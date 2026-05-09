Polscy czołgiści z międzynarodowym sukcesem

Sullivan Cup to zawody dla najlepszych załóg czołgów i wozów bojowych organizowane co dwa lata w amerykańskiej bazie Fort Bragg. Uczestnicy konkurują w takich kategoriach jak strzelanie, działania taktyczne czy obsługa i naprawa sprzętu. Zawody te są uznawane za jedne z najtrudniejszych na świecie. Dlatego osiągnięcie żołnierzy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej jest tak prestiżowe.

Polscy czołgiści pokonali topowych pancerniaków z Wielkiej Brytanii i USA m.in. z 1. Dywizji Pancernej czy 1. batalionu 163. regimentu Kawalerii Pancernej. Ustąpili jedynie załodze reprezentującej amerykańską 4. Dywizję Pancerną.

Podium przy drugim podejściu

Warto odnotować, że tegoroczny Sullivan Cup był drugim, w którym udział wzięła 1. Warszawska Brygada Pancerna. Po raz pierwszy w 2024 roku jej żołnierze zajęli 7. miejsce. Taki skok w rywalizacji pokazuje, jak dużo umiejętności i doświadczenia zebrali polscy pancerniacy.

- To wynik, który mówi sam za siebie: wyszkolenie, determinacja, zgranie i zimna krew na najwyższym poziomie. Polscy czołgiści pokazali, że potrafią walczyć o najwyższe cele - i robią to z klasą. Wielkie gratulacje, Panowie! Polska jest dumna - podsumowała na Facebooku 1. Warszawska Brygada Pancerna.

Pierwsza polska jednostka Abramsów

1. Warszawska Brygada Pancerna bazująca w Wesołej pod Warszawą jest pierwszą polską jednostką, która na swoje wyposażenie przyjęła czołgi M1 Abrams. Pierwsze z nich trafiły do Polski jeszcze w 2023. O tym jak przyjęła je załoga możesz przeczytać w specjalnym reportażu Interii GeekWeek z bazy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.

Przypomnijmy, że M1 Abrams to jeden z nowych podstawowych czołgów polskiej armii. W kwietniu 2022 roku ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup za 4,75 mld dolarów czołgów w wersji M1A2 SEPv3 - najnowocześniejszej odmiany tych maszyn na świecie. Obok tego jeszcze w styczniu 2023 roku za około 1,4 mld dolarów (z czego 200 mln pokryła strona amerykańska) zakupiono od USA starsze Abramsy w wersji M1A1 FEP, które miały szybko zastąpić polskie czołgi T-72 i PT-91, przekazane Ukrainie. To właśnie M1A1 FEP były pierwszymi Abramsami, które dotarły w ręce naszych żołnierzy. Obecnie do Polski dostarczono wszystkie czołgi M1A1 FEP, a dostawy M1A2 SEPv3 zakończą się w tym roku.

