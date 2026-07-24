Kolejny F-35 wzbił się w powietrze. Tym razem w Europie

12 czerwca polskie siły zbrojne oficjalnie przyjęły na swoje wyposażenie pierwsze trzy myśliwce F-35. Proces ich dostaw dopiero się rozpoczyna i w tym roku do naszego kraju dostarczonych zostanie jeszcze 11 sztuk. Teraz wiemy, że w powietrze wzbił się polski F-35 o numerze 17.

Zdjęcie pierwszego lotu polskiego F-35 o numerze 3517 wykonał spotter Diego Mor. Co ciekawe myśliwiec odbywa loty nad lotniskiem w zakładach montażu końcowego i kontroli we włoskim Cameri. Jest to pierwszy polski F-35, który został wyprodukowany poza zakładami Lockheed Martin w Forth Worth w Teksasie.

Według umowy 31 stycznia 2020 roku o wartości 4,6 mld dolarów na 32 myśliwce F-35 dla Polski, połowa z nich ma powstać z zakładach w Cameri, obsługiwanych przez firmę Leonardo wraz z producentem F-35 - Lockheed Martin.

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Najbliższe lata w Polsce pod znakiem F-35

Dostawy wszystkich F-35 do Polski mają zostać zrealizowane do końca 2029 roku. Samoloty te w polskich siłach zbrojnych mają nazwę "Husarz". Mają osiągnąć gotowość operacyjną już w następnym roku, o czym mówił w Interii GeekWeek dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Norbert Chojnacki.

Obecnie trzy F-35 stacjonują w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku i wchodzą na wyposażenie 11. Eskadry Lotnictwa Taktycznego. Obok tej jednostki polskie F-35 będą także stacjonować w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

Najnowocześniejszy myśliwiec w historii polskich sił powietrznych

F-35 Lightning II to samolot wielozadaniowy 5. generacji, opracowany w technologii twardego stealth. Dzięki temu ma znacznie mniejszą aktywną powierzchnię odbicia radarowego. To sprawia, że ciężej wykryć i namierzyć ten samolot, co pozwala mu łatwiej latać nawet w miejscach z dużym nasyceniem wrogiej obrony przeciwlotniczej.

Dzięki naszpikowaniu elektronicznymi sensorami F-35 może działać jako samolot wczesnego ostrzegania i zwiadu, przesyłając informacje do jednostek na lądzie, morzu i w powietrzu w ramach spięcia systemów. Podczas swojej misji pilot F-35 może więc szybciej wykryć np. rosyjski bombowiec nad Bałtykiem i przekazać o nim dane swojemu otoczeniu.

Polska zakupiła F-35A, czyli standardowy model myśliwca wykorzystywany do startów z konwencjonalnych pasów startowych. Co jednak ważne nasze siły powietrzne otrzymają F-35 w najnowszej modernizacji Block 4. Bazuje na nowym oprogramowaniu TR-3 (Technical Refresh 3), która wprowadza do F-35 nowe wyświetlacze oraz większą pamięć komputera i moc obliczeniową, oraz umożliwia integracje z nowymi systemami uzbrojenia.