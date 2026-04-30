Wojna na Bliskim Wschodzie. CENTCOM chce eksperymentalnej broni do ataku na Iran

Jak poinformowała Bloomberg anonimowa osoba zaznajomiona z tematem, CENTCOM wystosował prośbę o możliwość wykorzystania prototypowych pocisków Dark Eagle w wojnie z Iranem. Decyzja ta ma mieć związek z przeniesieniem większości irańskich wyrzutni pocisków balistycznych poza zasięg amerykańskiej broni precyzyjnego rażenia odpalanej z systemów naziemnych.

Jeśli CENTCOM dostanie zgodę i ją wykorzysta, będzie to pierwszy raz, gdy USA użyje broni hipersonicznej podczas działań wojennych.

Czym jest Dark Eagle? Nowa broń hipersoniczna USA

Dark Eagle, a konkretniej LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon), to nowy rodzaj systemu dalekiego zasięgu, który ma zapewnić amerykańskiej armii zdolność do przeprowadzania dalekosiężnych ataków precyzyjnych na silnie chronione cele. To także jeden z wojskowych projektów USA mający stworzyć operacyjną broń hipersoniczną - zdolną lecieć z minimum 5-krotną prędkością dźwięku, przy zachowaniu wysokiej manewrowości, co potencjalnie utrudnia wykrycie i przechwycenie.

Pocisk systemu Dark Eagle wykorzystuje dwustopniową rakietowę. Drugi stopień jest zintegrowany z komponentem Common Hypersonic Glide Body (C-GHB), czyli specjalnym kadłubem, który ma osiągać i utrzymać zdolności. Dark Eagle może zaatakować cele na odległości aż do 2776 kilometrów, mogąc dolecieć do nich w ciągu około pół godziny.

Wyrzutnia systemu Dark Eagle podczas testów w ośrodku Cape Canaveral US Army Wikimedia Commons

Ameryka ma tylko kilka pocisków systemu Dark Eagle

Dark Eagle dalej stanowi bardzo prototypową i nieliczną konstrukcję. Obecnie w całej amerykańskiej armii znajduje się tylko jedna bateria tego systemu w bazie Joint Base Lewis-McChord w północno-zachodniej części kontynentalnych Stanów Zjednoczonych.

Jak wskazuje raport opublikowany na oficjalnej stronie biblioteki amerykańskiego Kongresu, w dokumencie określającym budżet fiskalny US Army na 2025 roku znalazł się zakup ośmiu testowych pocisków Dark Eagle, każdy za aż 41 mln dolarów. Łącznie wcześniejszymi pociskami wykorzystywanymi w testach od 2022 roku, dotychczas zamówione zapasy Dark Eagle są wręcz mikroskopijne i dziś mogą liczyć do dziesięciu sztuk. W założeniu miały posłużyć do dalszych testów całego systemu, który nie jest jeszcze w pełni operacyjny.

Biorąc to pod uwagę, ewentualne wykorzystanie systemu Dark Eagle w trwającej wojnie na Bliskim Wschodzie wydaje się bardzo ryzykownym pomysłem. Może być testem nowego i obiecującego systemu w warunkach bojowych, ale przy tym bardzo kosztownym. Istnieje też szansa, że elementy tego systemu mogą zostać przechwycone przez Irańczyków, co mogłoby skutkować wyciekiem bardzo tajnej technologii zbrojeniowej.

© 2026 Associated Press