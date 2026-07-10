Spis treści: Zamiast do magazynu do paczkomatu pod domem. Wojsko prezentuje system PUiW Już 20 tys. żołnierzy korzysta z systemu Znamy szczegóły nowego systemu PUiW

Zamiast do magazynu do paczkomatu pod domem. Wojsko prezentuje system PUiW

Do tej pory żołnierze musieli odbierać swoje umundurowanie z zasobów specjalnych magazynów, co mogło przypominać załatwianie sprawy w urzędzie. Przychodzenie o odpowiedniej godzinie i niepewność, czy akurat uda się odebrać mundur. Zmienić ma to nowy program - Platforma Wysyłkowa Przedmiotów Umundurowania i Wyekwipowania (PUiW).

Jak informuje Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP, dzięki nowemu systemowi to nie żołnierze muszą iść po umundurowanie, a umundurowanie przyjdzie do nich. Konkretnie do paczkomatu. Obecnie trwa pilotaż tego systemu, który ma ułatwić żołnierzom załatwienie sprawy umundurowania, a logistyków odciążyć od części biurokratycznych obowiązków.

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Już 20 tys. żołnierzy korzysta z systemu

Żołnierze uczestniczący w pilotażu Platformy Wysyłkowej Przedmiotów Umundurowania i Wyekwipowania mogą zamawiać wyposażenie za pośrednictwem wojskowego systemu informatycznego i odbierać je w paczkomatach. Jeszcze kilka miesięcy temu pilotaż obejmował jedną brygadę logistyczną, a dziś to już 20 tys. żołnierzy.

Jak informuje Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych dotychczas w systemie złożono już 5600 zamówień, które skompletowano w 6260 przesyłkach kurierskich. Do końca roku pilotażem systemu ma zostać objętych 60 tys. żołnierzy. Pełne wdrożenie PUiW zaplanowane jest na przyszły rok. Obecnie doskonalone są rozwiązania w zakresie systemu składania zamówień oraz kompletowania i dystrybucji paczek. Projekt stanowi element modernizacji wojskowej logistyki oraz cyfryzacji procesów zaopatrywania żołnierzy.

- Chcemy, żeby żołnierz mógł w nowoczesny, a zarazem prosty i wygodny sposób zamówić przysługujące mu wyposażenie, bez konieczności dostosowania się do godzin pracy magazynu, a także, aby mógł zrobić to w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Platforma wysyłkowa to przyjazne dla użytkownika rozwiązanie, dające służbom logistycznym dodatkowe narzędzia i tworzące elastyczne możliwości wykonawcze, podnoszące jednocześnie jakość usług logistycznych - stwierdził Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. dyw. Dariusz Mendrala.

Znamy szczegóły nowego systemu PUiW

Zapytaliśmy Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP o szczegóły działania systemu PUiW. Odpowiedzi mailowo udzielił nam ppłk Piotr Płuciennik, rzecznik prasowy Inspektoratu. Dowiedzieliśmy się m.in. co musi zrobić żołnierz, jeśli otrzyma paczkę z niewłaściwym umundurowaniem. Naturalnie może dojść np. do pomylenia rozmiaru lub uszkodzenia materiału. W odpowiedzi wskazano, że w tej sytuacji żołnierz dalej będzie musiał zgłosić się do magazynu.

- W przypadku pomyłki/reklamacji żołnierz będzie musiał osobiście udać się do właściwego Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Zapytaliśmy też, jak wygląda współpraca wojska a firmami kurierskimi, które dostarczają paczki z umundurowaniem. Wojsko na początku samo przygotowuje partie gotowe do zamówienia, po czym firma kurierska odbiera od niej paczki. Szczególnie ważną kwestią jest to, co się dzieje, gdy podczas transportu dojdzie do zgubienia/zniszczenia lub kradzieży de facto mienia wojskowego

- Reklamacje dotyczące zagubienia/zniszczenia lub kradzieży w transporcie kierowane będą do firmy kurierskiej na zasadach przewidzianych w zawartej umowie o wykonanie usługi.

Ciekawe jest też, że pilotaż PUiW obejmuje tylko żołnierzy zawodowych. To właśnie oni otrzymują umundurowanie na stałe. Żołnierze niezawodowi np. z aktywnej rezerwy czy terytorialnej służby wojskowej w WOT według prawa otrzymują swoje umundurowanie tylko na czas służby np. ćwiczenia. Niemniej jak wskazał ppłk Piotr Płuciennik, to kto zostanie objęty systemem PUiW, może się zmienić w przyszłości

- W miarę doskonalenia systemu będą trwały prace umożliwiające rozszerzenie kręgu użytkowników - podsumował ppłk Piotr Płuciennik.