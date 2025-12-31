Agencja Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej podpisała umowę z Hutą Stalowa Wola S.A., należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, na dostawę gąsienicowych transporterów minowania narzutowego Baobab-G. Wartość kontraktu wynosi około 1 miliarda złotych. Umowa obejmuje nie tylko same pojazdy, ale także kompleksowe zabezpieczenie logistyczne, a mianowicie dostawy części zamiennych, szkolenia dla operatorów i personelu obsługowego oraz symulator do ćwiczeń.

Z ujawnionych informacji wynika, że pierwsze wozy Baobab-G mają trafić na wyposażenie Wojska Polskiego począwszy od 2029 roku. Decyzja o pozyskaniu wersji gąsienicowej wynika z potrzeby uzupełnienia wcześniej zamówionej kołowej wersji systemu, zapewniając tym samym pełną kompatybilność z różnymi rodzajami jednostek.

Wrogowie Polski będą masowo pacyfikowani minami

MON tłumaczy, że program Baobab ma na celu nowoczesne zastąpienie przestarzałych systemów minowania narzutowego w polskich siłach zbrojnych. W 2023 roku podpisano kontrakt na 24 kołowe pojazdy Baobab-K, zbudowane na podwoziu ciężarówki Jelcz 8x8. Ich dostawy zaplanowano na lata 2026-2028.

Baobab-K wyposażony jest w sześć miotaczy, umożliwiających szybkie rozstawienie do 600 min przeciwpancernych MN-123 i utworzenie pola minowego o długości nawet 1800 metrów w czasie poniżej 30 minut. Wersja kołowa sprawdza się doskonale w jednostkach zmechanizowanych, jednak w trudnym terenie i w ciężkich brygadach pancernych wymagane jest podwozie gąsienicowe o większej mobilności i zdolności pokonywania przeszkód. Stąd decyzja o rozwoju i pozyskaniu Baobab-G, który zastąpi nieliczne, wysłużone transportery Kroton na podwoziu MT-LB z początku XXI wieku.

Potężny Baobab-G zniszczy wroga już na granicy

Najważniejszą innowacją w Baobab-G jest wykorzystanie sprawdzonego podwozia gąsienicowego z armatohaubicy samobieżnej Krab, produkowanej również przez Hutę Stalowa Wola. Dzięki temu pojazd uzyska wysoką mobilność taktyczną, identyczną jak w przypadku podstawowych jednostek pancernych i zmechanizowanych. Co najciekawsze, unifikacja podwozia znacząco obniży koszty eksploatacji i ułatwi szkolenie oraz logistykę w ramach całej floty pojazdów gąsienicowych. System minowania pozostaje w pełni zautomatyzowany. Pojazd przenosi sześć miotaczy, a miny przeciwpancerne mogą być programowane na samolikwidację po określonym czasie, co minimalizuje ryzyko dla własnych wojsk po zakończeniu działań bojowych.

Eksperci militarni podali, że podpisanie umowy na Baobab-G to kolejny ważny etap modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Współczesne pola walki, w tym najbardziej wojna u naszego wschodniego sąsiada, pokazują, jak istotną rolę odgrywają zapory minowe w powstrzymywaniu natarcia sił zmechanizowanych i pancernych przeciwnika. Posiadanie dwóch komplementarnych wariantów systemu, a dokładnie kołowego i gąsienicowego, pozwoli polskim jednostkom na elastyczne i skuteczne stosowanie minowania narzutowego w różnych warunkach terenowych i operacyjnych.

Kontrakt potwierdza również rosnące znaczenie polskiego przemysłu obronnego. Huta Stalowa Wola, we współpracy z innymi krajowymi przedsiębiorstwami (m.in. Bydgoskimi Zakładami Elektromechanicznymi Belma, producentem min), dostarcza w pełni rodzime, nowoczesne rozwiązanie. To kolejne miliardowe zamówienie dla HSW w ostatnim okresie, co świadczy o dynamicznym tempie przezbrajania polskiej armii.

