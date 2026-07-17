Polscy strzelcy wyborowi rywalizowali na prestiżowych zawodach w Danii

Polscy strzelcy na zawodach Danish International Sniper Competition. Musieli unikać dronów

Podczas Danish International Sniper Competition polscy żołnierze konkurowali nie tylko w zawodach strzeleckich, ale także taktycznych. Uczestnicy w dwuosobowych zespołach sprawdzają nie tylko swoje zdolności do trafiania w oddalony cel, ale także do skrytego działania na polu walki.

Tegoroczna edycja zawodów była naznaczona scenariuszami z wykorzystaniem latających bezzałogowców. Oprócz pokonywania symulowanych wrogów uczestnicy musieli również wykazać się umiejętnościami wykrywania i reagowania na drony. Był to element połączenia rywalizacji ze współczesnymi zagrożeniami na polu walki.

- Na uczestników czekały wymagające zadania taktyczne, sprawdzające precyzję, odporność psychiczną, współpracę zespołową oraz umiejętność działania w dynamicznych warunkach. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym wsparcia bezzałogowych systemów powietrznych, pozwoliło jeszcze lepiej doskonalić współdziałanie na współczesnym polu walki - skomentowało udział Polaków Dowództwo Generalne RSZ.

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Wymiana doświadczeń między żołnierzami

Ważnym elementem Danish International Sniper Competition jest współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Szczególnie że przekrój uczestników jest niezwykle szeroki. W tym roku wśród 32 drużyn byli przedstawiciele 13 państw, głównie sojuszników NATO. Oprócz Polaków i organizujących zawody Duńczyków, udział brali Norwegowie, Szwedzi, Finowie, Holendrzy, Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, Litwini, Łotysze, Estończycy i Irlandczycy.

Zwycięzcą tegorocznej edycji Danish International Sniper Competition została druga drużyna reprezentująca duńską Gwardię Królewską. Najlepszą drużyną zagraniczną byli reprezentanci norweskiej Brygady Zmechanizowanej "Północ".

- Udział w takich zawodach to nie tylko rywalizacja na najwyższym poziomie, ale także cenna wymiana doświadczeń i możliwość doskonalenia współpracy z żołnierzami państw sojuszniczych NATO - podsumowało Dowództwo Generalne RSZ.

Prestiżowe zawody strzelców z całego świata

Danish International Sniper Competition to coroczne zawody wojskowych strzelców wyborowych. Organizowane są przez Siły Zbrojne Danii od 2007 roku, a od 2013 mają status międzynarodowy. Zawody prowadzone są na poligonach Borris i Oksbøl.

Konkurencje zmieniają się na każdej edycji. Zwieńczeniem programu jest "Sniper Race" czyli 11-kilometrowy bieg ze sprzętem na czas, w którym drużyny muszą pokonać sześć różnych tras, wykonując przy tym wyzwania strzeleckie.



