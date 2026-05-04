IRYDA+ wchodzi w fazę testów

IRYDA+ to projekt stworzenia polskiego bezzałogowego "myśliwca", który ma niszczyć drony czy amunicję krążącą za pomocą uzbrojenia strzeleckiego kalibru 7,62 mm, umieszczonego w specjalnej gondoli umożliwiającej prowadzenie ostrzału w zakresie 360 stopni. Maszyna ta ma osiągać prędkość przelotową na poziomie 180-200 km/h oraz mieć możliwość operowania w roju.

Za projekt odpowiada konsorcjum trzech podmiotów: MBF Group SA, Squadron Sp. z o.o. oraz Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. MBF Group właśnie pochwaliła się rozpoczęciem testów lotniczych i testami funkcji operacyjnych bezzałogowca typu fixed-wing, określanego mianem IRYDA+ X1. Profil Monitor Konfliktów, który posiada współpracę z MBF Group poinformował, że bezzałogowiec może już latać na odległości do 30 kilometrów i pozostać w powietrzu przez 45 minut.

- Zgodnie z informacjami przekazanymi przez partnera technologicznego, przeprowadzono testy lotnicze oraz testy funkcji operacyjnych, potwierdzające zdolność systemu do realizacji misji zgodnie z założeniami, w tym osiąganiu celu i jego eliminacji. System jest gotowy do demonstracji i dalszych etapów rozwoju. To nie koniec. IRYDA+ X1 stanowi pierwszy krok do pełnej platformy IRYDA+, a obecne efekty pokazują realny potencjał współpracy z partnerami technologicznymi - napisało MBF Group.

Polski "dron myśliwski"

Jak informuje MBF Group na swojej stronie, projekt IRYDY+ został zaprezentowany po raz pierwszy na targach zbrojeniowych MSPO w Kielcach w 2023 roku. We wrześniu 2025 roku podpisała umowę z firmą Squadron Sp. z o.o. (ASE Group). Dokument dotyczy rozwoju i wdrażania systemów bezzałogowych, w tym bojowych i antydronowych. W kwietniu 2026 roku MBF Group podpisało umowę ramową z turecką firmą Shark Aviation dotyczącą rozwoju projektów technologicznych, integracji kompetencji oraz współpracy produkcyjnej.

Koncept IRYDY+ ma być dalej rozwijany, aby stworzyć efektywny kosztowo bat na niewielkie i masowe drony. Założenia takiego drona myśliwskiego wymagają jednak sprostania bardzo ciężkim wymogom m.in. utrzymania wysokiej celności podczas lotu czy zaprojektowania gondoli z karabinem tak, aby odrzut z wystrzału nie wpływał mocno na właściwości lotnicze. Dalsze testy i udoskonalanie konceptu IRYDY+ pokażą jego faktyczne możliwości i sprawdzą potencjalną efektywność.

