Polski F-35 we Włoszech. To już maszyna numer 18

12 czerwca polskie siły zbrojne oficjalnie przyjęły na swoje wyposażenie pierwsze trzy myśliwce F-35. 28 sierpnia do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku z USA przyleciało pięć kolejnych samolotów, kompletując stan połowy eskadry tych nowoczesnych maszyn bojowych. Teraz wiemy, że w powietrze wzbił się polski F-35 o numerze 18.

Zdjęcie pierwszego lotu polskiego F-35 o numerze 3518 wykonał fotograf prowadzący profil CUBO Photo Milano. Co ciekawe, myśliwiec odbywa loty nad lotniskiem w zakładach montażu końcowego i kontroli we włoskim Cameri. Jest to drugi polski F-35, który został wyprodukowany poza zakładami Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie. Łącznie połowa polskich F-35 powstanie w zakładach w Cameri, obsługiwanych przez firmę Leonardo wraz z producentem F-35 - Lockheed Martin.

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"Husarze" przylatują do Polski

Polska zakupiła 32 myśliwce F-35 wraz z pakietem szkoleniowym i zapasem silników 31 stycznia 2020 roku. Wartość kontraktu wyniosła 4,6 mld dol. netto. W polskich siłach powietrznych F-35 oznaczony został jako "Husarz".

Według oficjalnego harmonogramu dostaw w tym roku w Polsce znajdzie się łącznie 14 myśliwców F-35, które przylatują z amerykańskiej bazy Ebbing Air National Guard w Arkansas, gdzie obecnie szkolą się polscy piloci i technicy. Obok 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku polskie F-35 znajdą się też na wyposażeniu 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

Dostawy wszystkich F-35 do Polski mają zostać zrealizowane do końca 2029 roku. Samoloty te w polskich siłach zbrojnych mają osiągnąć gotowość operacyjną już w 2027 roku.

Najnowocześniejszy samolot bojowy

F-35 Lightning II to samolot wielozadaniowy 5. generacji, opracowany w technologii twardego stealth. Dzięki temu ma znacznie mniejszą aktywną powierzchnię odbicia radarowego. To sprawia, że trudniej wykryć i namierzyć ten samolot, co pozwala mu łatwiej latać nawet w miejscach z dużym nasyceniem wrogiej obrony przeciwlotniczej.

Dzięki naszpikowaniu elektronicznymi sensorami F-35 może działać jako samolot wczesnego ostrzegania i zwiadu, przesyłając informacje do jednostek na lądzie, morzu i w powietrzu w ramach spięcia systemów. Podczas swojej misji pilot F-35 może więc szybciej wykryć niezidentyfikowany samolot nad Bałtykiem i przekazać o nim dane swojemu otoczeniu.

Polska zakupiła F-35A, czyli standardowy model myśliwca wykorzystywany do startów z konwencjonalnych pasów startowych. Co jednak ważne, nasze siły powietrzne otrzymają F-35 w najnowszej modernizacji Block 4. Bazuje na nowym oprogramowaniu TR-3 (Technical Refresh 3), które wprowadza do F-35 nowe wyświetlacze, większą pamięć komputera i moc obliczeniową oraz umożliwia integrację z nowymi systemami uzbrojenia.