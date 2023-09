Poddający się masowo ukraińscy żołnierze to Rosjanie

Kreml będzie tworzył jeszcze większą fikcję

Analitycy są przekonani, że Ukraińcy nigdy by się nie poddali, a nawet nie doszłoby do takiej sytuacji, w której zostaliby zaskoczeni. Zwyczajnie zawsze ktoś stoi na straży, a dodatkowo wysyłane są drony obserwacyjne. Według nich, jest to bardzo marna prowokacja. Jednak na potrzeby wewnętrznej rosyjskiej propagandy jak najbardziej użyteczna i na pewno wielu szarych Rosjan ją kupi, co już widać po wielu komentarzach.

Przedstawiciele ZSU powiedzieli, że każdego dnia poddaje się ukraińskiej armii przynajmniej kilkudziesięciu rosyjskich żołnierzy. Wszyscy rozumieją, że ta wojna nie ma sensu i chcą zachować życie. Na początku wybuchu wojny uruchomiono nawet specjalne numery telefonu, gdzie Rosjanie mogą zadzwonić i bezpiecznie poddać się. Okazuje się, że skorzystało z tej opcji już tysiące Rosjan.

Eksperci ostrzegają, że desperacja Kremla sięga zenitu i w kolejnych tygodniach wojny, tuż przed sezonem deszczowym, kiedy wschodnia część kraju pogrąży się w błocie (Rasputica), Rosjanie będą publikować w sieci coraz więcej zmanipulowanych materiałów filmowych, by wpłynąć na morale ukraińskich żołnierzy i opinii publicznej ich wspierającej.