon podczas tankowania w powietrzu. Cpl Neil Bryden RAF Wikimedia Commons

Tu uwidacznia się to, co czasem można przeczytać w kontekście tankowców powietrznych - że to "mnożniki sił". Bo mogą mnożyć siły w powietrzu tym, że utrzymują w locie mnóstwo innych samolotów, dzięki czemu te mogą stale wykonywać swoje operacje. I mówimy tu nie tylko o myśliwcach, ale innych ważnych samolotach np. wczesnego ostrzegania czy transportowcach. Założeniem latających tankowców dla Polski nie jest więc to, aby nasze F-16 i F-35 prowadziły naloty dywanowe na Moskwę, ażeby dłużej i efektywniej mogły bronić naszego nieba.

Sztuka rozwiązania dylematów

Ktoś mógłby powiedzieć, że miliardy, jakie poszłyby na zakup nowych tankowców, można poświęcić na modernizację już istniejących i budowę nowych baz lotniczych. W ten sposób takie F-16 czy F-35 miałyby więcej możliwości lądowania, a także mogłyby np. startować z terenów bliższych do potencjalnego celu. Do tego, jeżeliby zbudować tego typu bazy w mniejszej skali, można byłoby je łatwiej ukryć, co pozwalałoby na atakowanie z ukrycia. Oczywiście zdolności do operowania z mniejszych lotnisk, na przykład Drogowych Odcinków Lotniczych są bardzo ważne i warto je rozwijać, to nie stanowią czegoś, co powinno być podstawową alternatywą dla latających tankowców. Bo F-16 czy F-35 najbardziej bezbronny jest właśnie na ziemi, a nie w powietrzu. W miejsce bazowania samolotu można posłać pocisk balistyczny czy drona, którego uderzenie może wyłączyć taki samolot z działania. A takie zagrożenie tylko rośnie, tworząc takie bazy blisko terenów potencjalnego wroga. Ponadto możliwość operowania z mniejszych punktów startu i lądowania wymaga mniejszego ładunku paliwa, co naturalnie zmniejsza już promień lotu. Jednak nie jeśli mamy dostępny podniebny tankowiec.

Właśnie kwestia ładunku paliwa zatankowanego w samolocie na ziemi obrazuje idealnie rolę mnożnika sił podniebnych tankowców. Bo jeśli uzupełnienie paliwa możemy przenieść w powietrze, to na ziemi możemy zatankować go mniej. A dzięki temu możemy podwiesić większą ilość uzbrojenia. Bo warto pamiętać, że samoloty bojowe nawet w czasie wojny niekoniecznie będą latać wypełnione po brzegi paliwem i uzbrojeniem, bo to bardzo źle wpływa na ich aerodynamikę. Więc zawsze bierze się czegoś mniej i zwykle jest to uzbrojenie. Po prostu lepiej, aby z dwojga złego pilotowi nagle skończyły się rakiety, aniżeli paliwo. Tak więc latający tankowiec zabiera technikom i logistykom dylemat, jak zbalansować paliwo i uzbrojenie.

Tu warto skupić się na słowie "dylemat", czyli największej przeszkodzie w czasie potencjalnego konfliktu. Każda sekunda spędzona na dylemacie może zadecydować o czyimś życiu lub śmierci. Chcą jak najlepiej zbalansować ładunek operacyjny F-16 czy F-35, dylemat może zmienić wynik samej operacji. Jeśli ta operacja zakłada np. przeprowadzenie ataku na ważny punkt wroga w okienku czasowym, który otworzył się akurat na 5 minut, każdy dylemat utrudnia wykonanie tego zadania. De facto operacje wojskowe to sztuka radzenia sobie z dylematami. A odpowiednie przygotowanie się do potencjalnej operacji to sztuka rozwiązania dylematów, zanim się pojawią. I podniebne tankowce właśnie rozwiązują dużą część takich dylematów.

No ale po co nam kolejne drogie cele

Spotkać się można jeszcze z argumentem, że podniebne tankowce same będą musiały gdzieś bazować, stając się łatwym celem. Bo chociażby też będą musiały uzupełniać paliwo. Faktem jest, że dla potencjalnego przeciwnika podniebne tankowce na ziemi mogą być jeszcze ważniejsze do zniszczenia niż kilka myśliwców. To też pokazuje, jak znaczące są na dzisiejszym polu walki, że od razu można zakładać, że byłyby jednym z priorytetowych celów ataku. Jak widać określenie "mnożnik sił" nie bierze się znikąd. Dlatego też ważne jest zadbanie o ich bezpieczeństwo poprzez ochronę baz, na których stacjonują lub dywersyfikacja ich rozmieszczenia, nawet do państw sojuszniczych. Niemniej te wymogi nie umniejszają roli, jaką tankowce mają dla takiego państwa jak Polska. W ten sposób można podważyć zakup F-35, bo też mogą być celem potencjalnych ataków naziemnych.

Na potrzeby dyskusji przyjrzyjmy się jeszcze kwestii potrzeby tankowania łatających cystern z punktu widzenia ich ładunku paliwa. Dla przykładu damy Airbusa A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport), czyli konkretny tankowiec, który planuje pozyskać MON. Przenosi on najwięcej paliwa ze wszystkich tego typu samolotów na rynku - 111 ton. To paliwo, które wykorzystuje dla siebie i przekazuje innym samolotom. Airbus na swojej stronie sam podaje, że podczas misji przelotowej na dystansie 2315 kilometrów od startu i zatrzymując się w jednym punkcie na operacje podniebnego tankowania, A330 może "oddać" innym maszynom 70 ton paliwa. Jak oficjalnie podają Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych F-35A może przenosić wewnętrznie maksymalnie około 8390 kilogramów paliwa, a F-16 może przenosić około 3175 kilogramów. Przyjmując możliwości udostępnienia 70 ton paliwa, jeden A330 może zatankować od zera do pełna w locie około 22 F-16 i lekko ponad 8 F-35. Zakładając, że nie musiałby tankować już szybujących samolotów, tylko takie, które miałyby, dajmy na to 1/4 paliwa, jeden A330 może zatankować ponad 117 F-16 lub ponad 33 F-35. Oczywiście te wyliczenia można traktować bardziej jako wizualizację, bo znów wszystko zależy od wielu kontekstów i niuansów latania. Jednak dobitnie pokazuje, że nawet jeden taki samolot może zatankować pokaźną flotę podczas swojego jednego lotu, zanim sam będzie musiał pobrać paliwo.

Francuski A330 MRTT tankujący polskiego F-16. 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny Wikimedia Commons

Po co kupować, jak sojusznicy dadzą

Argument posła Błaszczaka na pierwszy rzut oka może mieć sens. W sojuszu można założyć, że ktoś skupi się na jednej rzeczy, a inny uczestnik na drugiej. Tak w tym wypadku skoro Stany Zjednoczone mają około 500 tankowców, a bliższa "Europa" około 150, to już mamy w regionie nasycenie tego typu samolotów. Więc problem załatwiony? Niekoniecznie.

Nie wiem na jakie dane powoływał się poseł Błaszczak. Podobne liczby podaje raport amerykańskiego think thanku Center for Strategic & International Studies z kwietnia 2023 roku, wedle którego USA miało w tamtym momencie 447 podniebnych tankowców a europejskie państwa NATO łącznie 156. Natomiast sam raport podkreślił, że Europa jako całość ma dużą lukę w zdolnościach tankowania w powietrzu w porównaniu do USA. Zauważono w nim, że państwa europejskie mają 27 dedykowanych podniebnych tankowców. Głównie mowa o wspomnianych A330 MRTT, które de facto są także samolotami transportowymi, ale dla wykorzystujących je państw priorytetowo stanowią właśnie tankowce. Natomiast większość ze 156 maszyn które CSIS zaliczyło do tankowców "Europy" to samoloty A400M, które podstawowo są wykorzystywane jako samoloty transportowe, a do roli latającej cysterny mogą zostać co najwyżej dostosowane po założeniu na nich specjalnych modułów tankujących. Po pierwsze jednak, nie wiadomo nawet ile takich modułów jest do A400M w całej Europie. Po drugie, ważne dla nas, te moduły pozwalają tylko na tankowanie metodą probe-and-drogue, która nie jest kompatybilna z naszymi F-16 oraz F-35A, więc taki A400M i tak nie da wsparcia naszym myśliwcom.

Warto uzupełnić ten trzyletni raport o kilka aktualizacji. Dziś Europa ma już 180 podniebnych tankowców, według metodologii CSIS. Niemniej faktycznie większość z nich (132) to samoloty A400M, które służą głównie do transportu. Dedykowanymi tankowcami "Europy" na ten moment są:

4 KC-767A Sił Powietrznych Włoch

4 A310 MRTT Sił Powietrznych Niemiec

37 A330 MRTT Sił Powietrznych Francji (12), Hiszpanii (2 - tylko z modułem probe-and-drogue), Wielkiej Brytanii (14 - tylko z modułem probe-and-drogue) i MMF - Międzynarodowej Floty Powietrznych Tankowców NATO (9)

A330 MRTT floty MMF. Widoczne "linki" ze skrzydeł to właśnie część elastycznych modułów probe-and-drogue. Matti Blume Wikimedia Commons

Liczba jak widać stopniała. Niemniej z dostępnością amerykańskich tankowców powietrznych też może nie być tak kolorowo, jak przyjrzymy jej dokładniej. Flota tankowców USA operuje dwoma rodzajami samolotów: KC-135 Stratotanker oraz KC-46A Pegasus. W przypadku tych pierwszych oficjalna strona Sił Powietrznych USA podaje, że w aktywnej służbie do dyspozycji ma 153 sztuki, a 171 znajduje się w zasobach lotnictwa Gwardii Narodowej (czyli tylko do obrony kontynentalnych Stanów Zjednoczonych), a 72 w rezerwie. Tak więc do wsparcia ewentualnych operacji sojuszników USA mogą od razu wydysponować 153 tankowce KC-135. Są to samoloty, które Amerykanie rozmieszczają de facto na całym świecie, ze względu na swoje siły ekspedycyjne i prowadzenie różnych teatrów działań. Więc dla nas też ta liczba będzie ograniczona. Nie mówiąc jeszcze o tym, że przyszłość KC-135 jest bardzo krótka, bo są to samoloty już z lat 50. i 60., które Amerykanie chcą wycofywać. Zastąpić je mają właśnie KC-46 Pegasus, których Amerykanie na ten moment mają 98, z oczekiwanymi dostawami kolejnych 15 maszyn. Niemniej proces wdrażania KC-46 przebiega Amerykanom jak po grudzie, ze względu na problemy tej maszyny np. wady systemu zdalnego sterowania wysięgnikiem do podawania paliwa czy przypadki odpadania tego wysięgnika w locie. To m.in. sprawiło, że w marcu tego roku Siły Powietrzne USA wstrzymały plany dalszych zamówień KC-46. Tak więc przyszłość amerykańskiej floty tankowców pozostaje pełna pytań bez odpowiedzi.

Zagłębienie się w liczby podane przez posła Błaszczaka jasno pokazuje, że dane z kartek nie mogą czasem mylić. De facto ten argument można byłoby tylko zbyć kalką "po co nam armia, jak sojusznicy mają".

A dlaczego właściwie A330 MRTT?

Jeszcze w poprzednim roku Ministerstwo Obrony Narodowej sugerowało, że pieniądze z mechanizmu SAFE mogą pomóc sfinansować zakup podniebnych tankowców dla Polski. Ogranicza to wybór właśnie do oferty Airbusa. Oficjalna wizyta przedstawicieli polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej w Hiszpanii w dniach 22-23 czerwca także przebiegała w atmosferze planowania zakupu A330 MRTT. Już w mediach pojawiły się informacje, że to właśnie z Hiszpanią Polska chciałaby zrealizować zakup tankowców, wykorzystując środki z SAFE, co pozwoliłoby zabezpieczyć finansowo kontrakt.

Patrząc na to, że obecnie głównym rywalem miałby być problematyczny KC-46, wybór A330 MRTT jest naturalną decyzją, jeśli chodzi o pozyskanie podniebnych tankowców dla Polski. Jednak najważniejsze w tym jest w ogóle pozyskanie tych maszyn dla polskiej armii. Bo bez tych mnożników siły pieniądze które już poszły na modernizacje F-16 oraz zakup F-35 nie zwrócą się w postaci pełnego potencjału efektywności.