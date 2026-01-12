Kapustin Jar to niewielka miejscowość, licząca około 10 tysięcy mieszkańców, leżąca tuż obok bazy wojskowej i poligonu testowego dla rosyjskich rakiet. Jednak codzienne życie tamtejszych ludzi dalekie jest od militarnej potęgi. Nagranie z pokazuje jazdę po nieutwardzonych, błotnistych traktach, które bardziej przypominają polne ścieżki niż drogi. Brak asfaltu, chodników czy oświetlenia ulicznego sprawia, że poruszanie się po wiosce jest wyzwaniem, zwłaszcza w deszczową pogodę.

Kałuże wody mieszają się z błotem, a pobocza usiane są śmieciami i porzuconymi odpadami. Domy w większości drewniane i stare rozpadają się na oczach. Farba łuszczy się z elewacji, dachy są dziurawe, a ogrodzenia pochylone lub zniszczone. W tle widać zaniedbane zabudowania gospodarcze, porośnięte chwastami podwórka i opuszczone budynki, które mogłyby służyć za scenerię do filmów o postapokaliptycznym świecie.

Bieda w Rosji, ale mają pociski za 50 mln dolarów

Mieszkańcy borykają się z brakiem podstawowej infrastruktury, a mianowicie kanalizacji, bieżącej wody w niektórych domach czy dostępu do opieki medycznej. Zimą sytuacja pogarsza się przez śnieg i mróz, a latem przez suszę i pył. W Kapustin Jar, mimo bliskości strategicznego poligonu, fundusze na modernizację najwyraźniej nie docierają do cywilnej części osady.

Tymczasem z tego samego miejsca startują pociski Oresznik. To nowoczesne, hipersoniczne rakiety balistyczne średniego zasięgu, zdolne do przenoszenia głowic jądrowych. Według prezydenta Władimira Putina, koszt jednego takiego systemu wynosi około 256 milionów dolarów, a jednego wystrzelonego pocisku co najmniej 50 milionów.

Pociski Oresznik warte więcej niż budżet setek rosyjskich wiosek

Kwota jednego pocisku przewyższa wielokrotnie roczny budżet na infrastrukturę w całym regionie. Te fundusze mogłyby wystarczyć na wybudowanie dróg, chodników, modernizację domów czy poprawę warunków bytowych tysięcy ludzi. Zamiast tego, Kreml inwestuje miliardy w zbrojenia, eskalując konflikt z Ukrainą i grożąc Europie. Oresznik, testowany i używany w ostatnich miesiącach, symbolizuje priorytety reżimu, a mianowicie potęga militarna ponad dobrobyt obywateli.

W komentarzach pod wpisem na X internauci nie szczędzą ironii. Jeden z użytkowników pisze: "Bida aż piszczy i potrzeba pilnych inwestycji", inny dodaje: "Krajobraz po uderzeniu rakiety, bez rakiety". Te głosy podkreślają absurdalność sytuacji, wioska, z której startują drogie pociski, sama wygląda jak pole bitwy.

Kapustin Jar to mikrokosmos problemów Rosji pod rządami Putina. Są to ogromne dysproporcje między elitami a zwykłymi ludźmi, zaniedbana prowincja i priorytet na wojnę zamiast rozwój. Nagranie przypomina, że za fasadą militarnej siły kryje się głęboka bieda. Dopóki fundusze płyną na rakiety zamiast na drogi i domy, ludzie w wioskach takich jak Kapustin Jar będą największymi ofiarami tej wojny. I to w podwójnym sensie, najpierw jako biedni obywatele, a potem jako mięso armatnie albo tarcza propagandowa "wielkiej Rosji".

