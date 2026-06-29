W końcu jest umowa na nowe okręty podwodne dla Polski. Takie mamy dostać pierwsi na świecie

Podpisana dziś umowa pomiędzy Polską a Szwecją zakłada pozyskanie trzech okrętów podwodnych A26 Blekinge, których dostawy mają trwać etapowo w latach 2031-2038. Wartość kontraktu opiewa na 47 mld koron, czyli około 20 mld złotych. Tym samym kończy się prawie 30-letnia saga próby zakupu nowych okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej RP. Teraz zaczyna się etap pozyskania i wdrożenia nowych jednostek, które mają zastąpić wysłużony i przestarzały okręt ORP Orzeł, którego trapią liczne problemy.

Projekt okrętu klasy A26 Blekinge przedstawiany jest jako okręt idealnie skonstruowany do operowania w środowisku akwenu zamkniętego, takiego jak Bałtyk. Szwedzi tworzą go na bazie własnych doświadczeń z wcześniejszymi okrętami podwodnymi własnego projektu. Tworzą, bo tak naprawdę to okręt, który jeszcze nie powstał. I wedle deklaracji z umowy, to Polska a nie Szwecja będzie jego pierwszym użytkownikiem. Tłumaczymy więc co właściwie kupiliśmy dla naszych marynarzy.

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Uzbrojenie okrętu A26 Blekinge

A26 posiada cztery wyrzutnie kalibru 553 mm, z których mogą być wystrzeliwane torpedy oraz pociski manewrujące np. NSM. Do tego okręt może zostać doposażony w wyrzutnie lekkich torped kalibru 400 mm.

Wielkim atutem A26 jest system śluzy dziobowej Multi-Mission Portal (MMP), umieszczony centralnie pomiędzy aparatami torpedowymi. To swoisty punkt, z którego wypuszczane mogą być mniejsze systemy bezzałogowe czy nawet drużyny płetwonurków. Może to dawać nowe możliwości operacji na morzu.

Wizualizacja operacji nurków przy śluzie Multi-Mission Portal na A26 Blekinge. Saab AB materiał zewnętrzny

Okręt do chowania się na Bałtyku

A26 jest chwalony za stawianie na specjalne technologie, mające zmniejszyć jego sygnatury, pozwalając mu operować na płytkich wodach Bałtyku. Okręt ten opracowany jest w technologii GHOST (Genuine Holistic Stealth). Jego celem jest m.in. zmniejszenie pola akustycznego, generowane przez dźwięk pracy całego okrętu. Składają się na nie np. powłoka dźwiękochłonna czy wygłuszenie wnętrza. Ma to zmniejszyć namierzenie przez stacje hydroakustyczne.

Dodatkowo A26 ma zastosowane specjalne powłoki kompozytowe, które mają znacząco zmniejszyć jego sygnaturę magnetyczną. Niemniej warto pamiętać, że jest to okręt nadal zbudowany ze stali magnetycznej. Dzięki temu jest trwalszy i tańszy w produkcji od okrętów z nowatorską technologią stali niemagnetycznej. Niemniej przez to jest od nich łatwiejszy w wykryciu w spektrum magnetycznym nawet po zastosowaniu specjalnych technologii.

Silniki Stirlinga A26

A26 będą korzystać z napędu dieslowsko-elektrycznego AIP, czyli niezależnego od powietrza atmosferycznego, opartego o tzw. trzy silniki Stirlinga. Ten silnik na okręcie generuje energię mechaniczną z ciepła, które by funkcjonować, nie potrzebują dostępu do atmosferycznego powietrza. To właśnie zapewnia zdolność operowania pod wodą. Napęd silnikiem Stirlinga ma być łatwy w eksploatacji w porównaniu do ogniw paliwowych na okrętach z napędem konwencjonalnym.

Niemniej silnik Stirlinga zapewnia małą prędkość pod wodą i daje mniejszą konwersję energii co może się przekładać na krótsze operowanie bez wynurzenia. Ponadto krytycy tego rozwiązania zauważają, że silniki Stirlinga są już raczej technologią na wymarciu w okrętach podwodnych. Z tego rozwiązania na swoich okrętach klasy Sōryū rezygnują Japończycy, którzy chcą bazować już tylko na ogniwach.

Czy polscy marynarze będą musieli czekać na okręty A26?

Bodaj największym problemem, jaki może wystąpić przy okrętach A26 dla Polski są terminy dostaw. Wynika to niejako z faktu, że Saab Kockums wciąż jest w fazie odnawiania swoich zdolności produkcyjnych. Tu należy przytoczyć kwestię okrętów A26 dla Szwecji, jedynego drugiego użytkownika, który jeszcze nie dostał tych platform.

Kockums jeszcze na początku XXI wieku było samodzielną stocznią. Jednak w 2005 roku przejęła ją konkurencyjna grupa ThyssenKrupp z Niemiec. W lutym 2010 roku FMV (szwedzka administracja materiałów obronnych) podpisała umowę na dostawę okrętów podwodnych nowej generacji - projekt który stał się ostatecznie A26. Jednak w 2014 roku w wyniku braku porozumienia pomiędzy rządem Szwecji a ThyssenKrupp kontrakt został anulowany, a sami Szwedzi dokonali akcji przechwytu wszystkich materiałów i wyposażenia dotyczącego nowego okrętu. Po tym stocznię Kockums przejął Saab.

W marcu 2015 roku szwedzki rząd reaktywował zamówienie już u Saab Kockums na dwa okręty A26. Początkowo nowe okręty miały zostać dostarczone do końca 2022 roku. Jednak problemy, jakie wynikły z okresu przestoju produkcji w stoczni sprawiły, że rozwój A26 znacząco się przedłużył. Do dziś Saab Kockums nie dostarczył żadnego z okrętów A26 do marynarki wojennej Szwecji, a nowe terminy są przewidziane na kolejno 2031 i 2033 rok - 16 i 18 lat po podpisaniu kontraktu.

Stąd zaskakująco brzmią deklaracje z umowy, że akurat dostawa pierwszego A26 dla Polski ma rozpocząć się w 2031 roku i skończyć w 2032 roku. Nie ma podanych szczegółów umowy, ale taki termin przy poprzednich problemach dostaw może sugerować, że Polska dostanie okręty, które wcześniej były budowane dla Szwecji. Stąd stwierdzenie, że Polska będzie miała okręty podwodne, których nie ma nikt inny na świecie, oznacza tak naprawdę, że dostajemy okręty, które za długo spędzają w produkcji.

Szwedzi muszą czekać aż 16 lat na swój pierwszy okręt A26, a Polska ma dostać już go po 6 latach. Saab materiał zewnętrzny

Czarne scenariusze hipotetyczne w obliczu realnej utraty zdolności

Fakt bycia pierwszym użytkownikiem A26 wcale też nie musi oznacza zbytniego prestiżu, a może zwiastować problemy. De facto otrzymujemy konstrukcję obiecującą i potrzebną naszej marynarce, ale przy tym dość niepewną. Stąd w przestrzeni publicznej pojawiają się opinie, że Polska może robić dla Szwedów za "królika doświadczalnego", który obsługując A26 wykaże jego faktyczne zalety, problemy i bolączki. A biorąc pod uwagę, że to platforma, która dopiero wchodzi do służby, na pewno wyjdą tzw. problemy wieku dziecięcego.

Istnieje nawet prawdopodobieństwo, że cała flota A26 na świecie ograniczy się do kilku sztuk. Jeśli jego konstrukcja będzie bardzo problematyczna, to Szwedzi mogą zrezygnować z pozyskiwania nowych jednostek i skupić się na rozwoju zupełnie innej klasy okrętów - A30 - które mają być uzupełnieniem dla A26. Niemniej są to hipotetyczne scenariusze, przy których warto pamiętać, że nie powinny przyćmiewać faktu, iż alternatywą do dzisiejszego zakupu A26 byłoby dalsze operowanie przez polskich marynarzy przestarzałym okrętem podwodnym.

Drugą stroną medalu są także inne aspekty wyboru szwedzkich okrętów podwodnych. Jak deklarował polski rząd, zakup A26 przez Polskę ma być powiązany z zakupem okrętu programu Ratownik przez Szwecję. Właśnie przy podpisaniu umowy na A26 podpisano też porozumienie ustanawiające ramy prawne i organizacyjne takiego zakupu. Niemniej jeszcze czekać trzeba na faktyczną umowę wykonawczą, która może wydawać się dodatkiem do kontraktu, gdzie Polska zapłaci 20 mld złotych. De facto największe korzyści z podpisania umowy na A26 mogą mieć wymiar polityczny, zacieśniające współpracę Warszawy z nowym państwem NATO.