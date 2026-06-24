Polscy żołnierze w końcu dostaną najnowsze Groty. Tysiące sztuk

Kolejne karabinki dla polskiej armii. Jest umowa na nowe Groty

Umowę podpisano w obecności ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz sekretarz stanu w MON - Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Kontrakt opiewa na około 600 mln złotych i zakłada pozyskanie 46 tys. karabinków Grot w latach 2026-2027.

Nowa umowa została podpisana tuż po zakończeniu procesu opracowania nowej wersji broni. Na początku czerwca szef Agencji Uzbrojenia gen. dyw. dr Artur Kuptel zatwierdził dokumentację techniczną karabinka MSBS Grot A3, dając możliwość na wprowadzenie go do polskich sił zbrojnych. Wraz z nową umową do tej pory na potrzeby polskich sił zbrojnych zakontraktowano 296 tys. karabinków Grot.

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Najnowszy MSBS Grot

MSBS (Modułowy System Broni Strzeleckiej) Grot to karabinek produkcji zakładów w Radomiu, które do służby w polskich służbach mundurowych weszły w 2017 roku, początkowo na stan polskich sił zbrojnych. Obecnie znajdują się na wyposażeniu także m.in. funkcjonariusze Straży Granicznej czy Służby Ochrony Państwa. Ponad 10 tys. Grotów zostało przekazanych Ukrainie z polskich zapasów w 2022 roku. To w tym roku także podpisano pierwszą umowę eksportową na Grota wykorzystującego nabój 7,62x39 z Rwandą. Warto dodać, że polskie siły zbrojne wykorzystują swoją specjalną wersję Grotów w kalibrze 7.62x51 jako precyzyjny karabin samopowtarzalny.

Groty na nabój 7.62x51 Serwis X ; @terytorialsi materiał zewnętrzny

Wersja A3 Grota powstała na bazie doświadczeń żołnierzy ze starszymi wersjami tej broni. Kładzie duży nacisk na ergonomię, niezawodność i trwałość. Karabinek posiada skróconą do długości 368 mm/14,5 cala lufę oraz zmienioną obsadą kolby, umożliwiającą montowanie rozwiązań standardu AR-15. Niektóre elementy broni jak komorę gazową z regulatorem, czy obsadę lufy poddano azotowaniu, co pozwoliło na zwiększenie odporności na korozję. Sam karabinek został odchudzony z około 3,65 do 3,4 kilogramów.

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