Polowali na Lanceta, trafili coś nowego. Dopadli rosyjskiego drona AI!
Ukraińskie jednostki obrony powietrznej po raz pierwszy zetknęły się z nowym rosyjskim dronem wyposażonym w elementy sztucznej inteligencji. Załoga dronów przechwytujących "Karat", wysłana do neutralizacji dobrze znanej amunicji krążącej Lancet, natrafiła w powietrzu na zupełnie inny cel.
Jak wynika z relacji wojskowych i opublikowanego nagrania, zamiast standardowego systemu przeciwnik użył nowej konstrukcji o nazwie "Klin". Załoga otrzymała informację o wrogim dronie działającym w południowym sektorze, wszystko wskazywało na to, że chodzi o system "Lancet", który wcześniej skutecznie atakował ich pozycje, ale to nie było to.
Odczuliśmy skutki uderzeń Lancetów na własnej skórze. Taki dron wcześniej zaatakował naszą pozycję
"Mieliśmy z nimi rachunki do wyrównania"
Już w trakcie operacji operatorzy zauważyli, że obiekt nie odpowiada znanemu profilowi, a analiza potwierdziła, że mają do czynienia z nowym rosyjskim systemem. "Klin" to bezzałogowiec wyposażony w zdolność autonomicznego wykrywania i atakowania celów, według dostępnych informacji może działać bez sygnału GPS i bez ciągłej kontroli operatora - to istotna zmiana względem wcześniejszych konstrukcji.
Dron, który sam wybiera cel
Nowy system ma zasięg do około 120 kilometrów i przenosi głowicę bojową o masie około 5 kilogramów. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest tryb działania określany jako "powietrzne pole minowe".
W praktyce oznacza to, że dron może krążyć nad wyznaczonym obszarem i samodzielnie czekać na pojawienie się celu, który następnie atakuje. Taka koncepcja znacząco zwiększa elastyczność użycia i utrudnia przeciwdziałanie.
Po wizualnym potwierdzeniu celu ukraińska załoga otrzymała zgodę na jego zniszczenie. Przechwycenie zakończyło się sukcesem, a operacja została uznana za pierwsze udokumentowane starcie z systemem "Klin". Dla ukraińskich sił zbrojnych to nie tylko taktyczne zwycięstwo, ale przede wszystkim cenne źródło informacji o rozwoju rosyjskich technologii bezzałogowych.