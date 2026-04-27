Kim Dzong Un oglądał polski czołg. To prezent od Rosjan

Do sieci trafiły zdjęcia ze spotkania rosyjskiego ministra Andrieja Biełusowa i koreańskiego przywódcy Kim Dzong Una, którzy oglądali wystawę w muzeum zdobycznego sprzętu, przekazanego do Korei przez Rosjan. Wystawa ta związana jest z uroczystościami upamiętnienia północnokoreańskich żołnierzy, którzy zginęli na froncie. Wśród pokazanych pojazdów był m.in. amerykański czołg M1A1SA Abrams oraz niemiecki Leopard 2A4.

Polscy internauci od razu zauważyli, że wspomniany Leopard 2A4 ma charakterystyczne malowanie wykorzystywane w polskiej armii. Oznacza to, że czołg, który trafił na wystawę w Korei to jeden z 14, jakie Polska podarowała Ukrainie w ramach pomocy militarnej. Uszkodzenia na jego optyce odpowiadają modelowi, który wcześniej został zidentyfikowany w zasobach rosyjskiej armii, po tym, jak został przejęty na polu walki.

Historia Leoparda 2A4

Leopard 2A4 to wersja niemieckiego czołgu podstawowego III generacji. Model ten produkowano w latach 1985-1992 i z linii montażowych zeszło ok. 700 sztuk. Powstał jako odpowiedź na radzieckie czołgi z lat 80. i był ostatecznym pokazem zachodnich możliwości w rozwoju broni pancernej w czasach Zimnej Wojny. Gdy wchodził do służby, robił wrażenie zastosowaniem cyfrowych komputerów balistycznych, pomagających w prowadzeniu efektywnego ostrzału.

Parametry taktyczno-techniczne czołgu Leopard 2A4:

Załoga: 4 osoby (dowódca, celowniczy, ładowniczy, kierowca)

Długość: 10,97 m

Szerokość: 3,77 m

Wysokość: 2,64 m

Masa bojowa: 55200 kg

Uzbrojenie główne: działo gładkolufowe Rheinmetall L/44 kalibru 120 mm

Uzbrojenie dodatkowe: 2 karabiny maszynowe MG3A1 kalibru 7,62 mm

Napęd: 12-cylindrowy silnik diesla MTU MB 873 Ka-501 o mocy 1500 KM

Prędkość maksymalna: ok. 70 km/h po drodze

Zasięg jazdy: 450 km

Ten konkretny Leopard 2 został wyprodukowany w drugiej połowie lat 80. w RFN, gdzie wszedł na wyposażenie Bundeswehry. Następnie trafił do Polski, która w 2002 i 2013 roku zakupiła dwie transze używanych Leopardów 2A4 z Niemiec w ramach modernizacji swoich sił pancernych. W pierwszej połowie 2023 roku ten Leopard 2A4 został przekazany Ukrainie. Podczas walk został uszkodzony i przejęty przez Rosjan. Pojawienie się tego Leoparda 2A4 na wystawie w Korei Północnej może być zaskakującym zwieńczeniem jego około 40-letniej historii.

''Wydarzenia'': Nowy rozdział podboju kosmosu z Artemis 2. Czekano na to 58 lat Polsat News Polsat News