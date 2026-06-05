Polacy wezmą w leasing szwedzki okręt podwodny. Po co nam HMS Södermanland?

Polska od lat czeka na nowe okręty podwodne w ramach programu Orka. Zanim jednak do służby trafią nowoczesne jednostki typu A26, polscy marynarze będą zdobywać doświadczenie na sprzęcie wypożyczonym ze Szwecji. Szwedzkie siły zbrojne potwierdziły, że planowany jest leasing okrętu podwodnego HMS Södermanland, a szkolenie polskich specjalistów rozpocznie się już w sierpniu 2026 roku.

To ważna informacja dla Marynarki Wojennej RP, a w zasadzie dla całej obrony Wybrzeża. Obecnie jedynym polskim okrętem podwodnym pozostaje ORP Orzeł, należący do rosyjskiej radzieckiej klasy Kilo. Jak podkreślają Szwedzi, przejście z tej konstrukcji na nowoczesne okręty A26 oznacza bardzo duży skok technologiczny.

Szkolenie polskich specjalistów na HMS Södermanland rozpocznie się już w sierpniu 2026 roku. WOJCIECH STROZYK/REPORTER/ East News

Najpierw technicy, dopiero później marynarze

Szkolenia będą prowadzone w Karlskronie przez szwedzkich specjalistów od broni podwodnej. Co istotne, jako pierwsi do nauki nie przystąpią przyszli członkowie załóg, ale personel techniczny. Szwedzkie siły zbrojne wyjaśniają, że okręt podwodny jest niezwykle skomplikowanym systemem, którego bezpieczna eksploatacja wymaga szerokiej wiedzy technicznej.

Dopiero po przygotowaniu personelu odpowiedzialnego za utrzymanie i obsługę jednostek rozpocznie się szkolenie kolejnych specjalistów. Program obejmie również zagadnienia związane z bezpieczeństwem okrętów podwodnych, ratownictwem podwodnym i obsługą uzbrojenia.

- To niezwykle ekscytujący projekt o bardzo krótkim czasie przygotowania. Obecnie planujemy nadchodzące szkolenie naszych polskich kolegów służących na okrętach podwodnych. Szkolenie stanie się podstawą przyszłej wymiany doświadczeń oraz rozwoju zdolności sił podwodnych w naszym regionie, co jest bardzo pozytywne - powiedział komandor Joakim Sjöström, kierujący projektem szkolenia polskich załóg.

Szwedzi podkreślają, że polscy marynarze już od pewnego czasu zdobywają doświadczenie na szwedzkich okrętach podwodnych, a współpraca będzie kontynuowana także w kolejnych latach.

HMS Södermanland. Okręt po gruntownej przebudowie WOJCIECH STROZYK/REPORTER East News

HMS Södermanland. Okręt po gruntownej przebudowie

Choć okręt służy pod szwedzką banderą od końca lat 80., jego obecna postać znacząco różni się od pierwotnej konstrukcji. Jednostka została zbudowana jako okręt typu Västergötland, ale później przeszła rozległą przebudowę, dzięki której stała się pierwszym przedstawicielem typu Södermanland.

Dziś okręt ma około 60 metrów długości, ponad 6 metrów szerokości i załogę liczącą około 25 osób. Jgo wyporność wynosi około 1500 ton. Jednostka została zaprojektowana z myślą o działaniach na Bałtyku, ale może operować również na znacznie większych akwenach, w tym na Atlantyku czy Morzu Norweskim.

Najważniejszym elementem wyposażenia jest napęd niezależny od powietrza, określany skrótem AIP. W przeciwieństwie do klasycznych okrętów diesel-elektrycznych pozwala on na dłuższe pozostawanie w zanurzeniu bez konieczności częstego wynurzania się w celu ładowania akumulatorów. W przypadku HMS Södermanland wykorzystano dwa silniki Stirlinga, będące jednym z najbardziej rozpoznawalnych osiągnięć szwedzkiego przemysłu stoczniowego.

Uzbrojenie i możliwości okrętu

HMS Södermanland należy do jednostek przeznaczonych do wykonywania wielu różnych zadań. Może prowadzić obserwację i rozpoznanie, zwalczać okręty nawodne oraz podwodne, a także stawiać miny morskie.

Na jego wyposażeniu znajduje się dziewięć wyrzutni torpedowych. Sześć z nich ma kaliber 533 mm, natomiast trzy mniejsze kaliber 400 mm. Okręt rozwija pod wodą prędkość przekraczającą 20 węzłów (ok. 37 km/h).

Mimo wieku jednostka pozostaje ważnym elementem szwedzkich sił podwodnych. W ostatnich latach przechodziła prace mające utrzymać jej gotowość operacyjną, obejmujące między innymi remonty i wymianę części wyposażenia.

Czy Polska potrzebuje tego okrętu?

Szwedzi podkreślają, że współpraca wykracza daleko poza samo przekazanie jednego okrętu. Jej celem jest stworzenie fundamentów pod przyszłe wykorzystanie przez Polskę nowych jednostek typu A26.

- Wiosną wspólnie w polskiej i szwedzkiej marynarce wojennej wypracowaliśmy szeroką strategiczną współpracę i partnerstwo w obszarze okrętów podwodnych oraz działań podwodnych - powiedział komandor Kenth Gutensparr.

Dla Polski ma to szczególne znaczenie. Obecnie jedynym okrętem podwodnym pozostającym w służbie jest ORP Orzeł, należący do rodziny jednostek klasy Kilo. Pozyskanie HMS Södermanland pozwoli zachować doświadczenie kadr i przygotować je do obsługi znacznie nowocześniejszych okrętów A26. Z perspektywy Marynarki Wojennej RP może to być równie cenne jak sam zakup nowych jednostek.

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Leasing HMS Södermanland ma umożliwić Polsce utrzymanie i rozwój kompetencji związanych z eksploatacją okrętów podwodnych do czasu dostarczenia nowych jednostek typu A26.

Szwedzi podkreślają również szerszy wymiar przedsięwzięcia. - Wiosną wspólnie w polskiej i szwedzkiej marynarce wojennej wypracowaliśmy szeroką strategiczną współpracę i partnerstwo w obszarze okrętów podwodnych oraz działań podwodnych - powiedział komandor Kenth Gutensparr, odpowiedzialny za projekt po stronie szwedzkiej.x

Źródła: Szwedzkie Siły Zbrojne, Wikipedia [hasło: HMS Södermanland (Söd)], defence24.pl

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