Polska chce laserów antydronowych nie z zagranicy a od własnego przemysłu

Projekt ASBL będzie realizowany przez konsorcjum, na czele którego stanie Wojskowa Akademia Techniczna, we współpracy ze spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej m.in. PIT-Radwar. Dofinansowanie projektu o wysokości 33 070 623 złote przyznano w ramach kolejnej transzy programu Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa PERUN.

Program PERUN to dofinansowanie na ten moment 29 projektów z zakresu obronności państwa o wartości 753 mln złotych ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wspiera rozwój przełomowych technologii wzmacniających bezpieczeństwo państwa i zdolności obronne Sił Zbrojnych RP.

2026 rokiem poszukiwań laserów dla polskiej armii

ASBL ma skupić się na stworzeniu systemu broni laserowej do ochrony obiektów wojskowych oraz infrastruktury krytycznej. W jego ramach ma powstać system wykorzystujący wiązkę laserową do szybkiego unieszkodliwiania bezzałogowców. Ma stanowić uzupełnienie dla broni używającej klasyczną amunicję.

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Na ogólnej konferencji z podpisywania umów nie zdradzono szczegółów projektu oraz tego, w jakim czasie ma zostać opracowany, jakie ma zakładane parametry oraz przeciw jakiemu rodzaju bezzałogowcom ma działać. Niemniej wpasowuje się w ogólną koncepcję pozyskania lasera dla polskiej armii, która ruszyła w tym roku, po raz kolejny po kilku latach. W marcu Agencja Uzbrojenia opublikowała dokument o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w sprawie możliwego zakupu dwóch rodzajów Laserowych Systemów Broni Skierowanej Energii (LSBSE). Pierwszy ma zapewnić rażenie celów na odległość do jednego, a drugi do trzech kilometrów.

Dlaczego laser może być bronią przyszłości?

Laser bojowy jest dziś jednym z rodzajów broni, który otrzymuje ogromną uwagę na całym świecie, ze względu na potencjalne przełożenie na współczesnym polu walki. Jedną z jej głównych zalet a jest cena. Sumarycznie koszty energii i jej zabezpieczenie mogą być jednostkowo tańsze niż niszczone obiekty. Warto podkreślić, że mówiąc o wysokoenergetycznej broni laserowej, chodzi przede wszystkim o skupione i silne wiązki, które są w stanie spalać materiał. Niemniej laser o mniejszej energii wykorzystywany bojowo może posłużyć np. do oślepiania optyki.

Dziś systemy broni laserowej są rozwijane m.in. przez USA, Wielką Brytanię, Chiny, Rosję, Niemcy czy Ukrainę. Dołączenie Polski do tego wyścigu jest jak najbardziej pożądane, a co najważniejsze, opracowanie takiego systemu przez krajowy przemysł i naukę jest bardzo potrzebnym działaniem. Mowa tu nie tylko o rozwiązaniu, które ma dużą przyszłość, ale może zapewnić utrzymanie rozwoju i korzyści gospodarczych we własnym podwórku.



