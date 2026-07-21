Wojsko Polskie poszukuje dronów, które będą niszczyć inne bezzałogowce. Ukraińcy już komentują

17 lipca Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia ogłosił nabór do przeprowadzenia testów na bezzałogowe platformy powietrzne do zwalczania celów latających. Zgłoszenia swoich projektów do końca lipca mogą przesyłać różne firmy, które spełnią określone wymogi.

Spodziewane testy zapowiadają, że polska armia realnie poszukuje nowych środków do niszczenia dronów. Sam nabór nie precyzuje, jakie bezzagłowce powietrzne miałyby być zwalczane przez testowane systemy. Niemniej zakres wymogów wskazuje na lekkie rozwiązanie, które mogłoby być dobrym uzbrojeniem nawet dla pojedynczego żołnierza.

Ogłoszenie naboru do testów bezzałogowych systemów do przechwytywania dronów wzbudził duże zainteresowanie komentatorów z ukraińskiego portalu branżowego Defense Express. Portal również zauważa, że dość szerokie wymagania dają możliwość zakwalifikowania się wielu oferentom. Według Ukraińców do polskiego naboru mogą zgłaszać się producenci państw NATO i UE, którzy rozwinęli zdolności antydronowe, według nich "w dużej mierze dzięki Ukrainie".

Po pomyślnej integracji tej broni z systemem obrony powietrznej Sił Zbrojnych coraz więcej zachodnich firm – od młodych startupów po gigantów zbrojeniowych – zaczęło zwracać uwagę na drony przechwytujące

Polska armia już ma drony do niszczenia dronów

Defense Express zwraca uwagę też na fakt, że polska armia już implementuje drony do przechwytywania bezzałogowców - systemy Merops. Znajduje się także na wyposażeniu Wojska Polskiego w ramach tworzonej ściany antydronowej SAN. System ten został pozyskany już w listopadzie 2025 roku, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek. Stanowi uzbrojenie zwykłego żołnierza, które może być szybko rozstawione na polu walki i wykorzystane w ramach mobilnej obrony przed masami dronów, które mają zaatakować polską infrastrukturę.

System Merops (Multispectral Extended Range Optical Sigh) został opracowany w ramach wspieranej przez Stany Zjednoczone inicjatywy Project Eagle, w której uczestniczy firma Swift Beat, która w lipcu 2025 podpisała specjalną umowę z ministerstwem obrony Ukrainy na współpracę w rozwoju tanich dronów. Sama konstrukcja Merops opiera się na bezzałogowcach Surveyor, które pełnią funkcję powietrznych dronów przechwytujących i są w stanie zniszczyć wrogie bezzałogowe statki powietrzne w trakcie lotu. Każdy systemu Merops obejmuje stanowisko dowodzenia, platformy startowe oraz flotę dronów typu Surveyor. Mogą działać autonomicznie lub być sterowane zdalnie i są wyposażone w czujniki pokładowe służące do śledzenia celów. Każdy dron może osiągnąć prędkość do 280 km\h.

Merops podczas testów w Polsce Wojtek Radwański AFP

Defense Express podkreśla jednak, że nawet gdy my posiadamy już przynajmniej jeden system to "logiczne jest jednak, że kraj chce przetestować różne opcje i wybrać najlepsze rozwiązania dostępne obecnie na rynku". Gdy Merops może być dobry na zwalczanie np. bezzałogowców klasy Shahed lub innych rozwiązań o podobnych rozmiarach, nowo wybrane konstrukcje mogłyby nadawać się bardziej do niszczenia mniejszych quadrokopterów.