Polskie "latające skrzydło". Gladius 2 ma być trudno wykrywalny dla radarów

Gladius 2 został zaprezentowany na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Jego inną nazwą jest Warmate-30, która odnosi się do 30-kilogramowej wymiennej głowicy bojowej, jaką przenosi konstrukcja. Dron stanowi ważne rozwinięcie w ramach pierwszej iteracji systemu Gladius opracowanego przez Grupę WB.

Gladius 2 przykuwa uwagę konstrukcją "latającego skrzydła". Ma to zapewnić obniżoną wykrywalność przez stacje radiolokacyjne. Jednocześnie charakteryzuje się mniejszą sygnaturą termiczną.

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Zasięg Gladiusa 2 wynosi około 250 kilometrów. Zdjęcia z MSPO wskazują, że posiada także niewielki booster startowy, który jest odrzucany po starcie. Sam start może mieć miejsce z kontenera lub pojazdu.

Warto odnotować, że Gladius 2 będzie pierwszym polskim dronem odrzutowym produkowanym seryjnie. Ma rozwinąć zdolności uderzeniowe całego systemu poszukiwawczo-uderzeniowego Gladius. Przede wszystkim zapewni większy zasięg. Dron ma atakować wybrane cele wysokiej wartości, jak stanowiska dowodzenia, środki rozpoznania, obronę przeciwlotniczą i infrastrukturę logistyczną.

Armia już czeka na Gladiusa 2

W maju 2026 roku Agencja Uzbrojenia zamówiła w ramach instrumentu SAFE 12 bateryjnych modułów ogniowych systemu Gladius za ok. 9,3 mld zł. Kontrakt obejmuje także nowe efektory, właśnie Gladius 2, kompatybilne z obecnymi wyrzutniami. Dostawy zaplanowano do 2030 roku.

Gladius to cały bezzałogowy system, służący do prowadzenia rekonesansu oraz precyzyjnego rażenia celów. Jego pierwsze elementy weszły na wyposażenie polskiej armii w grudniu 2022 roku. Obecnie Gladiusy znajdują się na wyposażeniu 18. Brygady Artylerii, 1. Mazurskiej Brygady Artylerii, 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego oraz 5. Lubuskiego Pułku Artylerii.

Podstawą Gladiusa jest pluton rozpoznawczy złożony z bezzałogowych statków powietrznych FT-5 Łoś oraz z dwóch plutonów amunicji krążącej BSP-U. Oba są zintegrowane z narodowym systemem kierowania ogniem Topaz, który może przekazywać zebrane informacje nie tylko na potrzeby własne baterii, ale także innych jednostek, np. artylerii lufowej i rakietowej. W systemie Gladius wykorzystywane są pojazdy Waran 4x4 (jako platformy wyrzutni oraz wozów dowodzenia) oraz P882.57 jako wozy amunicyjne i Jelcz P662D.35 jako wozy obsługi technicznej i nośniki mobilnej stacji analiz.



