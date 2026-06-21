F-35 numer 14 już w locie. To ostatni, który w tym roku trafi do Polski

12 czerwca polskie siły zbrojne oficjalnie przyjęły na swoje wyposażenie pierwsze trzy myśliwce F-35. Proces ich dostaw dopiero się rozpoczyna i w tym roku do naszego kraju dostarczonych zostanie jeszcze 11 sztuk. Teraz wiemy, że ostatni tegoroczny F-35 dla Polski już wzbił się w powietrze.

Nagranie i zdjęcia z pierwszego lotu polskiego F-35 o numerze 3514 wykonał spotter i fotograf o pseudonimie Lone Star Creative. Myśliwiec odbywa loty nad lotniskiem w Forth Worth w ramach testów producenta - firmy Lockheed Martin.

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Testy najnowocześniejszego myśliwca

Lockheed Martin wykonuje każdorazowo loty testowe nowych samolotów F-35. O tym, co dokładnie testuje się podczas takich lotów możesz przeczytać w naszym wywiadzie z pilotem doświadczalnym Lockheed Martin - Scottem "Sharkiem" McLarenem.

Warto podkreślić, że jeszcze po tym jak F-35 zostanie przekazany polskim żołnierzom, ci wykonają specjalne testy odbiorcze. Taki proces ma zapewnić, że nowa maszyna spełnia wszelkie wymogi, zanim trafi do służby.

Silne uderzenie, szybki przesył informacji możliwość działania na tyłach wroga. Oto co potrafi F-35

F-35 Lightning II to samolot wielozadaniowy 5. generacji, opracowany w technologii twardego stealth. Dzięki temu ma znacznie mniejszą aktywną powierzchnię odbicia radarowego. To sprawia, że ciężej wykryć i namierzyć ten samolot, co pozwala mu łatwiej latać nawet w miejscach z dużym nasyceniem wrogiej obrony przeciwlotniczej.

Dzięki naszpikowaniu elektronicznymi sensorami F-35 może działać jako samolot wczesnego ostrzegania i zwiadu, przesyłając informacje do jednostek na lądzie, morzu i w powietrzu w ramach spięcia systemów. Podczas swojej misji pilot F-35 może więc szybciej wykryć np. rosyjski bombowiec nad Bałtykiem i przekazać o nim dane swojemu otoczeniu.

Polska zakupiła F-35A, czyli standardowy model myśliwca wykorzystywany do startów z konwencjonalnych pasów startowych. Co jednak ważne nasze siły powietrzne otrzymają F-35 w najnowszej modernizacji Block 4. Bazuje na nowym oprogramowaniu TR-3 (Technical Refresh 3), która wprowadza do F-35 nowe wyświetlacze oraz większą pamięć komputera i moc obliczeniową, oraz umożliwia integracje z nowymi systemami uzbrojenia.

F-35 Husarz w Łasku. Polskie myśliwce zbudowano w najnowszej wersji Block 4. Marcin Jabłoński archiwum prywatne

Zaczyna się wdrożenie nowych myśliwców

Polska zakupiła 32 myśliwce F-35 wraz z pakietem szkoleniowym i zapasem silników 31 stycznia 2020 roku. Kosztowało nas to 4,6 mld dolarów netto. W polskich siłach powietrznych F-35 oznaczony został jako "Husarz".

Dostawy wszystkich F-35 do Polski mają zostać zrealizowane do końca 2029 roku. Samoloty te w polskich siłach zbrojnych mają osiągnąć gotowość operacyjną już w następnym roku, o czym mówił w Interii GeekWeek dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Norbert Chojnacki.

Polskie F-35 rozlokowane w dwóch miejscach

Polski F-35 o numerze 14 po testach w Forth Worth trafi do bazy Ebbing Air National Guard w Arkansas, gdzie znajduje się reszta myśliwców, które jeszcze nie przyleciały do naszego kraju. Polscy piloci i technicy przechodzą tam szkolenie. Na jesieni szkolenie żołnierzy na F-35 ma rozpocząć się już w Polsce.

Obecnie trzy F-35 stacjonują w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku i wchodzą na wyposażenie 11. Eskadry Lotnictwa Taktycznego. Obok tej jednostki polskie F-35 będą także stacjonować w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

Rewolucja dla całej armii. MON chce kolejnych 32 F-35 dla Polski

Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało, że wojsko chce pozyskać kolejnych 32 myśliwców F-35. W połowie czerwca takie plany potwierdził w Radiu Zet wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Podkreślił, że pozyskanie kolejnych F-35 jest zapisane w dokumentach strategicznych i ma wydarzyć się do 2039 roku.

Podniesienie liczby F-35 w polskiej armii do 64 sztuk oznaczałoby już prawdziwą generacyjną zmianę. Zdolności samolotów dałyby możliwości na stworzenie dużego wyzwania dla wrogich sił powietrznych, także w obliczu starcia z najgroźniejszymi myśliwcami potencjalnego przeciwnika. Niemniej należy pamiętać, że same F-35 nie zostaną wykorzystane w pełni, jeśli w ślad za nimi nie pojawią się mnożniki siły w polskich siłach powietrznych, jak latające tankowce czy nowoczesne samoloty rozpoznania AWACS.

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