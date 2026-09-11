Polska armia dostała F-16 w specjalnym malowaniu

Trzeci "kruk". Polscy lotnicy prezentują F-16 ze specjalnym malowaniem

- Dwie dekady służby, tysiące godzin w powietrzu i niezliczone zadania - a dziś historia polskich F-16 zyskuje kolejnego, wyjątkowego Kruka. Niech niebo nad nami będzie jego naturalnym środowiskiem - tak opisuje kolejny myśliwiec w specjalnym malowaniu profil 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. Zdjęcia maszyny wykonali Piotr Łysakowski i kpt. Paweł Krzeszkiewicz.

Specjalne malowanie na kadłubie F-16 przedstawia kruka, symbol 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz stacjonującej w niej 3. Eskadry Lotniczej "Poznań", której samoloty i pilotów powszechnie nazywa się RAV3NS od angielskiego Ravens - kruki. Jest to już trzeci kruk w polskich siłach powietrznych po F-16 o numerach taktycznych 4047 i 4050. Najnowszy kruk o numerze 4046 w swoim malowaniu upamiętnia także 20 lat służby myśliwców F-16 w polskich siłach powietrznych.

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Dlaczego akurat kruk?

Kruk nawiązuje do ważnych tradycji i historii jednostek, które stacjonowały w rejonie Poznania i Wielkopolski oraz ich wkładu w polskie lotnictwo wojskowe. Ten ptak stanowił symbol 131, 132 i 133 Eskadry Myśliwskiej, które w okresie międzywojennym formowały III dywizjon myśliwski w ramach 3. Pułku Lotniczego.

1 września 1939 roku istniały już tylko eskadry 131. i 132. Ich piloci od samego początku wojny brali udział w walkach z Niemcami. Po klęsce kampanii obronnej część pilotów III dywizjonu myśliwskiego uciekła na Zachód, gdzie brała udział m.in. w walkach o Francję i Anglię w 1940 roku.

Polscy piloci z "kruczych" eskadr w Anglii weszli w skład pierwszego sformowanego "polskiego" dywizjonu myśliwskiego - Dywizjonu 302. Ze względu na swoje pochodzenie sam dywizjon nazywali "Poznańskim". Tak jak i w Polsce jako swój symbol utrzymali kruka.

Sam kruk pozostał symbolem lotniczych jednostek myśliwskich związanych z Poznaniem i Wielkopolską po II wojnie światowej. W swoim oznakowaniu wykorzystywał go m.in. 62. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego im. Powstańców Wielkopolskich.

Warto dodać, że kontynuująca tradycję kruka 3. Eskadra Lotnicza regularnie bierze udział w manewrach sił NATO Cobra Warrior, które są przeprowadzane na terenie Wysp Brytyjskich. Zawsze wtedy wysyłany jest F-16 w symbolicznym malowaniu, stanowiący ważne upamiętnienie dla Polaków, którzy w ramach Dywizjonu 302 brali udział w obronie Anglii.



