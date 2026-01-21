W Las Vegas wystartowały największe na świecie targi branży strzeleckiej SHOT Show 2026, które potrwają do 23 stycznia. Odbywają się one w kompleksie Venetian Expo + Caesars Forum. To wydarzenie przyciągnęło ponad 50 tysięcy profesjonalistów z branży, w tym producentów, dystrybutorów i przedstawicieli mediów z całego świata. Wśród wystawców nie brakuje polskich akcentów, a mianowicie pojawiła się radomska Fabryka Broni "Łucznik", która zaprezentowała swój bogaty asortyment, w tym długo oczekiwany przez Amerykanów karabinek MSBS Grot. Uczestnictwo w targach to dla polskiego producenta okazja do wzmocnienia pozycji na rynku amerykańskim i dalszego rozwoju eksportu.

SHOT Show, organizowane przez National Shooting Sports Foundation (NSSF), to nie tylko wystawa, ale także platforma do prezentacji innowacji w dziedzinie broni palnej, amunicji, sprzętu outdoorowego i akcesoriów myśliwskich. W tym roku targi obejmują ponad 800 tysięcy stóp kwadratowych powierzchni wystawienniczej, z udziałem około 2800 wystawców. Dla Fabryki Broni "Łucznik" to kolejne już pojawienie się na tej imprezie. To podkreśla strategiczne znaczenie rynku USA dla polskiego producenta. Firma, będąca częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wykorzystuje targi do nawiązywania kontaktów biznesowych i promocji swoich produktów wśród amerykańskich dystrybutorów oraz użytkowników cywilnych, wojskowych i policyjnych.

Rozwiń

Polska broń podbija Stany Zjednoczone

Na stoisku Fabryki Broni "Łucznik" odwiedzający mogą zapoznać się z szerokim asortymentem, w tym karabinami szturmowymi, pistoletami i akcesoriami. Centralne miejsce zajmuje jednak system MSBS Grot, czyli modularny karabinek zaprojektowany we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. Grot dostępny jest w wersjach dla rynku wojskowego i cywilnego, z naciskiem na ergonomię, modułowość i adaptację do różnych kalibrów, w tym 5.56 mm NATO. Producent podkreśla, że do tej pory dostarczono ponad 100 tysięcy egzemplarzy do polskich sił zbrojnych, co świadczy o niezawodności i popularności tego modelu.

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się wersja Grot Pistol, która niedawno otrzymała certyfikację od Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych (ATF), umożliwiającą sprzedaż na amerykańskim rynku cywilnym. Broń dostępna jest w trzech wariantach długości luf (10,5", 13" i 14,5"). Ta adaptacja spełnia wymogi ustawy Gun Control Act z 1968 roku. Fabryka Broni założyła nawet dedykowany podmiot w USA, by ułatwić dystrybucję karabinku. To krok w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, zwłaszcza że Grot oferuje unikalną modułowość, której brakuje w wielu europejskich platformach dostępnych za oceanem.

Karabinek Grot robi furorę w wielu krajach świata

Amerykańscy entuzjaści broni od lat wyrażają duże zainteresowanie Grotem, co widoczne było na poprzednich edycjach SHOT Show. Odwiedzający często pytali o termin dostępności. Teraz, dzięki ATF i premierze (w tym wersji rifle importowanej przez Arms of America), oczekiwania te mogą zostać spełnione. Dla Fabryki Broni to nie tylko szansa na zwiększenie eksportu, ale także umocnienie pozycji jako innowacyjnego producenta na globalnym rynku. Uczestnictwo w targach dobitnie pokazuje, jak polskie technologie zbrojeniowe zyskują uznanie za granicą, otwierając drzwi do nowych kontraktów i współpracy międzynarodowej.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

"Wydarzenia": "Dron" Słowem Roku 2025 Polsat News