Umowa obejmuje dostawy pocisków Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T), będących jedną z podstawowych wersji uzbrojenia systemu Patriot. Rakiety te są wykorzystywane zarówno przez siły zbrojne USA, jak i licznych sojuszników, a ich zadaniem jest zwalczanie szerokiego spektrum zagrożeń - od rakiet balistycznych, po samoloty i pociski manewrujące.

Niemcy wchodzą do gry

Kluczowym elementem realizacji kontraktu ma być nowy zakład produkcyjny w Schrobenhausen, obiekt będzie zarządzany przez MBDA Deutschland w ramach spółki COMLOG, czyli wspólnego przedsięwzięcia z Raytheon. Nowa linia produkcyjna ma nie tylko przyspieszyć realizację zamówień, ale również zwiększyć odporność łańcucha dostaw i umożliwić bieżące uzupełnianie zapasów pocisków dla Ukrainy, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnącego globalnego zapotrzebowania na systemy Patriot.

Co więcej, już wcześniej wiadomo było, że to właśnie Niemcy mają sfinansować znaczną część dostaw, a porozumienie w tej sprawie podpisano podczas konsultacji międzyrządowych w Berlinie. Warto też dodać, że równolegle do kontraktu z Raytheon, Niemcy uzgodniły współpracę z firmą Diehl Defence w zakresie dostaw dodatkowych wyrzutni dla systemów IRIS-T:

Projekt ten jest również finansowany przez Niemcy i znacząco poprawi ochronę infrastruktury krytycznej oraz miast

1000 rakiet dla Europy

I ta rozbudowa zdolności produkcyjnych nie jest jednak przypadkowa, bo w ciągu ostatnich 12 miesięcy MBDA zakontraktowało produkcję nawet 1000 pocisków GEM-T w ramach europejskiej inicjatywy European Sky Shield Initiative (ESSI), mającej na celu zbudowanie zintegrowanego europejskiego systemu obrony powietrznej, obejmującego zdolność do zwalczania pocisków balistycznych.

To oznacza, że system Patriot staje się jednym z fundamentów europejskiej architektury bezpieczeństwa - zarówno w kontekście wojny w Ukrainie, jak i potencjalnych zagrożeń w przyszłości. Jak podkreśla prezes firmy, Phil Jasper, Raytheon intensywnie inwestuje w rozwój produkcji GEM-T, aby sprostać rosnącemu popytowi, zarówno poprzez rozbudowę własnych zakładów, jak i współpracę z partnerami oraz dywersyfikację dostaw.

Raytheon koncentruje się na maksymalizacji zdolności produkcyjnych, zapewniając stałe i niezawodne dostawy tych sprawdzonych bojowo pocisków dla USA i sojuszników, takich jak Ukraina, którzy polegają na systemie Patriot w ochronie swoich obywateli, infrastruktury i suwerenności

Patriot - tarcza, która chroni miasta

Patriot stanowi fundament obrony powietrznej w 19 krajach i jak pokazuje doświadczenie Kijowa, pozostaje jednym z najskuteczniejszych narzędzi w walce z nowoczesnymi zagrożeniami rakietowymi. To w dużej mierze właśnie te baterie przechwytują rosyjskie pociski, chroniąc ukraińską infrastrukturę energetyczną oraz duże miasta.

Wersja GEM-T, choć mniej zaawansowana niż PAC-3, wyróżnia się dużą uniwersalnością - pociski są zdolne do zwalczania szerokiego spektrum celów powietrznych, w tym tych manewrujących i lecących na niskich wysokościach.

