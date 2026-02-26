BWP Borsuk w rękach żołnierzy już po bojowym strzelaniu

Na początku grudnia do Wojska Polskiego, konkretniej 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, trafiły pierwsze BWP Borsuk. Zakończyło to sagę ponad 12 lat prac nad polską maszyną, która ma zrewolucjonizować armię. Dziś Borsuki stały się pełnoprawnym wyposażeniem polskiego żołnierza.

15. Giżycka Brygada Zmechanizowanej pochwaliła się przekroczeniem kolejnego kamienia milowego wozów Borsuk. Na jednym z poligonów odbyło się ich pierwsze bojowe strzelanie w Wojsku Polskim. Pokazuje to, że integracja nowej broni idzie zgodnie z planem.

Rewolucja wojskowa

Pierwsze bojowe strzelanie Borsuków to wydarzenie istotne jednakowo pod kątem rewolucji polskich wojsk zmechanizowanych oraz osiągnięć polskiego przemysłu. Borsuk zastępuje przestarzałe poradzieckie BWP-1, które służą w polskiej armii od ponad 50 lat. Nowy wóz to więc ogromny przeskok dla naszych oddziałów zmechanizowanych, które są de facto fundamentem Wojska Polskiego.

Od momentu ogłoszenia prac nad Borsukiem do wprowadzenia go do armii, żołnierze musieli czekać ponad 12 lat. Polski przemysł państwowy i prywatny pod wodzą zakładów Huta Stalowa Wola spotkał się z licznymi problemami i często niezrozumiałymi decyzjami. Sam program rozwoju krajowego wozu bojowego Borsuk został prawie pogrzebany na rzecz zagranicznych konstrukcji, co opisywaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Światowy sukces

Borsuk przetrwał i pomimo licznych trudności, polskim inżynierom udało się stworzyć najlepszą konstrukcję w swojej klasie. BWP Borsuk to na obecnym rynku wręcz jedyny bojowy wóz piechoty, który łączy w sobie bardzo silną ochronę ze zdolnościami pływania. Na przodzie osiąga on ochronę poziomu piątej normy STANAG 4569, mogąc wytrzymać ostrzał z armaty kalibru 25 mm z odległości 500 metrów.

Jednym z najważniejszych elementów Borsuka jest Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW-30. Jego uzbrojenie stanowi armata automatyczna Mk44S Bushmaster i dwie wyrzutnie kierowanych pocisków Spike-LR/LR2. Posiada też system ochrony "soft-kill" Obra-3, który wykrywa wiązki laserowe naprowadzające np. wrogiego pocisku przeciwpancernego i stawia zasłonę dymną w momencie zagrożenia.

BWP Borsuk posiada trzyosobową załogę i może przewozić drużynę sześciu żołnierzu Staff Sgt. Matthew Foster Wikimedia Commons

Nowe Borsuki z SAFE?

Pierwsze Borsuki trafiły do Wojska Polskiego na bazie umowy z 27 marca 2025 roku, opiewającej na 111 wozów. Jednak potrzeby armii zakładają posiadanie przynajmniej 1000 Borsuków wraz z około 350 wozami specjalistycznymi, które mają im towarzyszyć w linii. Dlatego potrzebne są kolejne zamówienia.

W ostatnim tygodniu w mediach pojawiły się informacje, że Agencja Uzbrojenia szykuje nową umowę na 146 Borsuków. Co więcej, mogłyby zostać sfinansowane z funduszy programu SAFE. Pozwoliłoby to zapełnić dodatkowe potrzeby naszej armii. SAFE może także wspomóc rozbudowę zdolności produkcyjnych Borsuka. Dzięki temu szybciej będzie można pozyskać nowe wozy w przyszłości.

