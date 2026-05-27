Jak wynika z relacji wojskowych i opublikowanego nagrania, zamiast standardowego systemu przeciwnik użył nowej konstrukcji o nazwie "Klin". Załoga otrzymała informację o wrogim dronie działającym w południowym sektorze, wszystko wskazywało na to, że chodzi o system "Lancet", który wcześniej skutecznie atakował ich pozycje, ale to nie było to.

Odczuliśmy skutki uderzeń Lancetów na własnej skórze. Taki dron wcześniej zaatakował naszą pozycję

"Mieliśmy z nimi rachunki do wyrównania"

Już w trakcie operacji operatorzy zauważyli, że obiekt nie odpowiada znanemu profilowi, a analiza potwierdziła, że mają do czynienia z nowym rosyjskim systemem. "Klin" to bezzałogowiec wyposażony w zdolność autonomicznego wykrywania i atakowania celów, według dostępnych informacji może działać bez sygnału GPS i bez ciągłej kontroli operatora - to istotna zmiana względem wcześniejszych konstrukcji.

Rozwiń

Dron, który sam wybiera cel

Nowy system ma zasięg do około 120 kilometrów i przenosi głowicę bojową o masie około 5 kilogramów. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest tryb działania określany jako "powietrzne pole minowe".

W praktyce oznacza to, że dron może krążyć nad wyznaczonym obszarem i samodzielnie czekać na pojawienie się celu, który następnie atakuje. Taka koncepcja znacząco zwiększa elastyczność użycia i utrudnia przeciwdziałanie.

Po wizualnym potwierdzeniu celu ukraińska załoga otrzymała zgodę na jego zniszczenie. Przechwycenie zakończyło się sukcesem, a operacja została uznana za pierwsze udokumentowane starcie z systemem "Klin". Dla ukraińskich sił zbrojnych to nie tylko taktyczne zwycięstwo, ale przede wszystkim cenne źródło informacji o rozwoju rosyjskich technologii bezzałogowych.





Stonehenge nadal fascynuje. Neolityczna budowla zainspirowała archeologów © 2026 Associated Press