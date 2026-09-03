Pocisk USA miał uderzyć w dom podczas wesela w Iranie. Są ofiary

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Amerykański atak rakietowy miał trafić w dom w południowym Iranie, w którym odbywało się wesele. Do zdarzenia doszło w Kuhestaku, nadmorskiej miejscowości położonej w pobliżu strategicznej cieśniny Ormuz. Według irańskich władz zginęły co najmniej cztery osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Okoliczności ataku nie zostały jednak dotąd w pełni wyjaśnione.

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Zniszczony budynek z wybitymi szybami, zawalonymi ścianami i flagą Iranu na tle gruzów.
USA wznowiły ostrzał Iranu. Są doniesienia o atakach na cele cywilne (zdj. poglądowe)ATTA KENARE AFP

Do eksplozji doszło podczas kolejnej serii amerykańskich uderzeń na południowe wybrzeże Iranu. Waszyngton informował, że celem były m.in. irańskie systemy obrony powietrznej, radary oraz obiekty związane z aktywnością morską. Kuhestak znalazł się wśród miejsc, w których odnotowano eksplozje.

Według irańskich mediów jeden z pocisków uderzył w dom należący do rybaka Alego Mallahiego. W budynku odbywała się uroczystość z okazji ślubu jego córki. Opublikowane po ataku nagrania pokazują poważnie uszkodzony budynek, zniszczony dach oraz samochód znajdujący się w pobliżu.

Są ofiary śmiertelne

Irańska agencja IRNA i państwowa telewizja podały, że zginęły dwie kobiety oraz dwoje dzieci w wieku 4 i 16 lat. Według tych samych źródeł rannych zostało co najmniej 68 osób. Wcześniej przedstawiciel władz prowincji mówił o pięciu ofiarach śmiertelnych, dlatego dane dotyczące liczby zabitych pozostają niejednoznaczne.

Nie jest również jasne, czy wszystkie ofiary zginęły bezpośrednio w miejscu wesela. Organizacja Balochistan Human Rights Documentation Network przekazała Associated Press, że 16-letni chłopiec miał zostać śmiertelnie raniony odłamkami w pobliżu znajdującej się nieopodal wieży telekomunikacyjnej.

W pobliżu były cele wojskowe

Według dostępnych informacji celem miała być wieża telekomunikacyjna przy porcie w Kuhestaku, znajdująca się około 100 metrów od domu, w którym odbywało się wesele. Świadkowie cytowani przez organizację zajmującą się dokumentowaniem sytuacji beludżskiej społeczności twierdzili, że w wieżę trafiły co najmniej dwa pociski.

Na miejscu znaleziono również fragmenty uzbrojenia. N.R. Jenzen-Jones, dyrektor Armament Research Services, ocenił na podstawie dostępnych zdjęć, że mogą one pochodzić z amerykańskiej lotniczej broni kierowanej. Początkowo wskazywał na pocisk manewrujący SLAM-ER, później uznał jednak, że bardziej prawdopodobny jest JSOW - kierowana bomba szybująca. Ekspert nie wykluczył przy tym użycia SLAM-ER ani wykorzystania więcej niż jednego rodzaju uzbrojenia.

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Daniel Górecki
Daniel Górecki

USA sprawdzają doniesienia

Amerykańskie Dowództwo Centralne potwierdziło, że zna doniesienia dotyczące ataku na miejsce, w którym odbywało się wesele i analizuje sprawę. Nie wiadomo, czy rozpoczęto formalne dochodzenie. CENTCOM nie skomentował również ustaleń dotyczących fragmentów broni.

Pentagon utrzymuje, że amerykańskie operacje były wymierzone w cele wojskowe. Według przedstawicieli USA wśród zaatakowanych obiektów znajdowały się systemy obrony powietrznej, radary oraz infrastruktura związana z działaniami morskimi.

Warto w tym miejscu dodać, że nie są to pierwsze tego rodzaju doniesienia dotyczące amerykańskich ataków. Wcześniej głośno było o ataku na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minabie, za który najprawdopodobniej odpowiadają Stany Zjednoczone, a w czerwcu o zniszczonych zbiornikach wody pitnej - według irańskich władz w wyniku uderzenia zniszczone zostały dwa betonowe zbiorniki wodne o łącznej pojemności 2500 metrów sześciennych, obsługujące tysiące mieszkańców.

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