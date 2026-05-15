BWP Borsuk już po pierwszej przeprawie wodnej

Na początku grudnia do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej trafiły BWP Borsuk, pierwsze w polskiej armii. Zakończyło to sagę ponad 12 lat prac nad polską maszyną, która ma zrewolucjonizować armię. Dziś Borsuki stały się pełnoprawnym wyposażeniem polskiego żołnierza.

Teraz Borsuki z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej osiągnęły ważny kamień milowy. Podczas ćwiczeń na poligonie w Orzyszu po raz pierwszy przeprawiły się przez jezioro. To istotne osiągnięcie, bo zdolności pływania to jedna z cech wyróżniających Borsuki na tle wszystkich wozów bojowych na świecie.

Sukces giżyckich Borsuków pochwalił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Borsuk zwiększa mobilność żołnierzy i daje przewagę na współczesnym polu walki. To właśnie w taki sprzęt inwestujemy dla bezpieczeństwa Polski

Rozwiń

Rewolucyjny wóz polskiej armii, który mógł nie powstać

Pierwsza przeprawa wodna Borsuków to wydarzenie istotne jednakowo pod kątem rewolucji polskich wojsk zmechanizowanych oraz osiągnięć polskiego przemysłu. Borsuk zastępuje przestarzałe poradzieckie BWP-1, które służą w polskiej armii od ponad 50 lat. Nowy wóz to ogromny przeskok dla naszych oddziałów zmechanizowanych, które są fundamentem Wojska Polskiego.

Od momentu ogłoszenia prac nad Borsukiem do wprowadzenia go do armii, żołnierze musieli czekać ponad 12 lat. Polski przemysł państwowy i prywatny pod wodzą zakładów Huta Stalowa Wola spotkał się z licznymi problemami i często niezrozumiałymi decyzjami. Sam program rozwoju krajowego wozu bojowego Borsuk został prawie pogrzebany na rzecz zagranicznych konstrukcji, co opisywaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Jedyny na świecie

BWP Borsuk to na dzisiejszym rynku jedyny bojowy wóz piechoty, który łączy w sobie bardzo silną ochronę ze zdolnościami pływania bez modyfikacji. Na przodzie osiąga ochronę poziomu piątej normy STANAG 4569, mogąc wytrzymać ostrzał z armaty kalibru 25 mm z odległości 500 metrów.

Jednym z najważniejszych elementów Borsuka jest Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW-30. Jego uzbrojenie stanowi armata automatyczna Mk44S Bushmaster i dwie wyrzutnie kierowanych pocisków Spike-LR/LR2. Posiada też system ochrony "soft-kill" Obra-3, który wykrywa naprowadzające wiązki laserowe np. wrogiego pocisku przeciwpancernego i stawia zasłonę dymną w momencie zagrożenia.

Kolejne Borsuki z SAFE

Pierwsze Borsuki trafiły do Wojska Polskiego na bazie umowy z 27 marca 2025 roku, opiewającej na 111 wozów. Jednak potrzeby armii zakładają przynajmniej 1000 Borsuków wraz z około 350 wozami specjalistycznymi, które mają im towarzyszyć w linii.

Obecnie Agencja Uzbrojenia negocjuje umowę na 146 Borsuków, która ma zostać sfinansowana z funduszy programu SAFE. Aby to się spełniło, umowa musiałaby zostać podpisana do końca maja, ze względu na termin finansowania z SAFE umów zawieranych tylko przez jedno państwo.

"Wydarzenia": Wirtualna przewodniczka oprowadza po muzeum w Łodzi Polsat News