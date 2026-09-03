Do eksplozji doszło podczas kolejnej serii amerykańskich uderzeń na południowe wybrzeże Iranu. Waszyngton informował, że celem były m.in. irańskie systemy obrony powietrznej, radary oraz obiekty związane z aktywnością morską. Kuhestak znalazł się wśród miejsc, w których odnotowano eksplozje.

Według irańskich mediów jeden z pocisków uderzył w dom należący do rybaka Alego Mallahiego. W budynku odbywała się uroczystość z okazji ślubu jego córki. Opublikowane po ataku nagrania pokazują poważnie uszkodzony budynek, zniszczony dach oraz samochód znajdujący się w pobliżu.

Są ofiary śmiertelne

Irańska agencja IRNA i państwowa telewizja podały, że zginęły dwie kobiety oraz dwoje dzieci w wieku 4 i 16 lat. Według tych samych źródeł rannych zostało co najmniej 68 osób. Wcześniej przedstawiciel władz prowincji mówił o pięciu ofiarach śmiertelnych, dlatego dane dotyczące liczby zabitych pozostają niejednoznaczne.

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Nie jest również jasne, czy wszystkie ofiary zginęły bezpośrednio w miejscu wesela. Organizacja Balochistan Human Rights Documentation Network przekazała Associated Press, że 16-letni chłopiec miał zostać śmiertelnie raniony odłamkami w pobliżu znajdującej się nieopodal wieży telekomunikacyjnej.

W pobliżu były cele wojskowe

Według dostępnych informacji celem miała być wieża telekomunikacyjna przy porcie w Kuhestaku, znajdująca się około 100 metrów od domu, w którym odbywało się wesele. Świadkowie cytowani przez organizację zajmującą się dokumentowaniem sytuacji beludżskiej społeczności twierdzili, że w wieżę trafiły co najmniej dwa pociski.

Na miejscu znaleziono również fragmenty uzbrojenia. N.R. Jenzen-Jones, dyrektor Armament Research Services, ocenił na podstawie dostępnych zdjęć, że mogą one pochodzić z amerykańskiej lotniczej broni kierowanej. Początkowo wskazywał na pocisk manewrujący SLAM-ER, później uznał jednak, że bardziej prawdopodobny jest JSOW - kierowana bomba szybująca. Ekspert nie wykluczył przy tym użycia SLAM-ER ani wykorzystania więcej niż jednego rodzaju uzbrojenia.

USA sprawdzają doniesienia

Amerykańskie Dowództwo Centralne potwierdziło, że zna doniesienia dotyczące ataku na miejsce, w którym odbywało się wesele i analizuje sprawę. Nie wiadomo, czy rozpoczęto formalne dochodzenie. CENTCOM nie skomentował również ustaleń dotyczących fragmentów broni.

Pentagon utrzymuje, że amerykańskie operacje były wymierzone w cele wojskowe. Według przedstawicieli USA wśród zaatakowanych obiektów znajdowały się systemy obrony powietrznej, radary oraz infrastruktura związana z działaniami morskimi.

Warto w tym miejscu dodać, że nie są to pierwsze tego rodzaju doniesienia dotyczące amerykańskich ataków. Wcześniej głośno było o ataku na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minabie, za który najprawdopodobniej odpowiadają Stany Zjednoczone, a w czerwcu o zniszczonych zbiornikach wody pitnej - według irańskich władz w wyniku uderzenia zniszczone zostały dwa betonowe zbiorniki wodne o łącznej pojemności 2500 metrów sześciennych, obsługujące tysiące mieszkańców.