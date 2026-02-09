Broń z Polski podbija świat. PGZ na World Defense Show

Polska Grupa Zbrojeniowa na targach World Defense Show w Rijadzie prezentuje swoje wyroby, tworzone przez firmy Mesko, Pit-Radwar, Maskpol, Huta Stalowa Wola, Belma, Rosomak i ZM Tarnów. Oferuje swoje największe projekty dla klientów z całego świata, budując znaczenie Polski na globalnym rynku zbrojeniowym. Na materiałach PGZ możemy zobaczyć kilka ciekawych rzeczy, które mają stanowić najbardziej obiecujące projekty zbrojeniowe dla całego świata.

Ciężki Ratel

Jednym z najbardziej rzucających się w oczy eksponatów na stoisku PGZ jest model wozu piechoty Ratel w skali 1:4. To projekt Huty Stalowa Wola w ramach programu Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty, który ma być większym i masywniejszym uzupełnieniem dla Borsuka. Obecnie trwają prace nad stworzeniem funkcjonalnego prototypu Ratela

Gdy BWP Borsuk ma szczycić się zdolnością pływania i bardzo dobrą ochroną na poziomie 5 normy STANAG 4569 (ochrona przed trafieniem pocisku kalibru 25x137 mm z odległości 500 metrów), Ratel ma wynieść bezpieczeństwo na jeszcze wyższy poziom. Mowa już o ochronie osiągającej poziom 6 normy STANAG 4569 tj. mogącą wytrzymać trafienie groźniejszego pocisku kalibru 30x173 mm z odległości 500 metrów. De facto, jeśli taki poziom ochrony będzie na bokach Ratela, będzie on lepiej chroniony niż niektóre rosyjskie czołgi. Co jednak równie ważne, wóz ma mieć jeszcze lepszą ochronę przeciwminową niż Borsuk.

Ratela ma być uzbrojony w autonomiczny system wieżowy ZSSW-30 z automatyczną armatą kalibru 30mm Northrop Grumman ATK Mk 44/S Bushmaster II, karabin maszynowy kalibru 7,62mm ZM Tarnów UKM-2000C oraz dwie wyrzutnie kierowanych pocisków przeciwpancernych LR Spike.

Miotacze min i Baobab-K

Największym eksponatem na stoisku PGZ są systemy minowania narzutowego, umieszczone na platformie ciężarówki. Te systemy są produkowane przez Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma. Przeznaczone są do miotania przeciwpancernych min narzutowych MN-123.

Systemy minowania narzutowego Belmy mogą zostać umieszczone w czterech lub sześciu wyrzutniach w zależności od platformy. Każda z takich wyrzutni może pomieścić do 100 min, czyli maksymalnie 600 na jeden wóz. Wszystkie z nich mogą zostać rozmieszczone w ciągu 20 minut w dwóch pasach na szerokość od 60 do 18 metrów i długość 1800 metrów.

Na stoisku PGZ systemy minowania narzutowego zostały postawione na platformie wozu Tatra 6x6, która ma pokazać eksportowe możliwości do zintegrowania z różnymi pojazdami. Polska wersja, zamówiona przez naszą armię w 2024 roku integruje wyrzutnie min z wozami Jelcza 8x8.

Piorun i Jack

Wielką uwagę na stoisku PGZ przyciągają wyroby firmy Mesko: Piorun oraz Jack-S. Pierwszy to dobrze znany zestaw ręcznej wyrzutni i pocisku przeciwlotniczego, który zdobył już uznanie na całym świecie. Drugi to specjalna wersja eksportowa nowego pocisku przeciwpancernego Pirat.

PPZR Piorun to głęboka modyfikacja wcześniejszych systemów PPZR Grom, opracowanych w latach 90. Może atakować cele powietrzne na dystansie 6,5 kilometrów i pułapie 4. Co jednak ciekawe, system naprowadzania może wykryć i namierzyć cel jeszcze poza zasięgiem rakiety, co pozwala ją wystrzelić wcześniej, przy obliczeniu, że cel wleci w promień rażenia. PPZR Piorun wykorzystuje naprowadzanie na podczerwień z odpowiednią technologią pozwalającą ominąć zakłócenia i środki obronne jak flary.

Jack-S to wersja eksportowa projektu Pocisk Przeciwpancerny Kierowany Pirat. Wykorzystuje samonaprowadzanie półaktywne na cel podświetlony laserowo przez specjalny podświetlacz LPC-1. Pirat ma być lekkim i tanim rozwiązaniem, mogącym razić cele na odległość do 2500 m i osiągać przebijalność pancerza równą 500 mm stali. Co także ważne Pirat dalej ma być rozwijany z możliwością top-attack. PPK Pirat przez lata był testowany na poligonach, a nawet znalazł się na wyposażeniu żołnierzy 12. Brygady Zmechanizowanej podczas ćwiczeń "Złamana Akcja" w czerwcu 2024 roku, jednak do tej pory nie doczekał się zamówienia dla polskiego wojska.

